«Зарубежнефть» продлевает кубинские каникулы

Российская нефтяная компания просит льготы на разработку месторождения возле Гаваны

Гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов обсудил с властями Кубы и госкомпанией Cupet льготы для крупного проекта по добыче нефти на острове. Без этих льгот проект будет нерентабельным, предупреждает российская компания

Дмитрий Медведев и Сергей Кудряшов (в центре) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

«Зарубежнефть» с кубинской госкомпанией CubaPetroleo (Cupet) планируют добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти в год в течение десяти лет, вложив в проект около €100 млн. Но при текущих налоговых условиях проект будет нерентабельным, сообщил РБК заместитель гендиректора компании Денис Улитин.

«При необходимых для бурения 30 скважинах и применении методов повышения нефтеотдачи в целях наращивания добычи нефти NPV (Net present value, чистая приведенная стоимость. — РБК) проекта составит минус €10,2 млн. При таком сценарии участие компании в проекте будет под вопросом», — отметил Улитин.

«Зарубежнефть» и Cupet еще в 2011 году заключили договор на 25 лет на опытно-промышленные работы, доразведку и применение методов роста нефтеотдачи пластов на Бока де Харуко, нефть которого является высоковязкой. Проект работает на условиях соглашения о разделе продукции, что предполагает вложения «Зарубежнефти», которая является подрядчиком Cupet, в бурение и интенсификацию добычи с последующим возвратом затрат при выходе на промышленную добычу. Доли партнеров в проекте делятся пополам.

Какие льготы попросила «Зарубежнефть» на Кубе

В начале октября 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев посетил с визитом Кубу, где принял участие в церемонии бурения первой горизонтальной скважины на этом месторождении. До 2023 года, по словам Улитина, должно быть пробурено три такие скважины. Он также сообщил, что накануне визита Медведева гендиректор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов встречался с властями Кубы и руководством Cupet и обсуждал возможность предоставления проекту «мер стимулирования» (льгот) при переходе на этап промышленной эксплуатации для улучшения его экономических показателей.

Речь идет о снижении налога на прибыль с 25 до 15%, продлении налоговых каникул в рамках СРП, изменении формулы определения цены на нефть, а также о продлении разрешения на использование средств специального счета, на который должна быть перечислена задолженность Кубы перед Россией, и увеличении финансирования проекта с этого спецсчета, перечислил Улитин.

После списания большей части долга Куба осталась должна России более $1 млрд, правительства двух стран договорились о механизме использования спецсчетов для финансирования части работ российских компаний в кубинских проектах. По сути, это деньги из российского бюджета, выделение которых согласует российский Минфин и межправкомиссия по сотрудничеству с Кубой под руководством вице-премьера Юрия Борисова. «Зарубежнефти» уже разрешили за два года (до августа 2020 года) использовать $10,4 млн со спецсчета, открытого в госкорпорации «ВЭБ.РФ», для расчета с кубинскими подрядчиками на Бока де Харуко.

«Зарубежнефть» пока не направляла письменного обращения в правительство Кубы о пересмотре налоговых условий по проекту Бока де Харуко, сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций российской компании Александр Болдырев. РБК направил запрос в Международный пресс-центр на Кубе, который ведает общением иностранцев с государственными органами республики. В аппарате Борисова на момент написания статьи не ответили на запрос РБК.

Какие шансы у российской компании

Льготы, о которых просит «Зарубежнефть», cхожи c применяемыми в России. При предоставлении на Кубе этих льгот по аналогии с теми, что действуют для добычи высоковязкой и трудноизвлекаемой нефти в Татарстане, внутренняя норма доходности (IRR) проекта вырастает до 16,3% и он станет прибыльным, отметил Улитин. Топ-менеджер сообщил, что льготы, о необходимости которых говорит компания, могут быть согласованы в рамках действующего законодательства Кубы.

Согласно утвержденному в 2014 году закону «Об иностранных инвестициях», налог на чистую налогооблагаемую прибыль в размере 15% уплачивается совместными предприятиями, национальными и иностранными инвесторами и участниками соглашений о международном экономическом сотрудничестве. Когда речь идет об эксплуатации природных ресурсов, возобновляемых или нет, Совет министров Кубы может принять решение увеличить ставку налога на прибыль до 50%. Однако он может принять решение и об освобождении от налогов. Совместные предприятия и участники соглашений о международном экономическом объединении могут быть освобождены на восемь лет от уплаты налога на прибыль, следует из документа.

По словам Улитина, при положительном ответе Кубы льготы для проекта Бока де Харуко дадут местному бюджету дополнительную выгоду €270 млн, €220 млн из которых можно будет получить за счет роста прибыли с проекта, остальное обеспечат налоговые выплаты его участников — «Зарубежнефти» и Cupet. В случае успешного испытания технологии пароциклической обработки скважин месторождения, разработанной компанией совместно с Казанским федеральным университетом, ее можно будет применять для добычи других запасов высоковязкой нефти на острове. «Это будет рентабельно уже при цене на нефть $22,3 за баррель», — отметил Улитин. В четверг нефть марки Brent стоила около $60.

Геологические запасы участка «Зарубежнефти» и Cupet на Бока де Харуко составляют 547 млн т, вокруг этого лицензионного участка ресурсы нефти оцениваются в 3,7 млрд т, указано в материалах российской компании. На территории северной части Кубы ресурсы нефти превышают 10 млрд т. Ежегодно на острове потребляют 6 млн т, дефицит этого сырья составляет 2,5 млн т в год.