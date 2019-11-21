Четвероклассники сохранили свободу выбора конфессий

Минпросвещения включило в проект образовательных стандартов изучение основ религиозных культур

Минпросвещения изменило проект стандартов для начальной школы, вернув в них преподавание основ религии. В РПЦ позицию министерства поддержали, представители других конфессий предлагают ограничиться курсом о всех религиях

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Министерство просвещения подготовило обновленный проект Федерального образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. С документом ознакомился РБК. Предыдущий вариант проекта образовательного стандарта включал в себя выбор двух модулей в рамках предмета «Основы религиозных культур — основы религиозных культур народов России и основы светской этики».

В новом варианте проекта образовательных стандартов предусмотрен выбор одного из шести модулей: основы православной, исламской, буддийской или иудейской культуры, основы религиозных культур народов России или светской этики. Модуль выбирается родителями школьника либо их законным представителем.

«В существующих вариантах ФГОС мы приняли решение оставить все как есть — преподавание по основным конфессиям», — сказал РБК первый замминистра просвещения Павел Зенькович.

Сейчас в четвертом классе школьникам преподают «Основы религиозных культур и светской этики». Родители могут выбрать, что будет изучать их ребенок: основы светской этики, мировые религиозные культуры, основы православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры или основы иудейской культуры.

В начале сентября Минпросвещения представило проект ФГОС без изучения отдельных религий в рамках начального образования. Тогда в Московском патриархате заявили, что возможность выбора изучения основ конфессий доказала свою эффективность, а отказ от такой практики «нанесет ущерб и гражданам, и государству, и Церкви».

6 ноября министр просвещения Ольга Васильева вместе с патриархом Кириллом открывала съезд Общества русской словесности. Там министр заявила о поддержке предложения патриарха ввести в школах курс по изучению русской культуры.

Образовательные стандарты в соответствии с поручением президента Владимира Путина правительству должны быть обновлены до 1 декабря.

Что думают представители конфессий

Решение позволить родителям или опекунам выбирать модули по основам конфессиональных культур правильное и отвечает запросу родителей, считает руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела РПЦ иеромонах Геннадий (Войтишко). По его словам, опасения, связанные с нехваткой кадров для преподавания дисциплин в регионах, не оправдались.

«Появление качественных преподавателей зависит не только от системы подготовки кадров, но и от расширения всего модуля. На сегодняшний день выстроена система подготовки кадров, которые могут преподавать модуль основы православной культуры — Русская православная церковь оказывает в регионах максимальную поддержку учителям», — сказал Войтишко.

У представителей других традиционных конфессий о подходе к преподаванию «религиозного» модуля иное мнение. Было бы целесообразно «с культурологической точки зрения» ограничиться модулем «Основы мировых религиозных культур», считает заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

«Мы считали, что нужно думать о предмете, который бы объединял всех россиян. Россия — многонациональное государство, и необходимо знать обычаи и культуру своих соседей, поэтому мы предлагали предмет «Основы мировых религиозных культур», который возможно выбрать сейчас. С культурологической точки зрения предмет мог бы рассказать обо всех религиях. Основам ислама я могу научить в семье или отвести ребенка в школу при мечети», — сказал он РБК.

Аббясов в отличие от Войтишко считает, что выбор модуля в регионах ограничен из-за отсутствия кадров. «Были случаи, когда люди хотели выбрать, например в Центральной России, основы исламской культуры. В администрации школы говорили, что такого специалиста нет. Я не думаю, что в каждой школе будет несколько специалистов — по православию, иудаизму, буддизму и исламу», — отметил он.

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил РБК, что из шести предложенных дисциплин он бы оставил одну — «Основы мировой культуры», «тем более что религия и культура неразделимы». «Религиозные деятели понимают, что у них появляется возможность преподавать религию в школе. Это отвратительно, ведь у нас религия отделена от государства». По его мнению, если человек хочет обучить детей, «к примеру, основам еврейской культуры», то он найдет способ. В школу же детей посылают, «чтобы они узнали, чем, скажем, православие и ислам похожи, а чем отличаются друг от друга», уверен Каннер. «Нужно рассказать детям о существовании разных религий, чтобы они были образованными, а не окунались в какую-то одну религию», — считает он.

Как РПЦ боролась за уроки православия

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года. Опубликованная тогда Минобрнауки статистика показала, что большинство родителей выбрали для своих детей «Основы светской этики» и «Основы мировых религиозных культур».

В последующие годы Русская православная церковь неоднократно просила министерство расширить преподавание курса — как за счет увеличения количества часов в четвертом классе, так и за счет преподавания со второго по девятый класс или с первого по одиннадцатый класс.

Необходимость расширения на весь период обучения в школе с первого по одиннадцатый класс представители церкви объясняли в том числе возросшей террористической угрозой. «Когда террористы оперируют религиозными лозунгами, вербуют молодых людей в террористические организации, внушая им, что это богоугодное дело, нам нужно существенно расширять преподавание религиозной культуры», — заявлял в 2017 году митрополит Иларион.

Минобрнауки в 2014 году также говорило о расширении курса основ религиозных культур и светской этики со второго по десятый класс.

В начале 2018 года министр Ольга Васильева рассказала о продолжении работы над расширением курса. Позднее в том же году патриарх Кирилл выразил надежду на увеличение числа часов «Основ религиозных культур и светской этики», заявив о преподавании предмета «для галочки».

В РПЦ продолжат выступать за расширение курса. «Мы продолжаем вести диалог с Минпросвещения, и я надеюсь, что дело сдвинется с мертвой точки», — заявил РБК Войтишко.