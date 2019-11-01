Большой расчет на малых

Росстат раскрыл сложности с оценкой вклада МСП в экономику

Росстат объяснил, как он считает долю малого и среднего бизнеса в ВВП — один из главных показателей развития экономики и оценки результатов нацпроектов. Властям предстоит увеличить его практически вдвое

Фото: Eva Steinlein / DPA / ТАСС

Росстат рассказал о проблемах, которые влияют на качество оценки вклада малого и среднего бизнеса в экономику. Методика расчета показателя обсуждалась на заседании научно-методологического совета Росстата 30 октября, передал корреспондент РБК.

Впервые вклад малого и среднего бизнеса в российскую экономику Росстат оценил в этом году (за 2017 год). Показатель составил 21,9% ВВП, или более 20 трлн руб. Новый показатель понадобится экономическому блоку правительства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Президент Владимир Путин поставил задачу увеличить этот показатель до 40% к 2025 году. Параллельно с этим число занятых в МСП должно вырасти с 19 млн до 25 млн человек.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. В Великобритании — 51%, Германии — 53%, Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% (данные Института экономики роста).

Как Росстат считает вклад малого бизнеса в ВВП

Росстат учитывает только официально зарегистрированные юрлица и индивидуальных предпринимателей из реестра МСП, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). К малому и среднему бизнесу относятся только те предприятия, которые соответствуют трем критериям: по структуре уставного капитала, среднесписочной численности сотрудников (без внешних совместителей) и доходам от предпринимательской деятельности. Так, по закону к микропредприятиям относят юрлица и ИП с численностью сотрудников до 15 человек и доходом до 120 млн руб., к малым — до 100 человек и 800 млн руб., к средним — от 100–250 человек и до 2 млрд руб.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП рассчитывается как отношение суммарного объема валовой добавленной стоимости по отраслям экономики, которую создают МСП, к совокупной валовой добавленной стоимости по экономике в целом.



Источники информации для оценки: данные из реестра малых и средних предприятий ФНС на конец предыдущего года;

сплошное обследование юрлиц и ИП (раз в пять лет);

бухгалтерская и статистическая отчетность, которую предоставляют предприятия;

расчетные показатели по МСП в сельском хозяйстве (оцениваются отдельно);

показатели по ИП об объеме платных услуг;

оценка Банка России услуг МСП в банковском секторе.

Трудности расчетов

Сплошное обследование всех респондентов малого бизнеса для корректировки данных ФНС Росстат проводит раз в пять лет. В нем принимают участие 6 млн компаний малого и среднего бизнеса, а также ИП, отметила начальник управления статистики предприятий Росстата Елена Шустова.

«Практика показывает, что примерно 30% из реестра МСП уже «не живые», не работают, учитывая высокую мобильность этого сектора экономики», — рассказала специалист.

Кроме того, сплошное обследование помогает правильнее определить фактический вид деятельности предприятий, поскольку малый бизнес подвижен — часто при регистрации юрлица или ИП предприниматель заявляет один вид деятельности, а позже меняет его.

При этом сплошное обследование не дает полного понимания о финансовых показателях компаний, поскольку большинство малых предприятий не ведет бухучет, отметила Шустова.

Кроме того, как показывает сплошное обследование, половина организаций торговли и индивидуальных предпринимателей применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД). «Они не заинтересованы раскрывать ФНС свою реальную выручку, а показывают ту, с которой платят налог. Мы же оцениваем объем продаж, поэтому у нас более объективная информация», — отметила замглавы Росстата Ирина Масакова. ЕНВД отменяют с 2021 года, так как зачастую он используется для дробления бизнеса и ухода от налогов, в Москве он уже не действует.

Редкость полного исследования

По прошествии времени после сплошного обследования данные все меньше отражают реальность. Последний раз оно проводилось в 2016 году по итогам 2015 года. Следующее сплошное обследование намечено на 2021 год по итогам 2020 года.

Чаще проводить сплошное обследование запрещено законом. «Это ляжет серьезной нагрузкой на плечи малого и среднего бизнеса. В межпереписной период мы используем выборочные обследования, которые при условии проведения полного обследования раз в пять лет выдают вполне удовлетворительные данные», — пояснил руководитель Росстата Павел Малков.

Другая проблема, влияющая на качество оценки, — массовый уход фермеров в статус личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Количество фермерских хозяйств сократилось на 40% за десять лет с 2006 года, а число ЛПХ существенно увеличилось, в городской местности — в шесть раз, показала последняя сельхозперепись 2016 года. При этом ЛПХ учитываются не как малый бизнес, а как домохозяйства.

Кроме того, Росстат не оценивает аффилированность предприятий с крупными компаниями, обратил внимание управляющий директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Николай Фролов. «Есть компании, которые работают на «Газпром», но все равно учитываются как малые или средние», — отметил эксперт.

Межстрановые сравнения некорректны

Оценку доли МСП в ВВП за 2018 год Росстат опубликует 31 декабря 2019 года. Это связано с тем, что расчет базируется на ВВП — необходима третья оценка ВВП за предыдущий год, пояснила начальник управления национальных счетов Росстата Елена Зарубина.

Сравнивать Россию по степени вклада малого и среднего бизнеса с другими странами некорректно, уверены в Росстате. Другие страны используют свои критерии малого и среднего бизнеса, отметил Малков. Как правило, такие сравнения показывают существенно большую долю малого бизнеса в экономиках других стран.

По последним данным на 10 октября, в России официально зарегистрированы 5,8 млн малых и средних предприятий — 2,5 млн юрлиц и 3,3 млн индивидуальных предпринимателей. Занятость в секторе составляет 14,4 млн человек.

В начале 2019 года число зарегистрированных предпринимателей впервые превысило количество компаний — статистика приблизилась к реальности, поскольку работающих ИП в реальности действительно больше, чем компаний, отмечали опрошенные РБК эксперты.