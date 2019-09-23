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Комиссия РАН нашла нарушения в работах кандидатов в академики
Комиссия РАН выявила нарушения в работах или деятельности 56 кандидатов в академики и члены-корреспонденты академии. Выборы в РАН пройдут в середине ноября
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Комиссия Российской академии наук (РАН) по противодействию фальсификации научных исследований проанализировала работы кандидатов в члены-корреспонденты и академики и нашла в них нарушения. Документ размещен на сайте комиссии.

В доклад попали кандидаты с работами из разных областей науки. К нарушениям комиссия отнесла плагиат в собственной диссертации, нарушения академической этики в научных публикациях, подлог эмпирических данных, участие в оправдании диссертаций, выполненных с нарушениями, а также распространение лженаучных идей.

Комиссия включила в доклад 56 кандидатов. Наиболее распространенным среди них нарушением стало сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научного руководителя или оппонента — в этот список вошли 11 человек.

Член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН Андрей Заякин пояснил РБК, что с докладом по процедуре должны ознакомиться экспертные комиссии РАН и дать рекомендации к будущим выборам в академию наук.

«После публикации доклад будут читать в экспертных комиссиях отделений РАН, которые будут заседать в ближайшую неделю и будут готовить рекомендации, кого следует поддержать или не поддержать на выборах в РАН. По нашим выводам лица, причастные к лженауке, вообще не должны работать ни в университетах, ни в институтах РАН, лица, причастные к плагиату, — аналогично. Люди, которые по ошибке, возможно, сделались руководителями недобросовестных диссертаций имеют процедуру для «очищения репутации», — пояснил Заякин.

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Комиссия рекомендует отделениям РАН при рассмотрении кандидатов руководствоваться политикой «нулевой терпимости к плагиату». Тем же, чьи работы были признаны неоригинальными, следует «очистить свою репутацию в обстановке публичной и гласной научной дискуссии». «Если это не сделано или вместо публичной и гласной научной дискуссии данное лицо ограничилось процедурными, формально-юридическими ответами, то такое лицо следует считать репутационно замаранным, а его избрание — бросающим тень на соответствующее отделение РАН», — говорится в документе. Такой же принцип комиссия РАН советует применять к тем, кого заподозрили в причастности к недобросовестным защитам.

Фальсификацию данных в публикациях комиссия РАН считает несовместимой не только с избранием в члены или члены-корреспонденты академии, но и с продолжением работы этих людей на научных и педагогических должностях. Лица с псевдонаучными диссертациями и статьями «не могут считаться учеными и в принципе не должны избираться в РАН», заключили в комиссии.

Выборы в РАН запланированы на середину ноября, всего планируется закрыть 76 вакансий академиков и 171 вакансию члена-корреспондента. Голосование проходит в один тур — для утверждения кандидату нужно получить не менее двух третей голосов от академиков РАН, участвующих в голосовании, и не менее половины — от списочного состава академиков.

Авторы: Константин Нагаев, Егор Губернаторов
Теги: Российская академия наук, плагиат
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