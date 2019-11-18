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МС-21 разлетелись за полцены
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Газета
МС-21 разлетелись за полцены
Газета № 183 (3138) (1811) Политика,
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МС-21 разлетелись за полцены
Портфель корпорации «Иркут» на новые российские лайнеры оценен в $9 млрд
Стоимость 175 самолетов МС-21, которые будут поставлены авиакомпаниям, составила $9 млрд. Это вдвое ниже каталожной цены, установленной производителем. Так государство стимулирует перевозчиков покупать российские самолеты
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Скидка на самолеты

Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ОАК. Он же уточнил, что в эту цену не входят техобслуживание, страховка и т.д. «Под этой суммой подразумевается только лизинг», — пояснил РБК источник, близкий к одной из авиакомпаний, рассматривающей возможность покупки MC-21.

Представитель корпорации «Иркут» отказался комментировать информацию о сумме портфеля заказов, сославшись на коммерческую тайну. При этом он добавил, что каталожная цена (изначальная цена, установленная производителем) одного МС-21 без технического обслуживания и страховки составляет $97,9 млн. «Соответственно, стоимость 175 самолетов по каталожной цене составит $17,1 млрд», — сказал он. Это почти в два раза больше, чем итоговая сумма твердых контрактов на 175 лайнеров.

Каталожная цена самолета зачастую является только базовым индикатором для покупателей, пояснил РБК заместитель директора рейтингового агентства АКРА Алексей Гущин. «По факту цена контракта редко соответствует каталожной и определяется на основе различных критериев, в том числе на основе объема заказа. В результате каждая сделка имеет индивидуальные характеристики», — отметил эксперт.

Чем выше объем закупок, тем дешевле стоимость самолета, указывает Гущин. Также на цене сказываются сроки поставок, добавил он. «Безусловно, государство использует ценовое стимулирование авиакомпаний для эксплуатации российской техники. Особенно когда продажи идут плохо. Механизмы могут быть разные: как скидка на покупку самолета, так и льготный лизинг», — заключил эксперт.

Что такое МС-21

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Его вместимость — от 163 до 211 пассажиров. Конкурентными моделями можно считать Boeing 737MAX-8 (от 162 мест) и Airbus A320neo (от 165 мест).

МС-21 создается корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева (оба входят в состав ОАК). Самолет оснащен двигателями двух типов — PW1400G-JM компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (как и ОАК, входит в «Ростех»). Первые 25 МС-21 будут с иностранными двигателями, начиная с 26-го самолета возможна поставка с российскими ПД-14.

В январе 2019 года стало известно, что санкции США в отношении ОАК и «Ростеха» привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого МС-21. В итоге композиты для лайнера стал производить «Росатом». В связи с этим серийное производство МС-21 сдвигается на конец 2020 года, а поставки самолетов для авиакомпании «Аэрофлот» начнутся не ранее 2021 года.

Продвижение отечественной продукции «в ручном режиме»

О том, что у корпорации «Иркут» есть 175 твердых и оплаченных заказов на самолет МС-21, сообщал в январе вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы оборонной промышленности. «Стартовый заказчик — «Аэрофлот», — сказал он. «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом среднемагистральных лайнеров МС-21 — из портфеля в 175 самолетов на эту авиакомпанию придется почти треть — 50 машин. Сумма лизинговых платежей и резервов на техобслуживание составила более $5 млрд. В апреле компания сообщила, что увеличит закупку МС-21 на 35 самолетов — до 85 машин.

Помимо «Аэрофлота» твердые заказы на МС-21 оформили авиакомпании Red Wings (16 машин) и «Ираэро» (10), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин Финанс».

Бизнес
Задержка рейса длиной в год: почему отложили серийное производство МС-21

В понедельник, 11 октября, вице-премьер Юрий Борисов выступил с докладом «О локализации производства техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации национальных проектов» на совещании под председательством Владимира Путина (копия доклада есть у РБК). Вице-премьер рассказал, что в 2018 году темп роста выручки ОПК снижался из-за невозможности компенсировать падение гособоронзаказа приростом выпуска гражданской продукции. Основные успешные проекты ОПК по продвижению гражданской продукции на внутренний рынок, среди которых заказ на 175 самолетов МС-21, «находятся за чертой нацпроектов и продвигаются в ручном режиме», подчеркивал Борисов.

Авторы: Инна Сидоркова, Мария Кокорева, Юлия Старостина.
Теги: МС-21 , Юрий Борисов , ОАК , «Иркут» , «Аэрофлот»
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