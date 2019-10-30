Пресечение и показания

Генпрокуратора предложила закрепить в законодательстве новый вид сделки обвиняемых со следствием

Генпрокуратура предложила зафиксировать в УПК механизм «безарестного» возвращения покинувших Россию фигурантов экономических дел в обмен на их участие в следствии. Это позволит многим вернуться, полагают в аппарате Бориса Титова

Борис Титов (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

«Проработать возможность заключения соглашения»

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами «экономических» уголовных дел, уехавшими за рубеж, — они смогут вернуться в Россию и дать показания в обмен на гарантию мягкой меры пресечения свободы на период следствия. Это следует из датированного 15 октября письма заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня президентскому уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову (копия документа есть в распоряжении РБК).

Титов обращался к Гриню с просьбой прекратить розыск предпринимателей, попавших в «лондонский список» омбудсмена, сформированный в преддверии президентских выборов 2018 года и включающий несколько десятков имен.

В отношении семи из них розыск и заочный арест уже отменены, еще десятерым «разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю», пишет замгенпрокурора. Восемь человек из «списка Титова» вернулись в Россию и участвуют в следственных действиях, находясь на свободе, отметил Гринь.

Порядок, который применяется сейчас, не возлагает на бизнесменов никакой ответственности за неявку в орган следствия, обращает внимание замгенпрокурора. «Как следствие, некоторые обвиняемые (подозреваемые), исключенные из числа разыскиваемых и получившие возможность свободно передвигаться за пределами Российской Федерации, в органы следствия не явились», — сообщил Гринь, пояснив, что это стало существенным препятствием для принятия «дальнейших положительных решений» по обращениям Титова.

Поэтому замгенпрокурора считает, что необходимы гарантии соблюдения договоренностей как для следователей, так и для обвиняемых. «Представляется необходимым совместно с вами и заинтересованными ведомствами проработать вопрос внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих возможность заключения соглашения между стороной защиты, прокурором и следователем, возлагающего обязанность на подозреваемого (обвиняемого) в определенный период явиться в орган следствия, а последнего — изменить в этом случае ранее избранную меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы», — резюмирует Гринь. Он также добавляет, что многие фигуранты «лондонского списка» не подлежали бы аресту из-за предпринимательского характера вменяемых им преступлений (это запрещено ст. 108 УПК), если бы не скрылись.

«Это не освобождение от ответственности»

Аппарат Бориса Титова уже полтора года реализует механизмы «безарестного возврата» преследуемых в России бизнесменов, отметил в беседе с РБК общественный представитель бизнес-омбудсмена Дмитрий Григориади. За это время выяснилось, что не все случаи возбуждения уголовных дел или заочного ареста предпринимателей «были законны, обоснованны, своевременны и мотивированны», в нескольких случаях уголовные дела в отношении фигурантов «лондонского списка» были прекращены.

«Как признала Генпрокуратура, самой процедуры обеспечения гарантий безарестной явки разыскиваемого лица в страну в законе не предусмотрено, а подобная процедура безусловно должна быть», — сказал Григориади.

По его словам, возможность получить гарантии свободной явки в страну позволит «сотням наших сограждан» вернуться в страну и «совместно со следствием устанавливать истину». Сейчас аппарат бизнес-омбудсмена обсуждает с представителями разных ведомств и сообществ создание рабочей группы, которая подготовит необходимые поправки в законодательство.

«Речь идет не об освобождении от уголовной ответственности, — уточнил представитель бизнес-омбудсмена. — Если следователь посчитает, что человек опасен для общества и должен быть арестован по прилету в Россию, у него будет законное право отказаться от заключения такого соглашения». По словам Григориади, аппарат Титова также предложил эффективные механизмы с использованием залога, чтобы предприниматель рублем «подтверждал свое намерение вернуться в Россию и не скрываться после возвращения».