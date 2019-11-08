«Таврия» вошла в расписание

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

С 8 ноября можно будет приобрести билеты на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Крым, время в пути составит 33 часа и 43,5 часа соответственно. Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в купе составит 3 тыс. руб.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Во сколько обойдется билет в Крым

Первые железнодорожные билеты из материковой части России в Крым поступят в продажу 8 ноября. Об этом сообщил частный оператор «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Выбрать и оплатить билеты можно будет в железнодорожных кассах и на интернет-ресурсах компании.

Выполнять пассажирские перевозки будут именные составы дальнего следования «Таврия». Пока предусмотрены два маршрута. С Московского вокзала Санкт-Петербурга с 23 декабря будут ходить одноэтажные поезда, состоящие из купейных и плацкартных вагонов. Их пункт прибытия Севастополь, куда поезд должен добраться за 43 с половиной часа. С Казанского вокзала Москвы с 24 декабря будут курсировать двухэтажные составы с вагонами купе и СВ, которые за 33 часа довезут пассажиров до Симферополя.

Как раз к концу декабря должна быть введена в эксплуатацию железнодорожная часть Крымского моста, строительством которой, как и автодорожной части, занималась компания «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.



Ежедневно в Крым будет отправляться по одному составу из Москвы и Петербурга. Минимальная стоимость проезда из Москвы в Симферополь в вагоне-купе составит 2966 руб., проезд в СВ — от 9952 руб. Стоимость билетов из Санкт-Петербурга в плацкарте — от 3500 руб., в купе — от 3906 руб. По словам представителя ГСЭ, при определении стоимости билетов будет применяться динамическое ценообразование: сумма может варьироваться в зависимости от спроса, сезонности и других факторов.

Сейчас из Москвы до Симферополя можно долететь за 2 часа 40 минут, стоимость авиабилета на 25 декабря составит около 4 тыс. руб. (в одну сторону), а из Петербурга в Симферополь на 23 декабря (в Севастополь гражданские самолеты пока не летают) — 5 тыс. руб.

«26 мая 1959 года началась история легендарной «семерки» — поезда № 7, который ходил из Ленинграда (Санкт-Петербурга) в Севастополь и обратно на протяжении 55 лет круглый год. За это время он перевез более 15 млн пассажиров», — говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост», поступившем в РБК. «Скорый фирменный поезд считался одним из главных символов Октябрьской железной дороги. Беспересадочное сообщение между городами-портами возрождается с запуском Крымского моста», — сказал представитель инфоцентра. Сообщение между Москвой и Петербургом с одной стороны и Крымом с другой было приостановлено в 2014 году после присоединения полуострова к России.

Кто повезет пассажиров на полуостров

О том, что «Гранд Сервис Экспресс» заявил об интересе к перевозке пассажиров по Крымскому мосту, РБК писал еще в сентябре. Компания подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Таврия». Представитель «Гранд Сервис Экспресса» тогда говорил, что организация пассажирского сообщения в Крым имеет значительный потенциал и регистрация товарного знака осуществляется в рамках формирования плана развития компании. 1 ноября пресс-служба Минтранса подтвердила, что перевозкой пассажиров в Крым будет заниматься ГСЭ.

«Мы заранее изучили спрос, сформировали финансово-экономические прогнозы и приняли решение зимой начать работу на двух маршрутах в направлении полуострова. В декабре, после открытия Крымского моста, начнем перевозки в бюджетном, доступном для пассажиров сегменте, но с высоким уровнем сервиса и комфорта», — заявил в четверг, 7 ноября, гендиректор «Гранд Сервис Экспресса» Александр Ганов (его слова приводятся в сообщении компании). Ганов возглавил компанию только 28 августа. До этого он был министром инвестиций и инноваций в правительстве Московской области, а позднее — первым вице-губернатором Тамбовской области.

«Гранд Сервис Экспресс», образованный в 2002 году, стал первой российской частной транспортной компанией, получившей лицензию на право перевозки пассажиров железнодорожным транспортом. Перевозки начались в 2005 году. Сейчас «Гранд Экспресс» эксплуатирует поезд повышенной комфортности на направлении Москва — Санкт-Петербург. По данным СПАРК, выручка компании в 2018 году составила 878 млн руб., чистая прибыль — 143 млн руб.

За последнее время у «Гранд Сервис Экспресса» дважды сменились владельцы. 7 мая стало известно, что компанию купил частный железнодорожный оператор «ТрансКлассСервис» (ТКС). Представитель «Гранд Сервис Экспресса» тогда говорил РБК, что до этой сделки Sorena Investments Limited, контролировавшая «Гранд Экспресс», принадлежала бизнесмену Михаилу Рабиновичу. «Решение выйти из актива было принято бенефициаром [Рабиновичем] в связи с необходимостью развития других бизнес-проектов», — уточнял он. Но спустя месяц, 18 июня, ТКС сообщил, что продал «Гранд Сервис Экспресс», не назвав ни суммы сделки, ни покупателя. Компанией «было принято решение изменить стратегию развития собственной маршрутной сети, исключив из нее направление Москва — Санкт-Петербург [по которому ездит «Гранд Экспресс»]. В связи с этим было принято решение о продаже акций», — сообщил представитель ТКС.



Из данных СПАРК и реестра юридических лиц Кипра следует, что в мае 2019 года бывший владелец «Гранд Экспресса» получил почти 14% ТКС. Но гендиректор ТКС Олег Каверин в разговоре с РБК назвал эту информацию не соответствующей действительности.



Ранее источник РБК, знакомый с планами ТКС, и источник, близкий к крымскому минтрансу, говорили, что эта компания также интересовалась участием в организации пассажирских перевозок на полуостров после открытия железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Но Каверин и это опроверг. «У ТКС годами сформировавшийся полигон и лояльные пассажиры. Крым не представляет интереса», — заявил он РБК.

