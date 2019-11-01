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Rambler сохранился в прежней редакции
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Газета № 173 (3128) (0111) Технологии и медиа,
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Rambler сохранился в прежней редакции
Косвенная доля Сбербанка во входящих в медиагруппу Александра Мамута компаниях — учредителях СМИ составила лишь 9,3%
Сбербанк, получивший 46,5% в Rambler Group, контролирует около 9% во входящих в холдинг СМИ. Это следствие действующего с 2016 года запрета иностранцам владеть более 20% в компаниях — учредителях средств массовой информации
Александр Мамут (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Косвенная доля Сбербанка в компаниях — учредителях СМИ, входящих в Rambler Group, составляет 9,3%, подсчитал РБК на основе данных ЕГРЮЛ и базы СПАРК. В свою очередь, косвенная доля предпринимателя Александра Мамута в этих СМИ составляет около 89%.

Сделка по инвестициям Сбербанка в капитал Rambler Group была закрыта в августе этого года. Госбанк согласился инвестировать в развитие медиахолдинга, как ранее утверждали источники РБК, 9–11 млрд руб., получив взамен 46,52% Rambler Group. Такой же пакет по итогам сделки сохранил за собой Мамут, доля инвестфонда Era Capital составила оставшиеся 6,96%.

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По результатам сделки головной для Rambler Group компанией стало ООО «Эпоха Диджитал», в которой, по информации ЕГРЮЛ, по 46,52% у принадлежащего Сбербанку ООО «Цифровые технологии» и кипрской Tekso Holdings Ltd, 6,96% — у кипрской Okko Holding Ltd. Сейчас компании «Эпоха Диджитал» принадлежит, к примеру, 100% ООО «Рамблер Интернет Холдинг», на которое оформлен портал Rambler.ru, и 100% ООО «Окко», которое управляет онлайн-кинотеатром Okko.

Но с сентября 2019 года, то есть уже после закрытия сделки, доля ООО «Эпоха Диджитал» в ООО «Рамблер & Ко Медиа» составляет 20%. Владельцем 80% этой компании выступает ООО «Медианна», которой напрямую и косвенно через ООО «АНН Холдингс» владеет Александр Мамут.

У «Рамблер & Ko Медиа» есть две «дочки», которые, как свидетельствует реестр Роскомнадзора, выступают учредителями входящих в Rambler Group СМИ, за исключением Gazeta.ru. Это интернет-издание учреждено АО «Газета.Ру». Актуальной информации об акционерах этой компании ни в ЕГРЮЛ, ни в базе СПАРК нет.

Представитель Rambler Group Александр Дмитриев заявил, что Сбербанк как крупный миноритарный акционер через своих представителей в совете директоров принимает участие в стратегическом управлении всеми основными бизнес-направлениями, вошедшими в периметр сделки. «Мы не даем дополнительных комментариев по структуре группы и структуре ее управления», — добавил Дмитриев.

Сделка была реализована в полном соответствии с российским законодательством, ответила на запрос РБК пресс-служба Сбербанка.

Соотношение 80/20 фигурирует в законе «О СМИ»: с 2016 года иностранцам запрещено владеть напрямую или косвенно более 20% в компаниях — учредителях российских СМИ. Кроме того, закон обязал российских собственников СМИ с 2017 года отказаться от использования иностранных юрисдикций.

Юридическим лицам нерезидентам принадлежит 45,04% акций головного ПАО «Сбербанк», указано на сайте кредитной организации. Таким образом, если бы учредители входящих в Rambler Group СМИ принадлежали ООО «Эпоха Диджитал», косвенная доля иностранного капитала в таких компаниях составляла бы почти 21%.

Действующие ограничения для иностранцев могли заставить Сбербанк отдельно структурировать сделку по владению СМИ, считает управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

У Роскомнадзора нет нареканий к структуре собственности входящих в Rambler Group СМИ, заверил РБК пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Насколько востребованы проекты Rambler Group

Самым популярным интернет-ресурсом в Rambler Group является портал Rambler.ru, свидетельствуют результаты измерений Mediascope. В августе 2019 года ежедневная всероссийская аудитория всех разделов портала на десктопах и мобильных устройствах превышала 1,7 млн человек старше 12 лет.

Среди СМИ холдинга самый популярный проект — Lenta.ru, чья ежедневная аудитория достигает 1,3 млн россиян. У Gazeta.ru — 929 тыс., Championat.com — 528 тыс., Afisha.ru — 158 тыс.

Общая ежедневная аудитория всех измеряемых проектов Rambler Group — почти 6,2 млн. Среди всех работающих в Рунете компаний это седьмой по совокупной аудитории холдинг. На первом месте — проекты Mail.Ru Group, которые суммарно посещают 56,2 млн россиян.

Автор: Сергей Соболев.
Теги: Rambler Group , Александр Мамут , Lenta.ru , Сбербанк
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