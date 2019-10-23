Покупатели ставят на красную

В России выросло потребление икры лососевых пород рыб

В России несколько месяцев подряд снижаются розничные цены на красную икру, что уже привело к росту потребления деликатесного продукта. Согласно опросам, ее покупали около 33% россиян. К новому году икра может снова подорожать

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Потребление красной икры за 12 месяцев, с октября 2018-го по сентябрь 2019-го, выросло по сравнению с предыдущим таким же периодом на 22%, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которая отслеживает ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России. Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.

Исследовательская компания Ipsos Comcon также фиксирует возросшее число потребителей красной икры. Если во втором квартале 2018 года лишь 24,5% респондентов старше 16 лет, проживающих в крупных городах, признавались, что хотя бы раз за последние три месяца ели красную икру, то во втором квартале 2019-го таких было уже 33,5%.

Почему растет потребление красной икры

Основная причина, почему россияне стали есть красную икру больше и чаще, — снижение цен на этот деликатес, считает вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин.

Красная икра начала дешеветь в рознице еще в конце прошлого года, в декабре цена за 1 кг упала на 3,3% по сравнению с декабрем предыдущего года и составила 3768 руб., свидетельствуют данные Росстата. Снижение цен год к году продолжалось и все девять месяцев 2019 года. Максимальное падение пришлось на июль, когда красная икра подешевела год к году на 10%, до 3594 руб. за 1 кг. В сентябре снижение цен чуть замедлилось, но в прошлом месяце икра в рознице стоила все равно на 9% меньше, чем годом ранее: 3619 руб. за 1 кг.

Ранее Росстат фиксировал снижение розничных цен на икру лососевых год к году ежемесячно в период с ноября 2011-го по август 2012 года.

Из опрошенных федеральных торговых сетей снижение закупочных цен на красную икру подтвердил представитель «Ашана»: по его словам, это происходило как в нынешнем, так и в прошлом году. В 2019 году, по информации «Ашана», поставщики снизили расценки на 7%, что отразилось и на предложении конечному потребителю. Средняя цена красной икры в «Ашане» в октябре 2019 года составила 3798 руб. за 1 кг. Но продажи икры у «Ашана» остаются на уровне прошлого года: в сентябре они составили 5,3 т.

В специализированной рознице снижения цен не подтверждают. В пик потребительского спроса, который длится с сентября по конец декабря, лососевая икра традиционно дорожает, но в этом году цена хоть и растет, но плавно, констатирует директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. По ее словам, цена зависит от вида лосося: икра кеты сейчас стоит в рознице около 3600–3700 руб. за 1 кг, горбуши — от 3300 до 4000 руб. В прошлом году цена икры доходила до 4000 руб. только под Новый год, уточняет Кирова.

Почему дешевеет икра

На стоимость икры в магазинах повлиял хороший улов лососей в прошлом году, считают опрошенные РБК эксперты. В 2018 году российские рыбаки добыли на Дальнем Востоке рекордные 676 тыс. т тихоокеанского лосося, в основном горбуши, что сразу привело к снижению оптовых цен. Благодаря рекордному вылову горбуши производство лососевой икры выросло в 1,7 раза, до 22 тыс. т, отчитывалось Росрыболовство. К началу нового сезона на рынке остались нераспроданные прошлогодние остатки, поэтому цены на икру не взлетели, как обычно, поясняет Кирова.

Около 90% произведенной в России лососевой икры поставляется на внутренний рынок, указывает президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев. По его оценкам, объем рынка лососевой икры в России составляет 14–18 тыс. т, что соответствует потреблению 70–90 г на человека в год.

Срок хранения красной икры не превышает один год, напоминает Зверев. Он отметил, что в прошлом году, когда улов красной рыбы оказался настолько велик, что переработать всю икру традиционным способом оказалось невозможно, производители замораживали ее прямо в извлеченной из рыб пленке-оболочке — так называемых ястыках. Такую икру, по словам Зверева, закупает одна из торговых сетей, самостоятельно солит ее перед реализацией и продает как скоропортящийся продукт по сниженной цене — 1900 руб. за 1 кг.

Такая низкая цена в одном из популярных магазинов рыбы и рыбной продукции вполне могла оказать влияние на среднестатистические цены в Москве, считает Зверев. Название сети он не привел.

Подорожает ли икра к Новому году

Текущий сезон добычи лососевых практически завершился: по данным Росрыболовства, на 1 октября на Дальнем Востоке было добыто 472,3 тыс. т. Это больше, чем в сопоставимом 2017 году (вылов лосося сравнивают по четным и нечетным годам из-за особенностей жизненного цикла рыбы), но после рекордного улова 2018 года лосося на рынок поступит меньше.

Снижение предложения уже повлияло на оптовые цены: в сентябре горбуша в опте подорожала на 30% по сравнению с сентябрем 2018 года. Перед Новым годом цены на красную икру традиционно увеличиваются на 15–20%, указывает Кирова. По ее словам, если цена икры перейдет психологический порог для потребителей в 4 тыс. руб. за кг, этот продукт будет уже не очень интересен покупателю.