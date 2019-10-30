Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,36 63,49 EUR Нал. 71,42 70,57 USD Бирж. 63,95 +0,20 EUR Бирж. 71,04 +0,27 USD ЦБ. 63,83 -0,04 EUR ЦБ. 70,78 -0,06 EUR/USD 1,11 +0,00 BTC/USD Бирж. 9259,10 -220,90 IMOEX 2886,48 +1,04% RTSI 1424,05 +0,86% Brent 61,59 +0,00% DJIA 27071,42 -0,07% Nasdaq 8276,85 -0,59%
«Газпром» просемафорил об исключениях
Лента новостей
Новый «халифат»: как террористы будут действовать без аль-Багдади 09:13, Мнение Россия развернула загоризонтные РЛС на Дальнем Востоке и Балтике 09:05, Общество «Газпром» попросил исключений для судов под иностранным флагом в Арктике 09:00, Бизнес Минобороны показало видео пуска «Булавы» подлодкой «Князь Владимир» 08:57, Общество Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» 08:51, Общество Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 08:50, РБК и ГАЗ Группа японских туристов впервые посетила Курилы 08:45, Общество Два конгрессмена попросили Помпео продлить СНВ-3 08:35, Политика Шайбу Свечникова из-за ворот признали лучшим моментом дня в НХЛ 08:32, Спорт Росстат назвал регионы России с самыми плохими дорогами 08:28, Общество Уют по-японски: 6 принципов ваби-саби в интерьере 08:20, Недвижимость День до первого снега: как проверить машину к зиме 08:20, РБК и Dunlop На дне моря нашли первый потопленный камикадзе американский авианосец 08:14, Общество Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам 08:00, Бизнес Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:59, Общество Как разработать ценовую стратегию с помощью чеков — кейс «Первого ОФД» 07:48, PRO Александр Радулов оформил второй хет-трик в карьере в НХЛ 07:45, Спорт В Иркутской области почти 24 тыс. человек остались без света из-за ветра 07:35, Общество Ушедшие от Трампа чиновники поддержали кандидатуру нового посла в России 07:22, Политика Украинский журналист назвал жителей Донбасса испорченными 07:10, Общество ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков 07:00, Финансы Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы 07:00, Финансы Превентивная медицина: что такое персонализация здорового образа жизни 06:50, РБК и Райффайзенбанк Главком ВМФ пообещал построить не имеющие аналогов в мире корабли 06:48, Общество Бутина заявила о планах защищать права заключенных 06:35, Общество На северо-западе Москвы загорелся автомобиль после ДТП в тоннеле 06:11, Общество Во сколько обошлись забастовки в General Motors 06:03, Quote В Тулуне ветер сорвал крышу пятиэтажного дома 05:53, Общество
Газета
«Газпром» просемафорил об исключениях
Газета № 171 (3126) (3010) Бизнес,
0
«Газпром» просемафорил об исключениях
Газовый концерн запросил разрешения использовать в Арктике суда иностранных портов приписки
«Газпром» попросил власти разрешить ему использовать суда под иностранным флагом на шельфе Арктики, если не будет российских аналогов. Запрет на такие суда был введен с начала 2019 года для поддержки российского судостроения
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Газпром» попросил Минэнерго определить случаи, когда в Арктике для проведения определенных технических операций можно использовать суда под иностранными флагами в отсутствие российских аналогов. Об этом говорится в письме, которое 13 сентября зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов направил замминистра энергетики Павлу Сорокину. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

С 1 января 2019 года в России действуют поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ), запрещающие использовать суда под иностранным флагом для перевозки грузов в Арктике по Северному морскому пути, в том числе нефти, газа и угля, а также вести каботаж. Они были разработаны для поддержки российского судостроения Минпромторгом.

Зампред правления «Газпрома» также предложил определить условия использования иностранных судов, ввезенных по специальной таможенной процедуре для работы на континентальном шельфе за пределами 12-мильной зоны и в территориальных водах России. Совещание по этому вопросу при участии «Газпрома» и ряда профильных ведомств прошло в Минэнерго 16 октября, следует из материалов, приложенных к письму Маркелова.

Источник РБК в Минэнерго подтвердил факт проведения совещания по предложениям «Газпрома». По его словам, конкретных решений на нем не приняли, так как ведомство не уполномочено определять правила судоходства в Арктике. После этого компания обратилась со своей просьбой в Минтранс, сказал собеседник РБК.

«Минтранс не выступал с инициативой по разрешению «Газпрому» использовать суда под иностранным флагом в Арктике», — сообщил РБК представитель ведомства. Но Минтранс подготовил законопроект о внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания, которые предполагают, что правительство получит полномочия по определению порядка привлечения судов под иностранным флагом в случае отсутствия таковых под российским, в том числе на виды работ, о которых говорит «Газпром», добавил представитель Минтранса. Эти изменения Госдума планирует принять уже в осеннюю сессию.

Представитель «Газпрома» не стал комментировать служебную переписку с ведомством. Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Кто уже получил исключения

У действующего запрета на использование судов под иностранным флагом в Арктике уже есть исключения. 18 марта правительство разрешило 26 танкерам, зафрахтованным крупнейшей частной газовой компанией России — НОВАТЭКом, — перевозить СПГ и газовый конденсат по Севморпути под иностранным флагом до 2044 года, а другим судам, которые зафрахтует компания с этой целью, вывозить СПГ и конденсат из порта Сабетта на Ямале до конца 2021 года.

Предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон высказывался против какого-либо запрета на использование судов под иностранным флагом. «НОВАТЭК отказался участвовать в обсуждении поправок к КТМ. Это просто вредная идея по существу», — говорил он в интервью «Коммерсанту» в июле 2018 года. По мнению топ-менеджера, нужно принимать отдельный закон о поддержке российского судостроения, а не заниматься введением запретов и исключений из них. «А вот это, что-то исключить, что-то включить... Вы говорите, что предполагается возможность получения исключений? А кто будет принимать это решение? Зачем это нужно?» — сетовал Михельсон.

Глава правительства Дмитрий Медведев только 28 октября подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

НОВАТЭК заказал 15 танкеров-газовозов на российской судоверфи «Звезда», которая только строится при участии «Роснефти». «Газпром» ранее обещал заказать там же 32 судна для перевозки грузов в Арктике», — говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин в 2017 году. Но пока «Газпром» законтрактовал только пять судов обеспечения, говорил РБК высокопоставленный источник на судоверфи. Без новых заказов на российских верфях «Газпрому» может не хватить судов под отечественным флагом для перевозки нефти и газа по СМП в случае подтверждения запасов на своих арктических проектах, полагает собеседник РБК.

По словам источника РБК в «Газпроме», сейчас компания использует для геологоразведки в Арктике суда исключительно под российским флагом, а из техники — только одну буровую установку, арендованную в Китае. Но, по-видимому, компания хочет подстраховаться в случае форс-мажора — тогда ей могут понадобиться и суда под иностранным флагом, и буровая техника, отмечает источник.

Эксперт WWF по СПГ для Арктической зоны Александр Климентьев сказал РБК, что при принятии изменений в Кодекс торгового мореплавания для перевода арктического флота для газа, нефти и угля под российский флаг не были учтены реальные возможности российского судостроения. «После получения исключения для НОВАТЭКа подобные обращения будут множиться. Передача полномочий по решению вопроса правительству решит эту проблему. Но исключения из правила по ограничению использования судов под иностранным флагом в Арктике целесообразно предоставлять до того, пока верфь «Звезда», производящая российские танкеры, не заработает в полную силу», — полагает аналитик.

Искусственные острова для «Газпрома»

Маркелов в письме в Минэнерго также просит снять ограничения на оборот искусственных островов, расположенных на шельфе, разрешить перемещать грузы между ними и представить возможность ввозить на материк отходы, образованные на них. Такие сооружения, по словам источника РБК в «Газпроме», компания планирует использовать для удешевления бурения, в частности на Крузенштерновском месторождении на Ямале с запасами около 1 трлн куб. м газа. Промышленная добыча на нем должна начаться не ранее 2027 года и «на полке» составить 33 млрд куб. м в год.

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Газпром , Северный морской путь , Арктика , арктический шельф
Материалы по теме
«Газпром» спрогнозировал прирост запасов газа на шельфе Арктики Экономика
Добрались до Арктики: как Китай собирается освоить Северный морской путь Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter