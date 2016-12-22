Цены на красную рыбу в России начали снижаться из-за рекордного улова

Рекордная лососевая путина на Дальнем Востоке привела к снижению оптовых цен на горбушу. Из-за увеличения поставок на внутренний рынок красная рыба может осенью подешеветь и в рознице — на 20–25%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рыбный год

О резком снижении отпускных цен на один из наиболее востребованных видов лососевых, горбушу, РБК сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). По данным ассоциации, горбуша дорожала с 2013 года. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений». По данным ВАРПЭ, к концу первой недели августа горбуша потрошеная с головой на внутреннем рынке стоила от 150 руб. за 1 кг. В первой половине июля оптовая цена такой горбуши составляла 190 руб. за 1 кг. Цены имеют сезонную динамику — традиционно снижаются в начале промыслового сезона и растут в конце, добавили в ассоциации.

Рекордная путина Лососевая путина на Дальнем Востоке в этом году может стать рекордной за последние девять лет. По данным Росрыболовства, на 21 августа на Дальнем Востоке было выловлено 467 тыс. т тихоокеанских лососей (к ним относится в том числе горбуша) — на 42% больше, чем за аналогичный период 2016 года (вылов лосося традиционно сравнивается по четным и нечетным годам). Вылов в этом году может приблизиться к уровню рекордного 2009 года, когда было добыто 520 тыс. т лососевых, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Основной объем лососевых — горбуши и кеты — добывается на Камчатке: к 19 августа камчатские рыбаки выловили более 334 тыс. т горбуши и 24 тыс. т кеты.

В связи с большими объемами добычи цена на основные виды лососевых действительно снизилась, подтвердила РБК представитель Росрыболовства Ксения Тимакова. По состоянию на 20 августа 2018 года горбуша на Дальнем Востоке стоила в опте 120 руб. за 1 кг, а кета — 190 руб. за 1 кг, следует из материалов Минсельхоза. За год цены на горбушу снизились на 17%, с 145 руб. за 1 кг, на кету — на 20%, с 240 руб. за 1 кг. В Центральной России лососевые также подешевели: если в августе 2017-го кета стоила 290 руб. за 1 кг, то сейчас — 165 руб. за 1 кг.

Российские лососевые «вкусные и легкие в приготовлении и существенно дешевле, чем импортный лосось (форель и семга)», отметил вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбная ассоциация) Александр Фомин. Лососевая путина начинается в середине июля на Камчатке и заканчивается в сентябре на Сахалине, напомнил он. До начала нового промыслового сезона на внутреннем рынке традиционно продается рыба прошлогоднего улова. В 2017 году вылов был не такой значительный из-за снижения объемов добычи в Хабаровском крае и на Сахалине. Оптовые цены на горбушу в августе составляли 180–190 руб. за 1 кг, в течение года доходили до 200 руб., а к концу сезона снизились до 170–180 руб. за 1 кг. Кета традиционно стоит дороже на 15%, добавил Фомин. Из-за неудачной путины цены на красную рыбу и красную икру возросли на 30%, писал РБК.

В этом году уже через месяц после начала путины стало ясно, что рыбы будет много и цены могут пойти вниз. Сейчас на рынок поступают небольшие партии горбуши от мелких производителей по 150–160 руб. за 1 кг. Крупные игроки, у которых есть мощности по хранению и переработке, пока не торопятся продавать рыбу, рассказал Фомин. В портах Приморского края на фоне увеличения улова рыба скапливается, а тарифы на перевозку железнодорожным транспортом растут. Ситуация вызывает беспокойство Росрыболовства: как указывал замруководителя ведомства Петр Савчук, есть риск превышения емкостей хранения и остановки грузооборота.

Снижение оптовых цен на красную рыбу из-за больших объемов вылова на Камчатке подтвердила и директор по развитию федеральной сети рыбных супермаркетов «Рыбсеть» Полина Кирова. Быстрее всего снижаются цены на горбушу и кету, вылов которых начался в июле. Если в начале путины оптовая цена на непотрошеную горбушу с головой составляла 180–190 руб. за 1 кг, то сейчас она снизилась примерно до 115 руб. за 1 кг, рассказала она. Оптовая стоимость кеты снизилась с начала путины с 250 до 160 руб. за 1 кг.

Импорт диктует цены

Внутренние цены на лососевых зависят от мировых, поставок импортной рыбы из Чили и курсов валют — именно курсовой фактор стал основной причиной роста цен на продовольствие, в том числе на рыбу, отметили в ВАРПЭ. В 2017 году, по данным ассоциации, потребление лосося в России составило около 339 тыс. т. В докризисном 2013 году объем рынка лосося в России (включая выловленного в российских водах и импортного) превышал 500 тыс. т — за последние пять лет потребление сократилось из-за снижения импорта после введения продэмбарго.

После введения ограничений основные поставки лосося идут в Россию из Чили и с Фарерских островов. В последние полтора месяца оптовые цены на мороженую чилийскую рыбу на российском рынке снижаются, рассказал ​управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Сейчас оптовые цены на красную рыбу составляют около 600 руб. за 1 кг. Стоимость охлажденного атлантического лосося с Фарерских островов держится на уровне предыдущих месяцев и составляет в опте 800–850 руб. за 1 кг.

Дойдет и до розницы

Тем не менее розничные цены на красную рыбу, по данным Росстата, возросли. По данным официальной статистики, в июле 2018 года охлажденная и мороженая рыба лососевых пород стоила в магазинах в среднем 711 руб. за 1 кг. В июле прошлого года цена была на 13% ниже — 627 руб. за 1 кг.

Благодаря хорошему вылову поступление красной рыбы на внутренний рынок увеличится. Влияние на цены будет заметно в сентябре, когда закончится лососевая путина. По оценкам Александра Фомина, розничные цены на красную рыбу могут снизиться на 20–25%. Стоимость рыбы напрямую зависит от объемов вылова, а осень традиционно является периодом изменения цен, в том числе на горбушу, отметили в пресс-службе ретейлера Metro. Представители «Магнита» не смогли оперативно прокомментировать запрос РБК о ценах на красную рыбу, представители сетей X5 Retail Group и «Ашан» не ответили на запрос.

В Росрыболовстве прогноз цен давать отказались.