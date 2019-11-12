Вице-губернаторы получили конверты с достижениями

Кремль провел очередной семинар для руководителей внутриполитических блоков региональных администраций

Кремль на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике подвел итоги выполнения KPI по выборам, доверию президенту и главам регионов. В аутсайдерах — Хабаровский край и Архангельская область, рассказали источники РБК

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

KPI в конвертах

Внутриполитический блок Кремля провел очередной семинар для вице-губернаторов по внутренней политике. Он проходил в Подмосковье с 7 по 9 ноября, и на нем первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги выполнения KPI (ключевых показателей эффективности) внутриполитическими блоками регионов и Кремля, рассказали РБК четыре участника семинара.

Общие для внутриполитического блока администрации президента и регионов KPI были введены в феврале, сообщал РБК. В частности, это KPI по уровню доверия президенту России и главам регионов и отдельно KPI по выборам, говорили РБК участники февральского семинара.

Каждому вице-губернатору раздали в конверте данные KPI по его региону. Цифры были подготовлены на основе георейтинга ФОМа — закрытого исследования, которое проводится несколько раз в год. Помимо данных по рейтингу доверия президенту и губернатору, которые ложатся в основу KPI, были приведены цифры опросов еще по целому ряду показателей для каждого субъекта — отношению жителей к внешней политике президента, миграционной политике, экономической политике правительства, отношению к «Единой России», уровню социального самочувствия граждан, рассказал РБК один из участников семинара. Это традиционный набор вопросов для георейтинга ФОМа, добавил он.

Отдельные данные Кириенко комментировал публично — говорил, что кому-то нужно подтянуться, что даже если цифры плохие, то нужно видеть позитив, сообщил РБК участник семинара.

Вице-губернаторам выводили на экране данные по пятеркам регионов — лидеров и аутсайдеров по ряду показателей, например уровню доверия президенту и главе субъекта. В пятерку лидеров по уровню доверия президенту вошли Крым, Чечня, Брянская, Липецкая области, в пятерку аутсайдеров — Хабаровский край и Архангельская область, сказали два участника семинара РБК. Хабаровский край, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал, — на последнем, 85-м месте, уточнили оба собеседника РБК. Член ЛДПР Сергей Фургал в 2018 году победил во втором туре губернаторских выборов действующего главу региона Вячеслава Шпорта.

На рейтинг главы государства в Архангельской области повлияло отсутствие диалога с населением как со стороны Москвы, которая планировала вывозить мусор на полигон «Шиес», так и со стороны внутриполитического блока области, объясняет близкий к администрации президента источник РБК.

В пятерку лидеров по уровню доверия губернаторам вошли, в частности, Ингушетия, Курганская и Курская области, сообщили два участника семинара.

В пятерку аутсайдеров по уровню доверия губернаторам вошли Архангельская, Еврейская автономная, Иркутская области и Республика Коми, а также Красноярский край, на ситуацию в котором повлияли стихийные бедствия, пересказывают собеседники РБК данные, с которыми ознакомили вице-губернаторов.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов — на последнем, 85-м месте. Разница между положительными и отрицательными ответами на вопрос о доверии Орлову составляет минус 60 п.п., уточняют два участника семинара. У главы Иркутской области коммуниста Сергея Левченко этот показатель составляет минус 27 п.п.

Ранее близкие к администрации президента источники сообщали РБК, что Орлов и Левинталь уйдут в отставку, а также о планирующейся отставке Левченко, рейтинги которого упали после наводнения. Не исключена и отставка главы Коми Сергея Гапликова, полномочия которого истекают в 2021 году, говорили летом собеседники РБК. Позже еще один близкий к Кремлю источник рассказал, что решение по Гапликову будет зависеть от того, сумеет ли он существенно снизить свой антирейтинг.

На примере ряда регионов рассматривались позитивные и негативные кейсы по уровню доверия губернаторам. В качестве негативных взяли Архангельскую область и Коми. Оба вице-губернатора объяснили проблемы с рейтингом несогласием жителей со строительством мусорного полигона на станции Шиес (находится на территории Архангельской области, но территориально близко к Коми), рассказывает участник семинара. Но руководство внутриполитического блока Кремля, по его словам, с этим не согласилось, посчитав, что причина — в плохой работе внутриполитических блоков регионов: «Им было сказано, что Архангельск и Коми «потеряли» губернаторов задолго до Шиеса».

«Слеза Осипова» и «разворот Текслера»

Выполнение выборного KPI как внутриполитическим блоком Кремля, так и регионами, где в сентябре прошли избирательные кампании, было признано в целом успешным, сказали РБК два участника семинара.

KPI по выборам для регионов оценивается по результату кандидата от власти или партии власти по итогам кампании, уровню явки и оценки гражданами легитимности выборов по итогам соцопросов, ранее сообщал РБК.

Изначально на выборах губернаторов внутриполитическим блокам регионов ставилась такая задача — победа кандидата от власти в первом туре с результатом не менее 60% при явке 30% и с показателем легитимности не менее 50%. Позже желаемый результат для губернаторов был скорректирован до 55%, рассказал близкий к Кремлю источник РБК.

По итогам единого дня голосования в сентябре все губернаторы набрали более 55%. Менее 60% при этом набрал глава Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,14%). Что касается явки, то она везде была выше 30%. Около этой границы оказался только Санкт-Петербург — 30,07%.

Цель на выборах в заксобрания — победа «Единой России» с получением не менее половины мандатов совокупно по спискам и округам, с явкой не менее 25% и с показателем легитимности не менее 30%.

Явка ниже установленной планки была на выборах в Мосгордуму — 21,77%.

После выборов нельзя прекращать активность работы с медиа и вообще снижать активность губернатора, говорили участникам семинара. «Если ничего не делать, то рейтинг можно потерять за полгода», — пересказывает содержание сказанного один из собеседников РБК.

Регионам говорили о стратегических задачах на выборах 2020 года, KPI при этом остались прежними, сказал другой участник мероприятия. В контексте выборов в Госдуму говорилось, что «внутриполитические блоки регионов должны взаимодействовать с «Единой Россией» и готовиться к конкурентной борьбе», уточняет он.

В целом вице-губернаторам советовали работать со всеми партиями, представленными в регионе. Шла речь и про экологические проблемы: надо работать с «зеленой» повесткой, просчитывать риски, не запускать ситуацию. При этом отмечалось, что регионы недостаточно хорошо умеют работать с экологическими кейсами, перечисляют два собеседника РБК.

Также региональным чиновникам рассказывали о работе с системой «Инцидент-менеджмент» и о том, как работать с социально важным и позитивным контентом в соцсетях.

Много времени посвятили разбору удачных и неудачных кейсов — как управленческих, работающих не один год, так и выборных. Удачными выборными кейсами, в частности, были признаны «слеза Осипова» и «разворот Текслера», рассказывают участники семинара. «Нужно использовать хорошие качества губернатора, показывать его «человеческое лицо», — говорит один из них.

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время передачи «Прямой разговор», выслушав жалобу матери ребенка-инвалида о том, что в доме нет воды и ребенка «приходится обтирать влажными салфетками, чтобы не было пролежней», едва сдержал слезы, а голос его задрожал. Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время кампании практиковал отклонение от рабочего маршрута, с тем чтобы посетить объекты, на которые просили обратить внимание жители.

Политолог Евгений Минченко полагает, что введение KPI себя оправдало. «Исхожу из того, что успешным является то, что приносит результат. Если выборы выигрываются — значит, [введение KPI] было успешным», — сказал РБК Минченко.

Что касается KPI по доверию президенту и губернаторам, то, по словам эксперта, нужно будет посмотреть, сколько отставок будет во время очередного сезона ротации глав регионов. По количеству замененных губернаторов можно будет судить о том, кто не выполнил этот KPI, говорит Минченко. Рейтинги президента и главы региона часто близки по своим значениям — если в субъекте «все начинает валиться», то падают оба показателя, поясняет политолог. В целом, по оценке Минченко, «в последнее время очевидна профессионализация корпуса вице-губернаторов по внутренней политике». Многие из них вышли из политтехнологической сферы, отмечает эксперт.