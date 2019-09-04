Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость процедуры банкротства физлиц

Минэкономразвития намерено добиться того, чтобы стоимость процедуры банкротства физлиц снизилась до 10 тыс. руб. Об этом, как передает «РИА Новости», заявил глава ведомства Максим Орешкин.

Министр пояснил, что ведомство намерено сделать процедуру банкротства более доступной для тех, кто действительно в этом нуждается. «Сейчас стоимость процедуры банкротства достигает 200 тыс. руб., соответственно для большинства должников это просто неподъемная сумма. Мало того, что эта процедура дорогая, она еще и очень сложная. Мы говорим о ее упрощении. Мы хотим снизить стоимость процедуры банкротства до 10 тыс. руб.», — объяснил он.

Орешкин напомнил, что банкротство приводит к убыткам для банков и накладывает отпечаток на кредитную историю человека. Поэтому банки должны нести ответственность за то, какие финансовые продукты и услуги они предлагают клиентам. «С человеком нужно работать, ему нужно объяснять все финансовые последствия, в каких-то ситуациях его нужно даже убеждать не брать кредит. Не просто отказывать, а именно убеждать не брать кредит, говорить, что не надо идти в другой банк», — сказал он.

Поправки в закон «О банкротстве», подразумевающие возможность банкротства физического лица, появились в 2015 году. Физлицо признается банкротом при задолженности более 500 тыс. руб. и сроке просрочки выплат в три месяца.

Ранее ЦБ сообщал, что закредитованность населения уже достигла пиковых значений: коэффициент обслуживания долга по потребительским кредитам у населения (отношение плановых платежей граждан по кредитам к располагаемым доходам домохозяйств) увеличился с 8,3 до 8,8%. Это близко к пиковым значениям кризисного 2014 года.