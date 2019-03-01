«Силовые машины» допустили отказ от проекта ТЭС во Вьетнаме

«Силовые машины» Алексея Мордашова допускают разрыв контракта на строительство тепловой электростанции во Вьетнаме. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности за 2018 год (.pdf), которая опубликована на сайте компании.

«На дату подписания отчетности по проекту, исполняемому группой компании во Вьетнаме, существует неопределенность перспектив его дальнейшего исполнения. В настоящий момент руководство компании проводит переговоры с заказчиком, результатом которого может стать как продолжение исполнения на новых условиях, так и расторжение контракта», — следует из отчета.

Компания указывает, что все основные негативные последствия по этому проекту отражены в финансовой отчетности за 2018 год. В ней говорится, что по итогам прошлого года концерн сократил выручку по МСФО в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Также у «Силовых машин» в шесть раз вырос чистый убыток.

Против «Силовых машин» действуют санкции с конца 2017 года. Из-за ограничений машиностроительный концерн не может получить экспортную выручку на сооружение ТЭС во Вьетнаме. Мордашов ранее уже обращался к правительству России за поддержкой, в том числе и по проекту электростанции во Вьетнаме.​