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На «Скалистый берег» вышла судейская семья
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Газета
На «Скалистый берег» вышла судейская семья
Газета № 187 (3142) (2211) Бизнес,
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На «Скалистый берег» вышла судейская семья
У винодельни из расследования Фонда борьбы с коррупцией появился новый партнер
Винодельня «Скалистый берег» из расследования ФБК Алексея Навального нашла себе партнера. Это компания, связанная с супругой бывшего председателя Высшего арбитражного суда Антона Иванова
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Анапская винная компания «Скалистый берег» в сентябре 2019 года учредила на паритетных началах с Неллей Титовой ООО «Олд скул». Заявленный основной вид деятельности новой компании — предоставление прочих финансовых услуг (кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению), следует из данных СПАРК.

«Олд скул», в свою очередь, в октябре 2019 года получила 80-процентную долю в компании Титовой — существующем с 2016 года ООО «Рю де вин». Это общество, как заявлено в ЕГРЮЛ, может заниматься оптовой торговлей безалкогольными и алкогольными напитками, закупками вина, оптовой торговлей табачными изделиями.

И «Олд скул», и «Рю де вин» зарегистрированы по одному адресу, различается лишь номер комнат: Москва, 2-й Самотечный переулок, 1, помещение VI (кабинеты №3 и №1–4).

Что известно про «Скалистый берег»

Зарегистрированное в Анапе АО «Скалистый берег» получило известность после того, как в расследованиях ФБК Алексея Навального и издания «Собеседник» было названо в числе активов, которые могут быть связаны со знакомыми премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Скалистый берег» владеет виноградниками в поселке Варваровка. Издание «Собеседник» в 2017 году сообщало, что компания приобрела 98,5 га земли в 2010 году, их кадастровая стоимость составляла 13,4 млн руб. Виноградник составляют в основном классические сорта: «каберне-совиньон», «каберне-фран», «мерло», «пино-нуар», «совиньон блан», «рислинг», «шардоне», а также «красностоп золотовский».

Сейчас владельцем 76% АО «Скалистый берег», согласно данным базы СПАРК, является ЗАО «Техинпро», которое также контролирует агрокомплекс «Мансурово» в Курской области. Совет директоров «Мансурово» возглавляет Илья Елисеев — по данным ФБК, глава наблюдательного совета «Дара» и «Соцгоспроекта», бывший однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева. Сам Елисеев заявлял неоднократно в СМИ, что фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» был учрежден в 2006 году и никто из чиновников к нему отношения не имеет.

Весной «Скалистый берег» начал строительство собственного производства — многоуровневой винодельни гравитационного типа (без применения механической перекачки виноградного сусла и вина) Cote Rocheuse.

Большая часть винодельни будет отведена под производственные помещения и хранилище, рассказывал агентству «Интерфакс-Юг» гендиректор «Скалистого берега» Станислав Осмоловский. В рамках винодельни будет также работать магазин с собственной продукцией. Верхний этаж винодельни будет повторять очертания огромной морской гальки, там планируется открыть дегустационный зал, описывал Осмоловский.

Выпуск собственной готовой продукции планировался не раньше 2020 года, ожидаемый объем производства — 300 тыс. бутылок в год. Однако уже сейчас виноград «Скалистого берега» покупают местные производители «гаражных» премиальных вин, говорит руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян.

Что известно о Нелле Титовой

Нелля Анатольевна Титова с 2014 года занималась изданием журнала о российских регионах «Уездъ». У издания еще действующее свидетельство о регистрации СМИ, но, судя по сайту журнала, с 2017 года новые номера не выпускались.

Бывшая совладелица ООО «Издательский дом «Успех» (Титовой в нем сейчас принадлежит 50%, вторая половина — у самого ИД) Аннэтэс Розенберг-Рудман в интервью «Бизнесу России» говорила, что прежде Нелля Титова работала в Государственной думе, Совете Федерации и в Арбитражном суде. «У нас очень четкое разделение. В «Уезде» я главный редактор. Нелля не вмешивается в рабочие процессы, в которых я профессионал. Что касается администрирования, финансов и прочего — это уже ее зона ответственности», — рассказывала Розенберг-Рудман о совместной работе в издательском доме.

Нелля Титова является супругой Антона Иванова, однокурсника Дмитрия Медведева и бывшего председателя Высшего арбитражного суда (2005–2014 годы), сообщил РБК знакомый самого Иванова. Она воспитывает дочь Софью Антоновну Иванову — ее имя и дата рождения совпадают с данными дочери Антона Иванова, следует из его постов в Instagram. В своей декларации о доходах (.pdf) Иванов также указывал супругу и несовершеннолетнего ребенка.

Титова — гендиректор и один из учредителей фонда «Право без границ», среди учредителей также значится Нина Гавриловна Иванова, предположительно, мать Антона Иванова. Нина Иванова, по данным базы СПАРК, была совладелицей уже недействующего ЗАО «Балфорт-Инвест». Такое же название было у фирмы, которую основали Дмитрий Медведев, Илья Елисеев и Антон Иванов в середине 1990-х годов. Иванов работал там советником по юридическим вопросам.

Титова также владеет ювелирным ателье «Ландо», которое расположено по тому же адресу, что и «Олд скул» и «Рю де вин».

Нелля Титова и Антон Иванов не ответили на вопросы РБК в мессенджерах и социальных сетях. Не ответил на вопросы и менеджмент «Скалистого берега». С Ильей Елисеевым связаться не удалось.

Чем занимается «Рю де вин»

Лицензию от Росалкогольрегулирования на закупку, хранение и поставки алкоголя учрежденная в 2016 году «Рю де вин» получила только в конце марта 2019-го. В этом году компания начала также активно регистрировать новые товарные знаки. Роспатент уже зарегистрировал четыре товарных знака, еще три заявки были поданы в сентябре, среди них — La Marabecca, Adoro, Burlesque, Rue de Vin, Dance de Fizz, Admare. Все товарные знаки относятся к 32–33 классу МКТУ, которые предполагают выпуск вина, бренди, пива, джина, водки, ликеров, рома, а также других алкогольных и безалкогольных напитков.

Вероятно, компания регистрирует товарные знаки для вин, которые будут выпускаться «Скалистым берегом». «Во всяком случае очевидно, что есть такой заказ, получение товарных знаков — небыстрый процесс, поэтому все заранее стараются получить права на название», — предполагает Саркисян. Возможно, товарные знаки «Скалистый берег» не регистрирует самостоятельно, чтобы не афишировать их, сказал эксперт.
Авторы: Анна Левинская, Надежда Федорова.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: вино , виноградники , Анапа
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