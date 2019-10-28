Заемщики попали под раздачу

Аналитики НРА зафиксировали всплеск потребительского кредитования

Половина банков из топ-50 в преддверии ограничений ЦБ относительно ссуд закредитованным заемщикам нарастили выдачу кредитов, подсчитали эксперты НРА. Банки связь отрицают, объясняя рост сезонностью и снижением ставок

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Доля кредитов населению в совокупном портфеле российских банков в сентябре достигла 25,8% — максимума с начала 2019 года, следует из расчетов Национального рейтингового агентства (НРА) на основе материалов ЦБ. По сравнению с августом объем выданных физическим лицам ссуд увеличился на 1,6%, до 17,7 трлн руб. Необеспеченное кредитование росло более быстрыми темпами — на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 23% в годовом выражении, подсчитали в НРА по просьбе РБК.

«Рост потребительского кредитования, по нашим оценкам, произошел у каждого второго банка из числа 50 крупнейших. Наибольшие темпы роста (выше среднемесячных по сектору) отмечены как у универсальных, так и у специализированных финансовых институтов: «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк», — отметил президент НРА Виктор Четвериков.

Согласно отчетности банков на 1 октября, рекорды по выдаче розничных кредитов с учетом ипотеки в сентябре поставили Сбербанк и Газпромбанк — их портфели выросли на 119,4 млрд и 13,6 млрд руб. соответственно — максимума для каждого из них с начала года. Почта Банк, Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», «Хоум Кредит», ОТП-банк и МТС-банк выдали рекордный для себя объем ссуд в этом году не в сентябре, а в августе или июле. ВТБ тоже нарастил выдачи в летние месяцы, но не обновил рекорд этого года.

О чем может говорит такая динамика

Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова. «Для кредитов, выданных до 1 октября, действуют еще старые правила по расчету весов на капитал. Следовательно, они оказывают меньшее давление на показатель адекватности капитала», — поясняет она.

С 1 октября в России применяются новые меры Банка России по охлаждению сегмента потребкредитования. Банки обязаны при выдаче необеспеченных ссуд рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН). Чем выше его значение, тем больше резервов по такому кредиту должен создать банк. ЦБ рассчитывает, что работа со слишком закредитованными гражданами станет для участников рынка менее выгодной и это повлияет на выдачи ссуд. Для Сбербанка и Райффайзенбанка предусмотрено особое регулирование как для единственных российских кредитных организаций, работающих на ПВР-подходе (на основе внутренних рейтингов по оценке заемщиков).

По данным на 1 сентября, необеспеченное кредитование в России выросло на 23,8%, сообщила глава департамента финансовой стабильности Елизавета Данилова. ЦБ прогнозировал, что уже в 2020 году темпы роста этого сегмента замедлятся до 10%. В пресс-службе регулятора не стали отвечать на вопрос, фиксируют ли там всплеск кредитования в преддверии введения ПДН.

«Эффект ПДН» может объяснять динамику некоторых игроков, считает аналитик Банка Хоум Кредит Станислав Дужинский. «Отдельные участники рынка могли стимулировать своих клиентов различными маркетинговыми активностями, стремясь немного компенсировать эффект грядущего ограничения», — отмечает эксперт. Он, впрочем, замечает, что на результаты кредитных организаций в сентябре повлияла сезонность. «В первый месяц осени на рынке традиционно наблюдается некоторая активизация. Данный тренд обусловлен действием сезонных факторов: окончанием сезона отпусков и восстановлением потребительской активности», — пояснил Дужинский.

Розничные продажи банков росли в том числе перед предстоящим снижением ключевой ставки, думает Виктор Четвериков. «Понятно, что вслед за ее снижением последует снижение и ставок по розничным кредитам, как по залоговым, так и по беззалоговым программам», — отмечает президент НРА. В пятницу Банк России снизил ставку до 6,5% годовых — минимума с 2014 года.

Как банки объясняют рост выдач потребкредитов

РБК опросил 15 лидеров по портфелю кредитов наличными (по оценке Frank RG), а также два банка-монолайнера — ОТП-банк и МТС-банк. Большинство игроков отрицают связь между динамикой своих портфелей и мерами ЦБ.

«Введение ПДН уже полностью учтено в риск-стратегиях и ценообразовании на кредиты Сбербанка, поэтому фактор последнего месяца роли не играл», — сообщили в пресс-службе Сбербанка. Там считают, что в сентябре рост кредитования населения произошел из-за улучшения технологий выдачи ссуд.

Модернизация положительно повлияла и на показатели Газпромбанка. «Мы запустили несколько крупных технологических проектов, и каждый существенно повлиял на рост продаж», — пояснил представитель организации. Также банк провел в сентябре рекламную кампанию.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что рост выдач обусловлен выгодными предложениями по ставкам.

Динамика потребкредитования в прошлом месяце не связана с внедрением нового регулирования, это подтверждается сохранением объемов в октябре, заявила директор по развитию кредитов наличными розничного бизнеса Альфа-банка Ирина Баранова. Прирост портфеля кредитных карт и кредитов наличными она объяснила усилиями банка «по развитию продуктового ряда и повышению уровня и качества сервиса».

В банке «Открытие» также утверждают, что не пытались действовать на опережение мер ЦБ. Улучшение показателей обусловлено реализацией стратегии, ростом самого рынка и сезонностью, комментирует директор департамента кредитного бизнеса «Открытия» Михаил Чамров.

Рекордная динамика в августе и сентябре может объясняться снижением ставок по кредитам наличными, указали в пресс-службе Почта Банка. На показатели также могли повлиять рекламная кампания и сезонный спрос.

ОТП-банк показал заметное увеличение выдач в августе, а не в сентябре, на это повлияло начало учебного года и всплеск продаж меховых изделий (POS-кредитование), утверждает зампредправления банка Александр Васильев.

МТС-банк определил в стратегии, что будет ежемесячно увеличивать розничный портфель на 5%, отметил директор по розничному кредитованию Иван Барсов.

Выдачи потребкредитов в сентябре находились в пределах сезонных значений, сказала замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидия Каширина. «Специальных мероприятий, направленных на рост продаж необеспеченных кредитов, в сентябре мы также не проводили», — сообщила она.

Будут ли банки сбавлять обороты

«Мы ожидаем замедления темпов роста потребкредитов до конца года. В целом наш прогноз на 2019 год — менее 20%, на 2020 год — менее 15%», — отмечает Мария Малюкова. В одном из предыдущих обзоров агентство назвало требования ЦБ рассчитывать ПДН более эффективными, чем предыдущие. «Мера впервые устранит рискованные ситуации, когда один и тот же заемщик берет в долг у нескольких кредиторов, в том числе у микрофинансовых организаций», — говорилось в докладе Moody’s.

«Эксперт РА» не считает, что введение ПДН серьезно охладит розницу. «По нашим оценкам, текущий запас капитала большинства розничных банков достаточный, чтобы выдавать кредиты с повышенными коэффициентами риска», — пояснила директор по банковским рейтингам Людмила Кожекина. Некоторые участники рынка, наоборот, готовятся к усилению конкуренции за розничных клиентов. «Ряд крупных розничных игроков в этом году выпустили либо планируют разместить бессрочные облигации, чтобы обеспечить себе буфер капитала для запланированного роста кредитования физлиц, поскольку в условиях стагнации чистой процентной маржи потребкредитование остается наиболее привлекательным», — заключила аналитик «Эксперт РА».