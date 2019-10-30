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«Силовые машины» атаковали Ханой через Сингапур
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Газета
«Силовые машины» атаковали Ханой через Сингапур
Газета № 171 (3126) (3010) Бизнес,
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«Силовые машины» атаковали Ханой через Сингапур
Компания Алексея Мордашова подала иск о возврате средств, вложенных в строительство электростанции во Вьетнаме
«Силовые машины» Алексея Мордашова потребовали от Вьетнама через суд вернуть потраченные на создание ТЭС $250 млн. Проект был остановлен из-за санкций США против российской компании. Вне суда решить проблему до сих пор не удалось
Алексей Мордашов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании. Об этом РБК рассказали два источника, знакомые с фактом подачи иска. Источник, близкий к «Силовым машинам», подтвердил РБК, что иск подан.

Сумму иска собеседники РБК не раскрыли. По словам одного из них, судебная претензия к заказчику строительства ТЭС — государственной компании Petrovietnam — была направлена в августе 2019 года, после того как вьетнамская сторона проигнорировала приглашение российского Минэкономразвития к переговорам на уровне правительств. Представитель МЭР отказался от комментариев.

Petrovietnam отказывалась идти на контакт с «Силовыми машинами», сказал в интервью РБК глава российской компании Тимур Липатов в июле. По его словам, уже больше года вьетнамская сторона по каким-то причинам оставляет предложения компании без ответа. «Мы стремимся к урегулированию ситуации, возникшей по причине неправомерных американских санкций, и в любой момент готовы вернуться за стол переговоров, чтобы продолжить сотрудничество или прийти к мирному соглашению о расторжении договора и переуступке вьетнамской стороне всех субподрядных контрактов», — сообщил РБК представитель «Силмаша» 29 октября, отказавшись комментировать подачу иска. В пресс-службе Petrovietnam не ответили на запрос РБК.

Почему «Силмаш» пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре

Проблемы с проектом ТЭС «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме возникли у «Силовых машин» после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым. Фигурантам этого списка запрещается заключать сделки с американскими гражданами и компаниями. Липатов говорил в июле РБК, что доля американских и связанных с американским капиталом поставщиков во вьетнамском проекте была около 30%: паровые турбины с генераторами General Electrick, теплообменное оборудование испанской компании, где инвесторами выступают американцы, и так далее.

В отчете за 2018 год «Силовые машины» признали торговой дебиторской задолженностью Вьетнама 15,9 млрд руб. (около $250 млн). В этом же документе компания впервые допустила разрыв контракта на строительство ТЭС. Представитель «Силовых машин» во вторник отказался прокомментировать, всю ли эту сумму компания пытается взыскать через суд.

Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) — признанный негосударственный способ разрешения споров в Азии, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Среди его преимуществ — быстрое рассмотрение дел и ограниченное количество оснований для обжалования его решений. Однако Вьетнам, по мнению Захарова, может попробовать оспорить арбитражную подсудность иска в государственном суде страны.

Какие варианты «Силовые машины» предлагали Вьетнаму

Поскольку проект остановился из-за блокировки взаиморасчетов после введения американских санкций, российская компания неоднократно предлагала вьетнамской стороне варианты финансирования продолжения строительства ТЭС российскими банками, а также переуступку контрактов субподрядчиков во избежание их расторжения, сказал РБК источник, близкий к «Силовым машинам».

«Уже больше года вьетнамская сторона по каким-то причинам оставляет наши базовые вопросы без ответа. Я имею в виду наше предложение частично компенсировать убыток по проекту, продлить сроки строительства и изменить валюту платежа», — заявил РБК Липатов в июле. По его словам, несмотря на сложности, компания хотела бы завершить этот проект, потому что считает Вьетнам перспективным рынком.

«Силовые машины» получили контракт на $930,7 млн на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» (два энергоблока по 600 МВт) в декабре 2014 года. Проект должен был быть завершен в 2019 году. После того как «Силовые машины» попали под санкции США, компания обратилась за поддержкой к российскому правительству. В частности, она попросила вице-премьера Максима Акимова внести в повестку российско-вьетнамской межправительственной комиссии вопрос о пересмотре бюджета и отсрочке ввода энергоблоков на полтора года, писала газета «Коммерсантъ».

Переговоры с вьетнамской стороной ведет Минэкономразвития, сообщают источники РБК.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Силовые машины»
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