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ГЛОНАСС-ТМ не получил обратной связи
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Газета
ГЛОНАСС-ТМ не получил обратной связи
Газета № 166 (3121) (2310) Технологии и медиа,
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ГЛОНАСС-ТМ не получил обратной связи
Почему ГКРЧ отказалась выделить частоты совместному проекту Игоря Ротенберга и «Ростеха»
Госкомиссия отклонила заявку ГЛОНАСС-ТМ — совместного предприятия оператора системы «Платон» и ГЛОНАСС — на выделение ей новых частот. Компания рассчитывала развивать на них систему транспортной телематики
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

На заседании во вторник, 22 октября, госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся распределением этого ресурса в России) отклонила заявку компании «ГЛОНАСС-ТМ» на выделение частот 350–370 МГц для создания сети мобильного широкополосного доступа в интернет по всей стране. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов по итогам заседания, передает корреспондент РБК.

По словам замминистра транспорта Алексея Семенова, заявку ГЛОНАСС-ТМ «необоснованно сняли с голосования комиссии, несмотря на ее полное соответствие прохождению установленных процедур, требованиям регламента и наличию всех необходимых согласований». «Мы считаем, что юридически значимых оснований для отказа в удовлетворении заявки компании нет. Если ситуация будет развиваться не в интересах транспортного комплекса России и сдерживать его инновационное развитие, будем анализировать, какие доступные инструменты использовать, чтобы выправить ее в интересах отрасли», — указал Семенов. Он уверен, что если бы голосование на ГКРЧ состоялось, то ГЛОНАСС-ТМ получила бы частоты, поскольку ее заявку поддерживали все силовые ведомства и большинство голосующих членов комиссии.

ГЛОНАСС-ТМ — это совместный проект оператора системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия АО «ГЛОНАСС» (владеет 25%) и оператора системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС, 75%), в капитале которого участвуют сын бизнесмена Аркадия Ротенберга Игорь и госкорпорация «Ростех».

В сентябре 2018 года вышло распоряжение правительства, согласно которому ГЛОНАСС-ТМ может использовать частоты для создания федеральной системы транспортной телематики. Как пояснял РБК замминистра транспорта Алексей Семенов, создание этой системы позволит оптимизировать управление транспортной инфраструктурой, внедрять беспилотный или высокоавтоматизированный транспорт, отслеживать грузы, снизить количество дорожно-транспортных происшествий и др.

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В систему транспортной телематики должны войти два типа сетей связи:

  • узкополосная сеть — для обеспечения связью статических объектов, различных узлов управления, датчиков. Она будет использоваться там, где передаются небольшие объемы информации и время задержки сигнала непринципиально. Для ее создания планируется использовать частоты 863–865 и 874–876 МГц, которые ГКРЧ выделила ГЛОНАСС-ТМ в конце прошлого года;
  • сеть широкополосного доступа в интернет — нужна для обеспечения надежного функционирования беспилотных и интеллектуальных транспортных систем, современных сервисов, в том числе передачи видео. Речь идет не о передаче развлекательного видеоконтента для пассажиров, а о том, чтобы получать в режиме реального времени видео того, что происходит в электричках, поездах, междугородных автобусах, чтобы иметь возможность своевременно предотвратить инциденты. Для создания этой сети ГЛОНАСС-ТМ как раз и потребовались частоты 350–370 МГц.

Как заявил Иванов по итогам заседания ГКРЧ, в распоряжении правительства не были указаны конкретные диапазоны частот, которые нужно выделить ГЛОНАСС-ТМ, но во всех сопроводительных документах упоминались те частоты, которые были выделены компании в конце 2018 года. «Если в материалах правительства или сопровождающих документах укажут частоты 350–370 МГц, компания сможет подать новую заявку в ГКРЧ», — отметил Иванов.

Кроме того, ГКРЧ отклонила предложение ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) выделить этот диапазон для неопределенного круга лиц (в таком случае включить базовую станцию в эфир в конкретной точке могла бы компания, первая подавшая соответствующую заявку). РСВО хотели получить частоты 360–370 МГц в некоторых городах для трансляции сигналов оповещения в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой связи и на объектах транспортной инфраструктуры, а также для построения интеллектуальных сетей транспортной безопасности. «Силовые ведомства не готовы к выделению частот неопределенному кругу лиц», — пояснил Иванов.

РБК направил запрос в ГЛОНАСС-ТМ.

Автор: Анна Балашова.
Теги: «Ростех» , беспилотники
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