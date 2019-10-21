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Военные строители возвращаются в гражданской форме
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Газета
Военные строители возвращаются в гражданской форме
Газета № 164 (3119) (2110) Политика,
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Военные строители возвращаются в гражданской форме
Новая компания Минобороны станет единственным претендентом на освоение 1 трлн бюджетных средств
Новая строительная компания Минобороны сможет строить не только военные, но и социальные объекты, в том числе жилье. ВСК будет как создавать инфраструктуру для ядерных комплексов, так и разрабатывать типовые архитектурные проекты
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин/ТАСС)

Президент Владимир Путин в пятницу, 18 октября, подписал указ о создании Военно-строительной компании (ВСК). Ее руководство будет назначаться решением правительства.

«Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — пояснил РБК замминистра обороны Тимур Иванов необходимость появления новой структуры.

ВСК создается в форме публично-правовой компании (ППК) — она появилась в российском законодательстве в 2016 году. Деятельность ППК должна носить некоммерческий характер и не быть направленной на извлечение прибыли. Она может быть создана на основании закона или президентского указа. Например, указом Путина в форме ППК в январе 2019 года был создан единый оператор по отходам «Российский экологический оператор».

В указе о ВСК говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».

В марте 2019 года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что президент поддержал предложение о создании ВСК, которая должна завершить преобразование военно-строительного комплекса. До сентября 2017-го вопросами строительства в интересах вооруженных сил занимался Спецстрой, в ведении которого находились несколько десятков ФГУП. Федеральное агентство ликвидировали на фоне скандалов с хищениями и срывами сроков. Реорганизация военного строительства была поручена Минобороны. «Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса», –– объяснял Шойгу.

Что войдет в ВСК

По словам Тимура Иванова, в компанию войдет по меньшей мере 11 организаций:

  • пять строительных предприятий в привязке к каждому из четырех военных округов плюс к Северному флоту;
  • три специализированных предприятия: одно — по строительству дорог и аэродромов, другое — по созданию причального фонда и гидротехнических сооружений, третье — для объектов сил ядерного сдерживания.
  • два проектных института — 20-й и 31-й;
  • главное управление обустройства войск в качестве технического заказчика.

В беседе с РБК Иванов отметил, что создание ВСК позволит избавиться от лишних подрядчиков, доведя объем работ, выполняемых собственными силами, до 60%, а также упростить бюрократические процедуры. По словам замминистра, создание Военно-строительной компании готовилось давно и широко обсуждалось, а завершить его планируется в течение трех месяцев. «На подготовительном этапе мы уже оптимизировали управленческий персонал военно-строительного комплекса, сократив его примерно на 30%», — сказал Иванов.

В указе о создании ВСК говорится о поручении правительству утвердить в течение месяца устав оператора и положение о наблюдательном совете компании. В набсовет ВСК войдут не только военные, но и представители разных госорганов. По его представлению правительство назначит гендиректора. «О будущем руководителе компании говорить пока рано, мы ищем лучшего кандидата на эту должность», — сказал Иванов.

Чем займется ВСК

Как заверил Иванов, ВСК по объему функций, задач и территориальному охвату «не будет иметь аналогов в России». Компания станет генподрядчиком и головным исполнителем при строительстве военных и специальных объектов, за исключением тех, что относятся к ведению ФСБ или Главного управления специальных программ президента.

В ведение ВСК будет входить весь спектр строительных работ, от подготовки документации по планировке территорий, инженерных изысканий и проектирования до строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического перевооружения военной и социальной инфраструктуры. В составе компании кроме строительных организаций будут производители стройматериалов, конструкций и изделий.

ВСК сможет приобретать землю для строительства, необходимое имущество и технику, а также участвовать в концессиях и проектах государственно-частного партнерства, учреждать дочерние компании, приобретать доли в уставном капитале и акции предприятий. Согласно госпрограмме вооружений, до 2027 года на военное строительство из бюджета планируется выделить 1 трлн руб.

Компания «будет формировать библиотеку типовых решений для военного и социального строительства», говорится в указе. Как ранее объяснял первый замминистра обороны Руслан Цаликов, это позволит сформировать реестр единых поставщиков строительных материалов и строительной техники, создать типовые архитектурные решения.

Что построит ВСК

Только в 2019 году планируется ввести в строй свыше 3,7 тыс. зданий и сооружений, заявлял Шойгу. По его словам, приоритетами служит обеспечение сил и средств ядерного сдерживания, а также размещение новых образцов вооружения и техники.

Собеседник РБК в военно-строительной отрасли уточнил, что в 2019–2021 годах должно быть завершено создание инфраструктуры Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для размещения ракетных комплексов «Ярс», «Сармат» и «Авангард». «Безусловно, этим займется уже Военно-строительная компания», — сказал он.

По словам источника, большие стройки запланированы на Курильских островах: там уже возводится общежитие для контрактников, а в 2020 году должна быть создана инфраструктура для систем береговой обороны «Бал». В следующем году будут сданы филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде, а также завершена реконструкция Тверского суворовского военного училища, добавил собеседник РБК.

В начале сентября курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов в интервью «Ведомостям» выразил недовольство тем, как ведется достройка космодрома «Восточный», и не исключил, что к достройке объекта в итоге могут быть привлечены структуры Минобороны. Спустя неделю после выхода интервью президент провел совещание на космодроме по вопросам строительства первой и второй очереди объектов космической инфраструктуры. На этом совещании резко против привлечения военных к строительству космодрома выступил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а по окончании заявил, что президент не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома.

В чем минус типовых конструкций

Создание ВСК с точки зрения строительного рынка фактически означает возникновение нового монополиста, рассуждает директор департамента строительного аудита компании «Евроэксперт» Мария Жданова. «Если в части реализации стратегических объектов это оправданно, то с точки зрения создания объектов инфраструктуры, в том числе социальной, это нарушает принципы рыночной конкуренции и создает некий аналог «Спецстроя», — считает эксперт. Появление такого монополиста, по ее словам, снизит прозрачность, так как все компетенции по проекту (проектирование, строительство и надзор) будут сосредоточены у одного контрагента. Это потенциально может повлиять на качество и сроки реализуемых проектов и привести к другим негативным последствиям, поясняет Жданова.

С одной стороны, разработка и применение типовых решений в краткосрочной перспективе позволит оптимизировать затраты на реализацию проектов, но с другой — затормозит внедрение передовых строительных технологий и материалов в долгосрочной перспективе, предрекает эксперт. Общемировая практика говорит о повсеместном отказе от типовых решений, особенно в подобных масштабах, настаивает она. «В странах «Большой семерки» инвестиционно-строительные проекты реализуются частными компаниями, имеющими соответствующие формы допуска, на конкурентных принципах. Создание монополий в большей степени характерно для стран с экономикой переходного периода, в том числе для бывшего соцлагеря», — заключила Жданова.

Авторы: Инна Сидоркова, Максим Солопов, Надежда Федорова.
Теги: Минобороны , строительство , Сергей Шойгу , Тимур Иванов
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