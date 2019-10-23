Сбербанк поверил в решительность ЦБ на все сто

Каким оказался консенсус-прогноз по ключевой ставке

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что до конца года ЦБ опустит ставку на 100 базисных пунктов — с 7 до 6%. Такого стремительного снижения не было с 2016 года. Другие экономисты в основном не ждут, что ставка уйдет ниже 6,5%

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 б.п. — до 6,5% годовых, а на следующем заседании, в декабре, может снизить еще на 50 б.п. — до 6%, спрогнозировали главный экономист Сбербанка Антон Струченевский и стратег по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. По их мнению, во втором полугодии 2020 года регулятор может опустить ставку до 5,5%. То есть через год ключевая ставка ЦБ может вернуться к тому минимальному значению, с которого она начала свою историю в 2013 году.

Такой радикальный прогноз аналитики Сбербанка сделали после заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной о готовности более решительно смягчать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе Набиуллина сообщила в интервью телеканалу CNBC, что регулятор получает все больше данных о влиянии на инфляцию не только временных факторов, но и спроса: «Поэтому речь может идти не просто о снижении ключевой ставки. Мы можем действовать более решительно».

В этом году ЦБ несколько заседаний подряд снижал ключевую ставку небольшими шагами по 25 б.п., в последний раз — в сентябре, до 7% годовых. Регулятор поступательно смягчал денежно-кредитную политику на фоне стремительного замедления инфляции: прогноз резкого разгона цен, которого ЦБ ожидал изначально в связи с повышением НДС, — на 5–5,5% по итогам года — не сбылся. Банк России несколько раз корректировал прогноз по инфляции, в последний раз до 4–4,5% на конец года, однако уже по итогам сентября рост цен замедлился до 4%. Набиуллина заявила, что ЦБ в виде исключения еще раз снизит прогноз по инфляции в октябре, хотя, как правило, пересматривает свои оценки лишь на опорных заседаниях (следующее состоится в декабре). Минэкономразвития прогнозирует рост цен по итогам года на уровне 3,8%, однако министр экономического развития Максим Орешкин 22 октября заявил, что годовой рост цен будет «гораздо ниже» этого прогноза (цитата по ТАСС).

После заявления Набиуллиной ряд аналитиков, опрошенных Bloomberg, пересмотрели свои прогнозы по грядущему снижению ключевой ставки: если в пятницу лишь один аналитик прогнозировал снижение сразу на 50 б.п., то во вторник — уже девять из 33 экспертов. Тем не менее подавляющее большинство (22 экономиста) считают, что регулятор на ближайшем заседании снизит ставку снова на 25 б.п. — до 6,75%. Следующего снижения аналитики ждут в декабре — также на 25 б.п.

Рынок ОФЗ сейчас также ждет более умеренных действий регулятора и закладывает в цены снижение ставки до 6–6,25% до конца 2020 года, говорит Струченевский: «Наши ожидания несколько более смелые, чем у рынка». До конца 2019 года текущая оценка рынка госбумаг учитывает снижение ключевой ставки на 50 б.п. — до 6,5%, замечает аналитик «Газпромбанк — управление активами» Дмитрий Турмышев.

Исторический минимум В последний раз ЦБ снижал ставку на 50 б.п. в декабре 2017 года. Тогда его решение стало сюрпризом для рынка и аналитиков, которые ждали снижения на 25 б.п. А сразу на 100 б.п. за несколько месяцев регулятор в последний раз снижал ставку в 2016 году. После этого он двигал ее более умеренными шагами. В случае достижения 6% ключевая ставка обновит очередной исторический минимум с момента перехода ЦБ к инфляционному таргетированию в декабре 2014 года и опустится к нижней границе диапазона 6–7%, который регулятор считает нейтральным для ставки.

При нынешнем уровне процентных ставок инфляция в 2020 году может замедлиться до 2,5% и даже ниже и в дальнейшем вряд ли вернется на уровни, близкие к 4% (цель по инфляции, которую стремится поддерживать ЦБ), считают Струченевский и Минко. Если ЦБ пойдет на резкое снижение ставок, рост цен в следующем году составит приблизительно 3% за счет оживления экономики и потребительского спроса, а затем может вернуться и к 4%.

ЦБ ускорится не так стремительно

Летом 2018 года аналитики Сбербанка первыми предсказали, что ЦБ начнет повышать ключевую ставку, напоминает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: в итоге регулятор действительно повысил ее в сентябре и декабре, удивив экспертов. Поэтому не исключено, что и на этот раз ЦБ реализует предсказанный сценарий, однако такое резкое снижение ключевой ставки будет противоречить тем комментариям, которые он давал до сих пор. С учетом возможного ускоренного роста расходов бюджета в следующем году, а также предстоящих трат средств Фонда национального благосостояния более целесообразно было бы снизить ставку несколько раз по 25 б.п., продолжает она.

Тем не менее ЦБ находится под давлением, считает Орлова: «Ситуация для ЦБ складывается действительно не очень приятная, поскольку получается, что прогнозы Минэкономразвития [по инфляции] оказались более справедливыми и фактически ЦБ следует за прогнозами министерства».

Большинство опрошенных РБК экспертов не ждут, что ставка по итогам года опустится ниже 6,25%. В октябре ЦБ точно снизит ставку на 50 б.п., «других вариантов нет», рассуждает директор аналитического департамента «Локо-Инвеста» Кирилл Тремасов. Вероятность еще одного снижения в декабре — на 25 б.п. — высокая, но скорее регулятор на него не пойдет, считает он. Инфляция существенно отклоняется от цели, поэтому ЦБ снизит ставку в октябре на 50 б.п., полагает и главный экономист Нордеа Банка Татьяна Евдокимова: месячные темпы роста цен в последние три месяца соответствовали годовой инфляции 2,5%, и, чтобы ускорить возврат инфляции к целевым значениям, более быстрое снижение ставки может быть оправданно. Если после этого до конца года эффект от резкого снижения ставки проявится, в декабре ЦБ может взять паузу в смягчении политики, и ставка на конец года составит 6,5%, прогнозирует она.

ЦБ снизит ставку в октябре только на 25 б.п., затем еще раз на 25 б.п. в декабре, указывала экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец: заявляя о решительном смягчении политики, Набиуллина вела речь о частоте, а не о масштабе снижения. Снижение ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании не исключено, но скорее регулятор вновь опустит ее на 25 б.п. и даст рынку «голубиный» сигнал, считают аналитики «ВТБ Капитала».