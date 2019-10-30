«Газпром» просемафорил об исключениях

Газовый концерн запросил разрешения использовать в Арктике суда иностранных портов приписки

«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать суда под иностранным флагом на шельфе Арктики, если не будет российских аналогов. Запрет на такие суда был введен с начала 2019 года для поддержки российского судостроения

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» попросил Минэнерго определить случаи, когда в Арктике для проведения определенных технических операций можно использовать суда под иностранными флагами в отсутствие российских аналогов. Об этом говорится в письме, которое 13 сентября зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов направил замминистра энергетики Павлу Сорокину. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

С 1 января 2019 года в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ), запрещающие использовать суда под иностранным флагом для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути, в том числе нефти, газа и угля, а также вести каботаж. Они были разработаны для поддержки российского судостроения Минпромторгом.

Зампред правления «Газпрома» также предложил определить условия использования иностранных судов, ввезенных по специальной таможенной процедуре для работы на континентальном шельфе за пределами 12-мильной зоны и в территориальных водах России. Совещание по этому вопросу при участии «Газпрома» и ряда профильных ведомств прошло в Минэнерго 16 октября, следует из материалов, приложенных к письму Маркелова.

Источник РБК в Минэнерго подтвердил факт проведения совещания по предложениям «Газпрома». По его словам, конкретных решений на нем не приняли, так как ведомство не уполномочено определять правила судоходства в Арктике. После этого компания обратилась со своей просьбой в Минтранс, сказал собеседник РБК.

«Минтранс не выступал с инициативой по разрешению «Газпрому» использовать суда под иностранным флагом в Арктике», — сообщил РБК представитель ведомства. Но Минтранс подготовил законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, которые предполагают, что правительство получит полномочия по определению порядка привлечения судов под иностранным флагом в случае отсутствия таковых под российским, в том числе на виды работ, о которых говорит «Газпром», добавил представитель Минтранса. Эти изменения Госдума планирует принять уже в осеннюю сессию.

Представитель «Газпрома» не стал комментировать служебную переписку с ведомством. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Кто уже получил исключения У действующего запрета на использование судов под иностранным флагом в Арктике уже есть исключения. 18 марта правительство разрешило 26 танкерам, зафрахтованным крупнейшей частной газовой компанией России — НОВАТЭКом, — перевозить СПГ и газовый конденсат по Севморпути под иностранным флагом до 2044 года, а другим судам, которые зафрахтует компания с этой целью, вывозить СПГ и конденсат из порта Сабетта на Ямале до конца 2021 года. Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон высказывался против какого-либо запрета на использование судов под иностранным флагом. «НОВАТЭК отказался участвовать в обсуждении поправок к КТМ. Это просто вредная идея по существу», — говорил он в интервью «Коммерсанту» в июле 2018 года. По мнению топ-менеджера, нужно принимать отдельный закон о поддержке российского судостроения, а не заниматься введением запретов и исключений из них. «А вот это, что-то исключить, что-то включить... Вы говорите, что предполагается возможность получения исключений? А кто будет принимать это решение? Зачем это нужно?» — сетовал Михельсон.

Глава правительства Дмитрий Медведев только 28 октября подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

НОВАТЭК заказал 15 танкеров-газовозов на российской судоверфи «Звезда», которая только строится при участии «Роснефти». «Газпром» ранее обещал заказать там же 32 судна для перевозки грузов в Арктике», — говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин в 2017 году. Но пока «Газпром» законтрактовал только пять судов обеспечения, говорил РБК высокопоставленный источник на судоверфи. Без новых заказов на российских верфях «Газпрому» может не хватить судов под отечественным флагом для перевозки нефти и газа по СМП в случае подтверждения запасов на своих арктических проектах, полагает собеседник РБК.

По словам источника РБК в «Газпроме», сейчас компания использует для геологоразведки в Арктике суда исключительно под российским флагом, а из техники — только одну буровую установку, арендованную в Китае. Но, по-видимому, компания хочет подстраховаться в случае форс-мажора — тогда ей могут понадобиться и суда под иностранным флагом, и буровая техника, отмечает источник.

Эксперт WWF по СПГ для Арктической зоны Александр Климентьев сказал РБК, что при принятии изменений в Кодекс торгового мореплавания для перевода арктического флота для газа, нефти и угля под российский флаг не были учтены реальные возможности российского судостроения. «После получения исключения для НОВАТЭКа подобные обращения будут множиться. Передача полномочий по решению вопроса правительству решит эту проблему. Но исключения из правила по ограничению использования судов под иностранным флагом в Арктике целесообразно предоставлять до того, пока верфь «Звезда», производящая российские танкеры, не заработает в полную силу», — полагает аналитик.