Familia обзавелась американским родственником

TJX Companies приобрела 25% российской сети универмагов-дискаунтеров

Совладельцем сети Familia, одного из крупнейших игроков на российском рынке offprice-ретейла, стала американская TJX Companies, известная в Европе своими дискаунтерами TK Maxx. Продажи одежды в России падают, но не в дисконтах

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Американская TJX Companies приобрела 25% в капитале российского ретейлера Familia, заплатив за эту долю его действующим акционерам $225 млн, говорится в совместном сообщении компаний. Исходя из суммы сделки, вся компания оценена в $900 млн.

Стороны сделки

TJX Companies — один из старейших американских ретейлеров, владеет сетями Marshalls, Homegoods, TJ Maxx в США и TK Maxx в Европе, а также управляет магазинами этих сетей в Канаде и Австралии. На конец 2018 года компания владела более 4,3 тыс. магазинов в девяти странах. Выручка компании за 2018 год — почти $39 млрд, чистая прибыль — около $3 млрд. В глобальном рейтинге Fortune 500, в который эксперты этого журнала включают крупнейшие по выручке компании мира, TJX в 2019 году заняла 317-е место (годом ранее было 321-е).

Сеть дискаунтеров Familia — крупнейший российский offprice-ретейлер, основанный 19 лет назад. По собственным данным на сентябрь 2019 года, компания управляет 273 точками в 46 регионах. В ее магазинах с существенным дисконтом продается около 7 тыс. брендов.

У люксембургской Famila Trading S.a.r.l, головной компании российской сети, по состоянию на 31 декабря четыре акционера: Lavos S.a.r.l (30,3%), Paragem Assets S.a.r.l (20,2%), ELQ Investments III Ltd (25%) и Veliada Ltd (24,5%).

В 2014–2015 годах Famila Trading в своих материалах указывала, что бенефициаром Lavos выступает Дмитрий Луковников, Paragem Assets — Герман Ошкордин. В 2016 году совладельцами сети стали структуры Goldman Sachs (25%) и Baring Vostok (24,5%).

Выручка по МСФО в 2018 году — 22,7 млрд руб., чистая прибыль — 2,7 млрд руб.

Детали сделки

Компании готовили сделку в течение полугода. «В какой-то момент возникло желание пообщаться с менеджментом TJX для знакомства и обмена опытом, после этой встречи мы начали двигаться к сделке», — рассказал РБК гендиректор Familia Константин Надеждин.

В сообщении Familia отмечается, что все прежние ее совладельцы — основатели компании, а также фонды Goldman Sachs и Baring Vostok — останутся в числе акционеров. Свои доли, как уточнил представитель сети, снижали все акционеры компании, однако новая пропорция владения не раскрывается. Приобретенная доля предоставит TJX право выдвигать своего кандидата в состав совета директоров Familia.

Сеть Familia привлекла американского инвестора своими лидирующими позициями в сегменте offprice и потенциалом масштабирования модели, считает гендиректор агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его мнению, Familia состоялась как высокотехнологичный ретейлер с устойчивой моделью развития. Оценка, которую получила компания в рамках этой сделки, выше чем 14 EBITDA компании, «это абсолютно феноменально», добавляет Бурмистров.

Последствия сделки

Привлечение TJX в круг акционеров компании, как считает Надеждин, поможет выйти Familia на новый уровень развития с точки зрения операционного управления, коммуникации с покупателями: «Мы многому научились у TJX, смотря со стороны, теперь это будет еще проще».

Familia планирует сохранять темпы развития по открытию более 50 точек в год в течение ближайших трех—пяти лет. Компания не раскрывает планы по инвестициям на 2020 год, однако, как уточняет гендиректор Familia, она продолжит развиваться на собственные средства.

Покупка доли в Familia позволяет TJX выйти на обладающий значительным потенциалом роста российский рынок одежды и товаров для дома в сегменте offprice. «Несмотря на все внешние неблагополучные факторы, рынок offprice-ретейла растет как ни один другой, и компания культивирует этот тренд», — констатирует Надеждин. Однако ему ничего не известно о том, чтобы у TJX были планы развивать в России собственные бренды.

Особенности рынка

В третьем квартале 2019 года число экономящих россиян увеличилось — 69% против 67% во втором квартале, свидетельствуют очередные данные по индексу потребительского доверия The Conference Board и Nielsen. Главная статья экономии — одежда, на нее сокращали расходы 56% опрошенных, а также развлечения вне дома — экономили 52% опрошенных.

В 2019 году объем рынка одежды и обуви, по оценке «INFOLine-Аналитики», снизится примерно на 4%, до 2,4 трлн руб. Сегмент offprice-торговли, напротив, будет расти: если сейчас его доля на рынке составляет около 7%, то к 2025 году она должна вырасти примерно до 15%.

У Familia высокие показатели трафика за счет уникального ассортимента в каждом из магазинов, ретейлер интересен как партнер продовольственным сетям — владельцам гипермаркетов, которые испытывают профицит площадей, перечисляет Бурмистров, отмечая, что в условиях, когда потребители экономят и становятся все прагматичнее, компания научилась использовать все точки роста — добавляет бренды из высокого ценового сегмента и размеры плюс сайз.

За первые девять месяцев года Familia открыла 33 новых магазина в 14 регионах страны. Наиболее активно сеть расширялась в Москве и области, где появилось 12 новых магазинов, и в Санкт-Петербурге и области, где открыто восемь новых магазинов.