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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Число компаний начало снижаться с 2016 года. Это связано с ужесточением работы налоговиков и спадом экономики
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».

По данным на 2 апреля, в России действуют 4,014 млн ИП, в то время как количество юрлиц составляет 3,98 млн. Статистика получена на основе оперативной информации негосударственного сервиса «Госреестр», который включает данные ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сообщил РБК учредитель «Федеральной службы информации» Анатолий Глобин. Данные, по его словам, формируются с «максимально высокой степенью точности».

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Федеральная налоговая служба данные на апрель еще не опубликовала, но по состоянию на 1 марта число ИП вплотную приблизилось к количеству организаций: 3,98 млн (включая крестьянские хозяйства) и 4 млн соответственно. РБК направил запрос в ФНС.

Количество действующих компаний всегда превышало число индивидуальных предпринимателей за время их анализа через публичные реестры (ЕГРЮЛ появился в 2002 году), отмечает агентство. Однако оно начало снижаться в 2016 году.

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«Работающих индивидуальных предпринимателей в реальности действительно больше, чем действующих организаций», — говорит председатель исполкома Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Налоговая служба за последние годы серьезно усилила контроль и анализ рисков благодаря цифровизации, и недобросовестным предпринимателям нет смысла использовать фирмы-однодневки, уверен Кирьянов.​ Жесткое администрирование — не единственный фактор сокращения числа компаний. «Ликвидация юрлиц связана со спадом экономики, а не исключительно с эффективным налоговым администрированием», — считает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий​ Костальгин.

Подробности — в материале РБК Pro

Автор: Ольга Агеева
Теги: Бизнес, индивидуальные предприниматели, ФНС, ЕГРЮЛ, малый бизнес
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