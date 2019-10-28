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Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей
В соответствии с подписанной премьер-министром стратегией развития судостроения экспорт до 2035 года должен вырасти почти в десять раз, а общий объем производства — в семь
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз. Премьер-министр пояснил, что рассчитывает на правильное исполнение положений документа, которое должно привести к намеченным целям.

«Основная цель — увеличить долю российских кораблей на мировом рынке судостроения, особенно в гражданском секторе. Сейчас наш основной экспортный потенциал сосредоточен в военном кораблестроении. Мы — одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается гражданской продукции, то ситуация хуже», — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства указал на необходимость наращивать — не в ущерб удовлетворению внутренних нужд — поставки на мировой рынок гражданских судов и морской техники. В соответствии с подписанной премьер-министром стратегией к 2035 году их объем должен вырасти почти в десять раз, а общий объем производства гражданского судостроения — почти в семь раз.

«В стратегии определяются составляющие этого процесса: это инновационное обновление отрасли, максимальная локализация производства в России», — подчеркнул Медведев.

Экономика
Глава ОСК вспомнил шутку про верблюда из-за ситуации с импортозамещением

В середине октября генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил о трудностях с локализацией производства необходимых отрасли двигателей.

«Вопросы локализации, которые на сегодняшний день топчутся на месте. Мы имеем конструкцию, которая как в старой шутке: «Что получается из лошади в случае компромисса? Верблюд», — сказал Рахманов на заседании бюро Союза машиностроителей.

В конце 2018 года Рахманов говорил, что, в соответствии с планом, ОСК будет производить гражданские суда. «Есть очень четкое понимание, что будут делать наши предприятия, а делать мы будем гражданские суда. Либо суда двойного назначения, либо суда высоконасыщенные, которые могут успешно производиться», — рассказал тогда Рахманов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: судостроение, Дмитрий Медведев
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