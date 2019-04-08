Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Число компаний начало снижаться с 2016 года. Это связано с ужесточением работы налоговиков и спадом экономики

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Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

По данным на 2 апреля, в России действуют 4,014 млн ИП, в то время как количество юрлиц составляет 3,98 млн. Статистика получена на основе оперативной информации негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сообщил РБК учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин. Данные, по его словам, формируются с «максимально высокой степенью точности».

Федеральная налоговая служба данные на апрель еще не опубликовала, но по состоянию на 1 марта число ИП вплотную приблизилось к количеству организаций: 3,98 млн (включая крестьянские хозяйства) и 4 млн соответственно. РБК направил запрос в ФНС.

Количество действующих компаний всегда превышало число индивидуальных предпринимателей за время их анализа через публичные реестры (ЕГРЮЛ появился в 2002 году), отмечает агентство. Однако оно начало снижаться в 2016 году.