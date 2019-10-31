«Вера-Олимп» подняла на щит Russ Outdoor

У лидера наружной рекламы сменились собственники

Структуры, связанные с оператором наружной рекламы «Вера-Олимп», закрыли сделку по покупке 48,6% группы Russ Outdoor, лидера на этом рынке. Сумма сделки могла составить до 4,4 млрд руб.

Фото: Антон Ваганов / ТАСС

Сделка по продаже 48,57% группы Russ Outdoor закрыта, сообщили РБК три источника на рынке наружной рекламы и подтвердил представитель Russ Outdoor.

Долю в головной компании — зарегистрированной в Нидерландах Russ Out of Home B.V. — получило ООО «Стинн», чье ходатайство Федеральная антимонопольная служба удовлетворила еще в июле. ООО «Стинн» связано с конкурентом Russ Outdoor — оператором наружной рекламы «Вера-Олимп»: весной 2018 года «Стинн» купило за 300 млн руб. у долгового центра ВТБ, кредитора «Вера-Олимп», право требовать с заемщика 3,4 млрд руб.

Бенефициарами группы «Вера-Олимп» ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле этого года называл Левана и Роберта Мирзоянов, а также Бекхана Барахоева. Они же выступают фактическими покупателями и 48,57% Russ Outdoor, утверждают источники РБК.

Свои пакеты в Russ Outdoor продали американский инвестор, основатель канала СТС Питер Герви (21,85%), один из основателей и бывший управляющий директор группы Максим Ткачев и его партнеры (20,72%) и член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Акционерами Russ Outdoor остались банк ВТБ (26,43%) и мировой лидер в наружной рекламе, французская JCDecaux (25%). Госбанк выступает и кредитором группы: в 2015 году он открыл ей кредитную линию на 10 млрд руб., основные выплаты по этому займу приходятся на 2020 год.

Содиректор JCDecaux Жан-Франсуа Деко и Максим Ткачев подтвердили РБК факт сделки, представитель ВТБ отказался от комментариев, все остальные — новые и бывшие акционеры Russ Outdoor — не ответили на запросы РБК.

Что такое Russ Outdoor Russ Outdoor — крупнейший в России оператор наружной рекламы. На 30 июня 2019 года, по данным AdMetrix на основе мониторинга «Эспар-Аналитик» в 50 городах страны, группа располагала 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 255,5 тыс. кв. м (без учета небольших форматов, рекламы на транспорте и внутри помещений). На втором месте была группа Gallery Ивана Таврина с 12,8 тыс. поверхностей общей площадью 215,2 тыс. кв. м, на третьем — «Вера-Олимп» с 4,5 тыс. поверхностей общей площадью 63,2 тыс. кв. м. Финансовые результаты Russ Outdoor доступны только за 2017 год: при выручке 9,9 млрд руб. операционная прибыль равнялась 699 млн руб., чистый убыток — 715,6 млн руб.

ВТБ на 31 декабря 2018 года в своей отчетности оценивал свои 26,43% Russ Outdoor в 1,9 млрд руб. и, соответственно, всю группу в 7,2 млрд руб. (около $103 млн). Два источника РБК утверждают, что в рамках сделки весь бизнес Russ Outdoor был оценен выше — до 9 млрд руб. Таким образом, 48,57% группы могли обойтись покупателю в 4,4 млрд руб. Представитель Russ Outdoor сумму сделки не комментирует.

Пакет приобретен связанными с «Вера-Олимп» бизнесменами на заемные средства, они получили кредит на покупку доли в Russ Outdoor у ВТБ, акционера группы, утверждают источники РБК. Представитель ВТБ не стал комментировать эту информацию.

Как менялась стоимость Russ Outdoor Группа ведет историю с начала 1990-х, когда в APR Group Арнольда Уварова был создан отдел наружной рекламы. В 1995 году отдел был выделен в самостоятельную компанию «АПР Сити». Тогда она располагала 200 рекламных поверхностей в Москве. В 2000 году совладельцем «АПР Сити» становится News Corp. Руперта Мердока. Из отчетности входящих в News Corp. компаний можно сделать вывод, что 64,1% российского бизнеса тогда было оценено в £20 млн (примерно $31 млн). В 2001 году «АПР Сити» сменила название на News Outdoor Russia, став частью News Outdoor Group. В 2003 году штаб-квартира всей News Outdoor Group, представленной в пяти странах Европы, была перенесена в Москву, управляющим директором группы стал один из основателей «АПР Сити» Максим Ткачев. В 2006 году корпорация Руперта Мердока уже оценивала всю News Outdoor Group в $700 млн. В 2008 году Мердок в беседе с Financial Times заявил: «Чем больше я читаю про инвестиции в Россию, тем меньше мне хочется делать их. Чем успешнее будет наш бизнес, тем выше вероятность, что он будет у нас украден. Лучше нам продать его сейчас». К тому времени News Corp. уже искала инвестора для News Outdoor Group. Французская Les Echos писала, что весь бизнес оценивается в €1 млрд (около $1,4 млрд). Продать News Outdoor консорциуму инвесторов во главе с ВТБ удалось только в 2011 году. В отчетности News Corp. сообщалось, что бизнес был продан за $360 млн, но эта сумма включала и долговую нагрузку News Outdoor Group. Из отчетности ВТБ следовало, что без учета долга стоимость группы равнялась $256 млн. В 2012 году 25% группы, сменившей название на Russ Outdoor, приобрела французская JCDecaux. За свой пакет она могла заплатить €96,8 млн, что соответствует оценке группы в €387,2 млн ($518 млн). С 2014 года ВТБ в отчетности последовательно снижал стоимость своего пакета в Russ Outdoor: к концу 2018 года компания оценивалась чуть более чем в $100 млн.

В апреле группа «Вера-Олимп» уже приобрела агентство «Лайса», которое до 2022 года выступает эксклюзивным рекламным подрядчиком РЖД и размещает рекламу на щитах вдоль железнодорожных путей, на вокзалах и прилегающих к ним территориях и т.п.

«Вера-Олимп», Russ Outdoor и «Лайса» после закрытия сделки будут управляться совместно, сообщил РБК представитель Russ Outdoor. По его словам, объединенной структурой будет руководить Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор Russ Outdoor, а Роберт Мирзоян станет исполнительным директором.