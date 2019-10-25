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Правительство достигло согласия в Арктике
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Газета
Правительство достигло согласия в Арктике
Газета № 168 (3123) (2510) Бизнес,
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Правительство достигло согласия в Арктике
Какую господдержку получат предприятия, работающие на севере
На совещании в правительстве под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова были сняты основные разногласия Минфина с другими профильными ведомствами и компаниями по законопроекту о господдержке проектов в Арктике
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК. В совещании принимали участие представители профильных ведомств, включая Минфин и Минвостокразвития, а также «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга», которые уже работают в Арктике и готовят новые проекты в регионе.

Минвостокразвития внесло в правительство законопроект «О государственной поддержке предпринимательства в Арктической зоне Российской Федерации» на прошлой неделе, 17 октября, но с разногласиями от других ведомств. У Минфина было 19 замечаний, большая часть которых касалась сомнений в обоснованности налоговых льгот. По словам Трутнева, основные разногласия с Минфином урегулированы.

В законопроекте, который внесло Минвостокразвития, были прописаны нулевые ставки НДПИ для разработки нефтегазовых месторождений на шельфе северных морей, против которых выступал Минфин. На совещании договорились, что эти месторождения в течение 15 лет будут платить 5% НДПИ с момента достижения выработанности запасов 1%, сказал Трутнев. Регионы получили право снижать до нуля налоги на земельные участки и имущество, а также региональную часть налога на прибыль для компаний, которые осуществляют проекты на их территории. Инвестиционный вычет из федеральной части налога на прибыль для геологоразведки нефтегазовых месторождений в Арктике составит 50% объема затрат на эти цели, добавил вице-премьер.

«Минфин в принципе не возражает против этого, но они попросили подумать над возможностью ограничения суммы вычета, чтобы налоговый вычет не «съел» всю сумму налога. В итоге мы договорились доработать этот и другие спорные пункты до 8 ноября», — отметил Трутнев. По его словам, доработанный законопроект планируется внести в Госдуму через две-три недели.

Силуанов провел совещание, на котором в целом определили меры поддержки проектов в Арктической зоне, сообщил РБК представитель Минфина. На вопросы по существу он не ответил.

Нефтяные месторождения на суше в Арктике будут отнесены к новой, пятой категории сложности и смогут работать на основе налога на добавленный доход (НДД). К этой группе относится группа месторождений Пайяха «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и Западно-Иркинский участок «Роснефти». Предполагается, что они войдут в проект «Восток-Ойл». Для них НДПИ будет обнулен первые 12 лет до момента достижения выработанности запасов в 1%, с 13-го по 17-й год разработки проекта планируется платить 1% НДПИ и плавно переходить к 100%. При указанном налоговом режиме доходность проекта возрастает с 10–12% в течение 10 лет до 20–22% при ценах на нефть на текущем уровне ($60 за баррель), сказал Трутнев.

«Была найдена конфигурация налоговых условий, при которой и проекты заработают, и государство выиграет», — сказал РБК источник в одной из нефтяных компаний, работающих в Арктике. По его словам, прирост добычи нефти на этих участках «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» обеспечит загрузку Северного морского пути, а также поможет создать и развить новую нефтегазовую провинцию. 24 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин сказал, что после реализации первой очереди проекта «Восток-Ойл» добыча может составить 50 млн т в год, после второй — 100 млн т.

Кто еще получит льготы в Арктике

НДПИ на газ, предназначенный для сжижения или газохимии, будет обнулен на 12 лет, сказал вице-премьер Юрий Трутнев. Льготный налоговый режим в Арктике могут получить два газохимических проекта «Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа. По словам Трутнева, «Газпром нефть» собирается построить комплекс по производству метанола, полиэтилена и полипропилена с инвестициями 1,1 трлн руб., а ЛУКОЙЛ — комплекс по производству метанола и этана за 610 млрд руб. По словам Трутнева, эти инвестиции не гарантированы, но льготы компании получат только в случае реализации проектов. К тому же этот льготный налоговый режим позволит реализовать такие новые проекты, как «Арктик СПГ-3» НОВАТЭКа (Северо-Обский лицензионный участок).

Из предложений Минвостокразвития неурегулированным остался вопрос о вычетах из НДПИ для действующих проектов, к которым относятся месторождения Ванкорского кластера «Роснефти» (они также должны войти в «Восток-Ойл»).По словам Трутнева, Минфин нашел в льготах для этих проектов выпадающие доходы бюджета от 60 млрд до 70 млрд руб. в год на суше. «Что касается месторождений на суше, это самый большой проект «Роснефти» (Ванкорский кластер. — РБК). Там выпадающие, конечно, возникают», — признал вице-премьер. «Здесь может идти речь об изменении цены отсечения, и, таким образом, финансирование в этой части пойдет с учетом наполнения Фонда национального благосостояния», — уточнил он.

Статус резидента Арктической зоны компании смогут получить по заявительному принципу, льготы будут действовать по всей Арктике без создания особых экономических зон, заключил Трутнев.

РБК направил запросы в «Роснефть» и «Нефтегазхолдинг».

Автор: Людмила Подобедова.
Теги: Арктика , Юрий Трутнев , Минфин , господдержка , льготы
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