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Газета
Урожайная пора реальных доходов
Газета № 163 (3118) (1810) Экономика,
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Урожайная пора реальных доходов
Росстат отчитался о росте уровня жизни населения в третьем квартале
После трех кварталов падения реальные денежные доходы россиян резко выросли на 3%, следует из данных Росстата. Экономисты считают данные госстатистики необъяснимыми: в экономике нет предпосылок для столь активного роста доходов
Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, следует из оценки Росстата (*.pdf).

  • По итогам первого полугодия реальные доходы россиян сокращались, согласно пересмотренной оценке, на 1,2%. Согласно первоначальным расчетам Росстата, показатель за шесть месяцев снижался на 1,3%. В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%.
  • Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика).
  • Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января—сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.

Необъяснимая статистика

Рост реальных денежных доходов россиян на 3% является труднообъяснимым, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Объяснить рост реальных доходов смежным ростом других макроэкономических показателей — ростом ВВП, ростом розничного товарооборота, высокой экономической активностью — нельзя. Никакого рывка в экономике не произошло», — сказала она. Темпы роста ВВП за январь—июнь 2019 года составили 0,7%, оборот розничной торговли в третьем квартале замедлился до 0,8 с 1,6% во втором квартале года, следует из данных Росстата.

В третьем квартале темпы роста реальных доходов традиционно снижаются или демонстрируют отрицательную динамику в силу сезонных факторов: в летние месяцы работники уходят в отпуска, отметила Малева. Например, в третьем квартале 2018 года темпы роста реальных доходов затормозились до 0,2% после роста на 1,1% во втором квартале. По мнению Малевой, данные о реальных доходах россиян за третий квартал 2019 года можно назвать «статистическим артефактом».

Динамика реальных доходов россиян вызывает серьезное недоумение, в российской экономике нет явных драйверов для такого ускорения показателя, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Активное восстановление денежных доходов населения должно было бы транслироваться в расширение потребительского спроса и оказать поддержку розничной торговле, но этого не произошло, отметил он.

Как резкий рост доходов объяснил Росстат

Основная причина роста — опережающий рост трудовых доходов, доля которых составила 76,9% в общей структуре в третьем квартале 2019 года, а также низкая база прошлого года, пояснили в Росстате скачок показателя реальных доходов в третьем квартале. В наибольшей степени выросла заработная плата работников, добавили в ведомстве.

В июле среднемесячная зарплата работников крупных и средних предприятий в номинальном выражении выросла на 7,7%, в реальном — на 3%, в августе темпы роста зарплат составили 6,8 и 2,4% соответственно. Указанные темпы роста зарплаты не являются самыми высокими за год: в апреле показатель средней зарплаты в номинальном выражении вырос на 8,4%, а реальной — на 3,1%. Данных по средней зарплате за сентябрь Росстат пока не представил.

Рост социальных выплат, включающих в себя пособия, пенсии и иные обязательства государства, составил 6,3% в годовом выражении; доходы от собственности, включая выплаты по вкладам, дивиденды, выросли в третьем квартале на 5,8% год к году, отметили в Росстате. Иные доходы от трудовой деятельности, включая серую заработную плату, выросли на 7,3% по сравнению с третьим кварталом 2018 года, сообщили в статистическом ведомстве.

Роста зарплат недостаточно

Темпы роста зарплат россиян не являются достаточным для такого скачка роста денежных доходов, полагает Покатович. По данным Росстата, за январь—август 2019 года рост номинальной зарплаты составил 7,2% год к году. В то же время за аналогичный период 2018 года рост заработной платы составил 11% в годовом выражении, что не привело к столь существенному росту показателей денежных доходов, заметил он.

Ставки по вкладам демонстрируют активное снижение, следуя за вектором понижения ключевой ставки ЦБ, что не позволяет рассчитывать на значительный положительный вклад в рост совокупных денежных доходов со стороны доходов от собственности, продолжил он. Темпы роста потребительского кредитования только начинают свое замедление, что не позволяет говорить о значительном снижении давления на располагаемые доходы со стороны обязательных платежей, заключил экономист.

Взрывному росту реальных доходов в третьем квартале года «нет внятного объяснения», считает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова. По ее мнению, прирост показателя на 3% «выглядит весьма странно на фоне снижения потребления и примерно неизменной динамики реальных заработных плат во втором и третьем кварталах».

После пересчета реальных доходов по новой методике с 2014 года подобного роста реальных доходов еще не наблюдалось, заметил директор аналитического департамента «Локо-инвест» Кирилл Тремасов, добавив, что динамика денежных доходов в третьем квартале «вызывает вопросы». «Чувствую, что Росстату за эти цифры опять достанется от общественности, но чиновники, ответственные за экономику, по-видимому, будут довольны», — написал он в Facebook.

В первом полугодии 2019 года реальные доходы россиян стабильно падали. Из-за отрицательной динамики показателя Минэкономразвития пересмотрело прогноз по реальным доходам населения на 2019 год в десять раз — с 1 до 0,1%. Министр экономического развития Орешкин в интервью РБК говорил, что, по прогнозу министерства, реальные доходы во втором полугодии должны перейти к росту. Результаты третьего квартала позволяют выйти на прогнозируемые ведомством значения показателя реальных доходов населения. В базовом варианте макропрогноза на 2020 год рост реальных доходов россиян ожидается на уровне 1,5%. Счетная палата сомневается в реалистичности такой оценки, по мнению аудиторов, столь оптимистичный прогноз требует обоснования.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Росстат , доходы
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