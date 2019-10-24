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Претендентов подвела релиз-активность
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Газета
Претендентов подвела релиз-активность
Газета № 167 (3122) (2410) Общество,
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Претендентов подвела релиз-активность
Комиссия РАН проанализировала публикации кандидатов в академики
У комиссии РАН по борьбе с лженаукой возникли претензии к шести кандидатам в академики. Среди них авторы статей о релиз-активных лекарствах и эксперименте с головами крыс, а также сторонник исследований под патронатом РПЦ
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК). Источник в комиссии сообщил РБК, что речь идет о проекте доклада, который представлен в президиум РАН. Другой собеседник РБК в руководстве РАН подтвердил подлинность документа.

«Этот доклад уже дошел до президиума, и президиум отправил его в отделения академии. Отделения в процессе выборов огласят претензии комиссии к кандидатам, с тем чтобы выбирающие были в курсе», — пояснил собеседник РБК в комиссии.

В докладе речь идет о двух кандидатах в члены-корреспонденты и четырех кандидатах в академики РАН, у которых, по версии комиссии, есть псевдонаучные публикации. Выборы новых членов РАН пройдут в середине ноября, объявлено о 76 вакансиях академиков и 171 вакансии члена-корреспондента.

Препараты «без действующего вещества»

В первую очередь у комиссии возникли претензии к кандидатам в академики, которые имеют публикации о так называемых релиз-активных препаратах «Афалаза», «Импаза» и «Диваза».

Что такое релиз-активные препараты

По версии автора концепции таких препаратов и владельца компании «Материа Медика Холдинг» Олега Эпштейна, явление релиз-активности возникает в процессе многократного разведения раствора, содержащего антитела. В результате в нем будто бы высвобождаются новые свойства, которых не было в исходном веществе, объяснял в интервью «Комсомольской правде» сам Эпштейн. По его словам, в отличие от гомеопатических препаратов релиз-активные «назначаются для воздействия на определенные биологические мишени» с целью изменить их активность. Эпштейн отмечал, что по способу приготовления такие препараты близки к гомеопатическим, но по механизму действия являются скорее фармакологическими.

Комиссия РАН в заключении пишет, что с точки зрения законов естествознания концепция релиз-активности должна быть «безоговорочно отклонена», а лекарственные средства не должны применяться в научно обоснованной медицине, так как в жидкой фазе не допускается существования каких-либо долгоживущих структур с сохранением их функций. На основании этих замечаний комиссия делает вывод о том, что «Афалаза», «Импаза» и «Диваза» «не содержат действующего вещества». При этом комиссия признает, что некоторые лекарственные препараты на основании этой концепции рекомендованы к применению Минздравом и рекламируются в СМИ.

В частности, комиссия нашла несколько статей о релиз-активном препарате «Афалаза» за подписью главного внештатного специалиста-уролога департамента здравоохранения Москвы, кандидата в академики РАН Дмитрия Пушкаря. В одной из них Пушкарь утверждает, что «Афалаза» способствует уменьшению объема предстательной железы и улучшению эректильной функции. По версии членов комиссии, исследование, на которое ссылается в своей публикации Пушкарь, не имело контрольной группы пациентов, которые бы получали плацебо. «Поэтому вывод об эффективности «Афалазы», вопреки мнению авторов, из него не следует», — говорится в докладе комиссии.

Претензии возникли и к профессору Сеченовского университета Юрию Аляеву. Этот кандидат в академики в пособии по применению «Импазы» пишет, что наиболее эффективным является длительное курсовое введение препарата, а его эффективность в лечении эректильной дисфункции подтверждена «принципами доказательной медицины».

У кандидата в члены-корреспонденты, заведующего кафедрой Сеченовского университета Владимира Парфенова комиссия обнаружила опубликованную статью о «Дивазе», в которой автор утверждает, что эффективность и безопасность препарата установлены при легких или умеренных когнитивных расстройствах в пожилом и старческом возрасте. По версии членов комиссии, исследование делает «абсолютно бессмысленным и методологически безграмотным» отсутствие в нем контрольной группы, которая не принимала «Дивазу».

У заместителя директора Научного центра неврологии Маринэ Танашян комиссия также нашла статьи о «Дивазе». Танашян, в частности, писала о наличии у препарата антиоксидантной активности, что имеет значение для замедления прогрессирования церебрального атеросклероза и поражения вещества головного мозга.

«Я понимаю всю критику. Релиз-активность до конца неясная вещь. Чтобы ответить на вопрос, эффективен ли препарат, нужны плацебо-контролируемые исследования. Я исследователь, вижу, что лекарство оказывает положительное действие, а дальше необходимы большие крупные исследования. Без этого никакие лекарства не могут быть эффективны. У нас огромное количество лекарств, которые принимают пациенты, не имеют доказательной базы. А это [«Диваза»] одно из новых российских лекарств. Никакой определенности нет», — заявил РБК Владимир Парфенов.

При этом он согласился с выводами комиссии РАН, которая пишет в заключении, что с точки зрения законов естествознания концепция релиз-активности должна быть «безоговорочно отклонена», а лекарственные средства не должны применяться в научно обоснованной медицине. «У меня 500 работ, я автор учебников. Разве я там пишу: «принимайте «Дивазу» — поумнеете»? Я пишу по-другому», — обратил внимание член-корреспондент РАН.

Дмитрий Пушкарь отметил, что «очень уважительно относится к РАН», и назвал критику комиссии нормальной научной дискуссией. «Мы же ученые: сегодня что-то получилось, завтра нет. Мне будет приятно обсудить это с учеными. Я сам критикую массу статей других ученых», — сказал он РБК.

Суд из-за антипремии

В 2018 году компания «Материа Медика Холдинг» подавала иск о защите деловой репутации в Арбитражный суд Москвы, ответчиками по которому были члены комиссии РАН по борьбе с лженаукой и издатель научной газеты «Троицкий вариант». Предметом иска стала статья «Релиз-активность Олега Эпштейна», в которой авторы — члены комиссии РАН говорят об отрицательных последствиях «пропаганды феномена релиз-активности и называют компанию Эпштейна одним из «вреднейших лженаучных проектов последних лет». Статья стала реакцией на присуждение  компании антипремии Минобрнауки за «самый вредный лженаучный проект».

Судебный процесс завершился мировым соглашением между компанией и учеными. По его условиям статья должна была быть отредактирована, из текста должны быть удалены выражения, которые могут оказать негативное влияние на деловую репутацию компании. Кроме этого в «Троицком варианте» по условиям соглашения должна была быть опубликована новая статья с описанием «эффектов сверхвысоких разведений различных веществ».

«Материа Медика Холдинг» компенсировала ответчикам судебные расходы «в качестве жеста доброй воли», говорится в сообщении на сайте компании.

Обученные головы крыс и вопросы грехопадения

В докладе комиссии также говорится о двух кандидатах в академики — авторах публикаций, которые комиссия считает псевдонаучными.

Так, кандидат в академики РАН, член-корреспондент Владимир Жиров в одной из статей говорит о необходимости проведения исследований под патронатом РПЦ и повышении активности ее деятельности среди ученых-естественников. По его мнению, это позволит развить концепцию, которая сможет «адекватно систематизировать конкретный объект не только по отношению к другим обитателям нашего падшего мира, но и к его первозданным родоначальникам».

Члены комиссии отмечают, что автор публикации рассматривает «хищничество и паразитизм в живой природе не как следствие эволюции, но как результат грехопадения Адама и Евы».

У другого кандидата в академики РАН, члена-корреспондента РАН Сергея Судакова, псевдонаучной публикацией названа статья «Бесконтактная передача приобретенной информации от умирающего субъекта к зарождающемуся. Экспериментальное исследование на крысах». Суть критикуемого эксперимента такова: после обучения крыс — доноров информации в лабиринте им отделяли головы и складывали эти головы под клетки, где происходило «спаривание между подопытными крысами». «Крысы, зачатые над обученными головами, якобы демонстрировали лучшую обучаемость», — пересказывается в докладе результат.

РБК направил запросы в пресс-службу Сеченовского университета, где работает Юрий Аляев, директору НИИ Нормальной физиологии им. П.К. Анохина Сергею Судакову и Владимиру Жирову, а также в пресс-службу «Материа Медика Холдинг». Доктор медицинских наук Танашян не ответила на звонки РБК.

По словам собеседника РБК в академии, на момент публикации материала ответ на претензии комиссии в РАН предоставил только Сергей Судаков.

В конце сентября комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад о кандидатах в академики, в чьих работах были найдены нарушения. В частности, комиссия обнаружила нарушение академической этики в научных публикациях, подлог эмпирических данных, а также распространение лженаучных идей. В докладе отмечалось, что «фальсификация данных в публикациях несовместима с продолжением работы на научных должностях».

Авторы: Егор Губернаторов, Александра Юшкявичюте.
При участии: Алена Прохоренко.
Теги: РАН , медицина , наука
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