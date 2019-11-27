Число кандидатов в банкроты превысило миллион

НБКИ оценило, сколько российских заемщиков подпадает под критерии закона о несостоятельности

Число заемщиков, которые могут объявить себя несостоятельными, превысило 1 млн, выяснили в НБКИ. Из них реальными банкротами становятся не более 10%. Причина — дороговизна процедуры, ее упрощение вряд ли произойдет до 2021 года

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

По данным на 1 ноября 2019 года объявить себя банкротами могли 1,031 млн российских заемщиков, подсчитало Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), которое входит в тройку крупнейших на рынке. Речь идет о гражданах, которые формально подпадают под критерии закона о несостоятельности (банкротстве) для физических лиц: имеют долг от 500 тыс. руб. и не платят по обязательствам свыше 90 дней. НБКИ аккумулирует данные более 4 тыс. кредиторов.

Какие кредиты доводят россиян до банкротства Залоговые ссуды — автокредиты и ипотека — реже всего становятся основанием для того, чтобы человек мог объявить о финансовой несостоятельности, следует из данных НБКИ. Лишь 2,2% «потенциальных банкротов» — должники по ипотеке, и 7,2% не платят по кредитам за машины. За последний год их доля не изменилась.

7,4% из тех, кто может начать процедуру банкротства, не могут рассчитаться с микрофинансовыми компаниями. С ноября 2018 года доля таких заемщиков увеличилась на 2,8 процентного пункта.

За тот же период незначительно выросла доля потенциальных банкротов с обязательствами по нескольким кредитам разного типа. Таких в России 12,2%.

65,7% должников, подпадающих под действие закона о банкротстве, не могут расплатиться по потребительским ссудам, 5,2% — погасить задолженность по кредитным картам. С 2018 года их доля снизилась примерно на 1,4 и 1,7 п.п. соответственно.

Сколько потенциальных банкротов становятся реальными

По данным НБКИ, за год число потенциальных банкротов в России увеличилось на 4,9%, но это минимальный темп роста за весь период наблюдений (с 2016 года, после вступления в силу закона о личном банкротстве граждан). Возможность заявить о своей несостоятельности россияне получили в октябре 2015 года. На первых этапах процедуру могли инициировать только те, кто не платит по обязательствам более трех месяцев и имеет долги более чем на 500 тыс. руб. Сейчас гражданин может подать заявление о банкротстве, если он предвидит невозможность погасить долги в установленный срок. В этом случае ему придется доказать свою неплатежеспособность. Расходы на ведение судебного процесса и оплату работы финансового управляющего должник должен взять на себя.

В 2017 году число потенциальных банкротов выросло на 43,3%, а в 2018 году — на 10,1%. Банкротство по-прежнему не массовая процедура, говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин (его слова приводятся в сообщении). «Признать себя банкротами решились лишь около 10% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется прежде всего тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и к тому же недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях», — поясняет он.

В январе—октябре российские суды признали финансово несостоятельными 53,9 тыс. физлиц и индивидуальных предпринимателей, сообщили РБК в «Федресурсе», федеральном реестре, аккумулирующем данные в том числе о банкротствах граждан. Количество судебных решений о банкротствах ежегодно увеличивается в полтора раза, но пока сильно отстает от оценок НБКИ, отмечает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин: «За весь период с октября 2015 года банкротами стали 148 тыс. граждан, а это 14,4% потенциальных банкротов. То есть лаг между потенциальными и реальными банкротами все еще весьма велик».

Процедуру банкротства в основном успели пройти граждане, которые потеряли платежеспособность до 2015 года, утверждает партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак. По словам юриста, первая волна банкротств затронула состоятельных людей и собственников бизнеса. Освобождение от долгов через такую процедуру недоступно большинству заемщиков с небольшими долгами, резюмирует Журавчак.

Спецбанкротство для мелких должников Расходы на персональное банкротство неподъемны для большинства должников, говорил в сентябре глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По оценкам министра, стоимость процедуры достигает 200 тыс. руб. и может быть снижена в 20 раз. В ноябре Минэкономразвития опубликовало для общественного обсуждения поправки в закон «О несостоятельности», которые должны упростить банкротные процедуры для физических лиц. Из документа следует, что граждане получат возможность объявлять о несостоятельности во внесудебном порядке. Обязательная работа арбитражных управляющих будет оплачиваться за счет специального фонда поддержки. Стоимость услуг арбитражного управляющего по таким делам не должна превышать одну десятую величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина. Во втором квартале прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 12,1 тыс. руб., следует из данных Росстата. На упрощенное банкротство смогут претендовать те, чьи долги составляют от 50 тыс. до 700 тыс. руб. независимо от длительности просрочки. Стоимость их имущества, которое можно взыскать, должна быть заведомо меньше имеющихся обязательств. Кроме того, должники, допускающиеся к процедуре, не должны в течение полугода до банкротства резко наращивать сумму долга (более 25% от общего объема обязательств) или избавляться от имущества.

Как будет меняться число банкротов

Банк России с 2018 года начал предупреждать о рисках ускоренного роста розничного кредитования, в частности необеспеченного. К апрелю 2019 года темпы прироста беззалогового кредитования превысили 25% в годовом выражении. На 1 ноября задолженность россиян перед банками составила 17,25 трлн руб., следует из статистики ЦБ. Одновременно регулятор фиксировал постепенное увеличение долговой нагрузки населения: к октябрю этот показатель достиг пикового значения за семь лет — 10,6%.

Количество потенциальных банкротств имеет высокую корреляцию с темпами роста долговой нагрузки граждан, говорит руководитель рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. По его оценкам, число потенциальных банкротов в дальнейшем может увеличиться.

Рост объемов кредитования повлияет на абсолютное число проблемных заемщиков, допускает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Однако он сомневается, что оживление на рынке потребкредитования заметно ухудшит положение клиентов, указывая, что наиболее «проблемными» исторически являются необеспеченные потребительские кредиты, задолженность по которым по большей части не превышает 500 тыс. руб. (один из критериев для запуска банкротства). Дефолтность же по наиболее крупным кредитам — ипотечным — сейчас находится на исторических минимумах, говорит Доронкин, отмечая, что ее роста не ожидается.

На охлаждение сегмента также должны повлиять меры ЦБ — с 1 октября регулятор обязал банки оценивать долговую нагрузку клиентов при выдаче необеспеченных ссуд. Эти меры уже начинают давать эффект, и число потенциальных банкротов вряд ли сильно вырастет, утверждает главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он также обращает внимание на умеренную кредитную политику банков и остановку падения доходов населения. Всплеска реальных банкротств в «Эксперт РА» также не ожидают. «Сейчас процедура слишком дорога и сложна для тех, у кого нет денег. Новые предложения Минэкономразвития могут упростить ситуацию, но закон вступит в силу не раньше 2021 года, даже если его быстро проведут», — заключает Табах.