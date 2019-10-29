Цифровые доходы помайнили «Русал»

RMC Дмитрия Мариничева развернет добычу криптовалюты на Надвоицком алюминиевом заводе

Компания интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева рассчитывает занять до 20% майнинга биткоинов в мире, использовав закрывшийся из-за санкций завод «Русала» в Карелии. Добыча этой криптовалюты все еще выгодна, считают эксперты

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Суть проекта

Russian Mining Company (RMC), созданная при участии интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, разместит оборудование для майнинга криптовалют на Надвоицком алюминиевом заводе (НАЗ) в Карелии. Об этом РБК рассказал сам Мариничев.

Этот завод принадлежит «Русалу» и был законсервирован в августе 2018 года, поскольку лишился возможности поставлять свою продукцию в США после введения санкций. Представитель «Русала» подтвердил РБК, что RMC размещает оборудование на территории предприятия. По его словам, это не единственный здешний арендатор, после того как на НАЗе было законсервировано электролизное производство. Но кто и для каких целей снимает помещения завода, представитель «Русала» не уточнил.

По словам Мариничева, RMC заинтересована в создании на базе НАЗа цифрового хаба, который займется продажей вычислительных мощностей за рубеж. «Сейчас завод для «Русала» убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу», — рассказал Мариничев. Подобная услуга могла бы быть интересна, например, тем, кто хотел бы заниматься майнингом криптовалют, развитием нейросетей и искусственного интеллекта и т.д.

Кто еще пользуется мощностями «Русала» По словам одного из источников РБК, оборудование для майнинга на Надвоицком алюминиевом заводе также размещает компания Cryptouniverce. Ее гендиректор Михаил Квасников подтвердил, что с начала года она поставила оборудование на эту площадку. «В Иркутской области тариф на электричество ниже, чем в Карелии, но в Надвоицы легче добраться, — отметил он. — При выборе места сыграли роль стабильный климат, сейсмическая устойчивость и заинтересованность администрации региона».

Участники проекта

RMC была создана компаниями Radius Group Дмитрия Мариничева, разработчиком чипов «Мультиклет» SmartHeat и производителем телекоммуникационного оборудования Goodwin. В середине 2017 года RMC привлекла $43 млн в ходе ICO (первичного размещения монет криптовалюты или токенов). Это значительно меньше $100 млн, которые изначально рассчитывала привлечь компания, зато размещение стало крупнейшим ICO для России.

В 2017-м RMC создала майнинговую ферму на технополисе «Москва», расположенном на территории бывшего автомобильного завода «Москвич», а также два майнинговых пула: для добычи биткоина (BitcoinRussia) и эфира.

BitcoinRussia просуществовал примерно три года, рассказал Мариничев, но с апреля-мая все мощности с «Москвича» были выведены, так как их содержание стало невыгодным. Согласно статистике на сайте BitcoinRussia, всего пул направил своим участникам в качестве вознаграждения при обработке платежей 1815 биткоинов ($17 млн).

До конца этого года Мариничев планирует перезапустить пул. Теперь он станет децентрализованным и распределенным. Как и его участники, пул не будет размещаться в каком-то одном месте, за счет чего число пользователей должно увеличиться в разы, что, в свою очередь, позволит увеличить долю пула в общем объеме добываемых биткоинов.

24 октября RMC объявила о сотрудничестве с Cryptonex. Эта компания зарегистрирована в Великобритании, включает в себя одноименную биржу криптовалют, платформу p2p (пользователь — пользователю), мультивалютный кошелек, сервисы карт и счетов. По данным Coinmarketcap, Cryptonex занимает 34-е место в мире среди криптовалютных бирж, на 28 октября объем суточных торгов на ней составлял более $660 млн.

В сообщении биржи говорилось, что она передала RMC 42 млн монет своей криптовалюты CNX. Сейчас в обращении находятся 55 млн монет CNX, их максимальное количество — 210 млн штук. Таким образом, RMC получает 20% от общего количества CNX, рассказал Мариничев. На полученные средства от продажи CNX Cryptonex закупает и размещает майнинговое оборудование биткоина. Условия сделки не раскрываются. Рыночная стоимость CNX составляет $2,07.

Перспективы

По словам представителя RMC, вместе с Cryptonex они рассчитывают получить совокупную мощность пула до 20% мирового майнинга биткоина. Для сравнения: до недавнего времени на BitcoinRussia приходилось не более 1,5% добываемых биткоинов, по оценке blockchain.com.

Исходя из того что раз в десять минут майнится в среднем один блок биткоина, в месяц может быть добыто 4320 блоков. Награда за блок составляет 12,5 биткоина. Исходя из текущей стоимости биткоина $9,4 тыс., общий доход от майнинга может составлять $507,6 млн в месяц, то есть 20% — это $101,5 млн.

Президент Российской ассоциации криптоэкономики и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин считает, что майнинг все еще выгоден для участников этого процесса, но оговаривается, что все зависит от стоимости электроэнергии. «В Москве цены на электричество достаточно высокие, и только из-за этого размещение оборудования для майнинга в другом месте может оказаться более выгодным», — пояснил Припачкин. В то же время он сомневается, что один пул может получить 20% майнинга биткоина. «В мире уже очень много игроков, которые занимаются майнингом этой криптовалюты. Для российского пула реалистично ориентироваться на 5–7% в общем объеме, и показатель очень сильно зависит от доступа к соответствующим ценам на электричество», — отметил глава РАКИБ. По словам Михаила Квасникова, в России в целом сосредоточено около 10% мощностей для майнинга биткоина в мире. «Мне сложно представить, что китайцы (в Китае сконцентрирован основной рынок добычи биткоина. — РБК) будут использовать для майнинга российский пул», — указал он.