Цены на красную рыбу в России начали снижаться из-за рекордного улова

Рыбный год
О резком снижении отпускных цен на один из наиболее востребованных видов лососевых, горбушу, РБК сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). По данным ассоциации, горбуша дорожала с 2013 года. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений». По данным ВАРПЭ, к концу первой недели августа горбуша потрошеная с головой на внутреннем рынке стоила от 150 руб. за 1 кг. В первой половине июля оптовая цена такой горбуши составляла 190 руб. за 1 кг. Цены имеют сезонную динамику — традиционно снижаются в начале промыслового сезона и растут в конце, добавили в ассоциации.
Рекордная путина
Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году может стать рекордной за последние девять лет. По данным Росрыболовства, на 21 августа на Дальнем Востоке было выловлено 467 тыс. т тихоокеанских лососей (к ним относится в том числе горбуша) — на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося традиционно сравнивается по четным и нечетным годам). Вылов в этом году может приблизиться к уровню рекордного 2009 года, когда было добыто 520 тыс. т лососевых, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основной объем лососевых — горбуши и кеты — добывается на Камчатке: к 19 августа камчатские рыбаки выловили более 334 тыс. т горбуши и 24 тыс. т кеты.
В связи с большими объемами добычи цена на основные виды лососевых действительно снизилась, подтвердила РБК представитель Росрыболовства Ксения Тимакова. По состоянию на 20 августа 2018 года горбуша на Дальнем Востоке стоила в опте 120 руб. за 1 кг, а кета — 190 руб. за 1 кг, следует из материалов Минсельхоза. За год цены на горбушу снизились на 17%, с 145 руб. за 1 кг, на кету — на 20%, с 240 руб. за 1 кг. В Центральной России лососевые также подешевели: если в августе 2017-го кета стоила 290 руб. за 1 кг, то сейчас — 165 руб. за 1 кг.
Российские лососевые «вкусные и легкие в приготовлении и существенно дешевле, чем импортный лосось (форель и семга)», отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин. Лососевая путина начинается в середине июля на Камчатке и заканчивается в сентябре на Сахалине, напомнил он. До начала нового промыслового сезона на внутреннем рынке традиционно продается рыба прошлогоднего улова. В 2017 году вылов был не такой значительный из-за снижения объемов добычи в Хабаровском крае и на Сахалине. Оптовые цены на горбушу в августе составляли 180–190 руб. за 1 кг, в течение года доходили до 200 руб., а к концу сезона снизились до 170–180 руб. за 1 кг. Кета традиционно стоит дороже на 15%, добавил Фомин. Из-за неудачной путины цены на красную рыбу и красную икру возросли на 30%, писал РБК.
В этом году уже через месяц после начала путины стало ясно, что рыбы будет много и цены могут пойти вниз. Сейчас на рынок поступают небольшие партии горбуши от мелких производителей по 150–160 руб. за 1 кг. Крупные игроки, у которых есть мощности по хранению и переработке, пока не торопятся продавать рыбу, рассказал Фомин. В портах Приморского края на фоне увеличения улова рыба скапливается, а тарифы на перевозку железнодорожным транспортом растут. Ситуация вызывает беспокойство Росрыболовства: как указывал замруководителя ведомства Петр Савчук, есть риск превышения емкостей хранения и остановки грузооборота.
Снижение оптовых цен на красную рыбу из-за больших объемов вылова на Камчатке подтвердила и директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. Быстрее всего снижаются цены на горбушу и кету, вылов которых начался в июле. Если в начале путины оптовая цена на непотрошеную горбушу с головой составляла 180–190 руб. за 1 кг, то сейчас она снизилась примерно до 115 руб. за 1 кг, рассказала она. Оптовая стоимость кеты снизилась с начала путины с 250 до 160 руб. за 1 кг.
Импорт диктует цены
Внутренние цены на лососевых зависят от мировых, поставок импортной рыбы из Чили и курсов валют — именно курсовой фактор стал основной причиной роста цен на продовольствие, в том числе на рыбу, отметили в ВАРПЭ. В 2017 году, по данным ассоциации, потребление лосося в России составило около 339 тыс. т. В докризисном 2013 году объем рынка лосося в России (включая выловленного в российских водах и импортного) превышал 500 тыс. т — за последние пять лет потребление сократилось из-за снижения импорта после введения продэмбарго.
После введения ограничений основные поставки лосося идут в Россию из Чили и с Фарерских островов. В последние полтора месяца оптовые цены на мороженую чилийскую рыбу на российском рынке снижаются, рассказал управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Сейчас оптовые цены на красную рыбу составляют около 600 руб. за 1 кг. Стоимость охлажденного атлантического лосося с Фарерских островов держится на уровне предыдущих месяцев и составляет в опте 800–850 руб. за 1 кг.
Дойдет и до розницы
Тем не менее розничные цены на красную рыбу, по данным Росстата, возросли. По данным официальной статистики, в июле 2018 года охлажденная и мороженая рыба лососевых пород стоила в магазинах в среднем 711 руб. за 1 кг. В июле прошлого года цена была на 13% ниже — 627 руб. за 1 кг.
Благодаря хорошему вылову поступление красной рыбы на внутренний рынок увеличится. Влияние на цены будет заметно в сентябре, когда закончится лососевая путина. По оценкам Александра Фомина, розничные цены на красную рыбу могут снизиться на 20–25%. Стоимость рыбы напрямую зависит от объемов вылова, а осень традиционно является периодом изменения цен, в том числе на горбушу, отметили в пресс-службе ретейлера Metro. Представители «Магнита» не смогли оперативно прокомментировать запрос РБК о ценах на красную рыбу, представители сетей X5 Retail Group и «Ашан» не ответили на запрос.
В Росрыболовстве прогноз цен давать отказались.