НКО получат от Кремля еще 4,35 миллиарда

Фонд президентских грантов подвел итоги очередного конкурса

Два самых крупных президентских гранта выделены на чемпионат по программированию и проведение «Золотой маски». На третьем месте грант фонду во главе с медиаменеджером Иваном Демидовым — на поиск молодых талантов в сфере искусства

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Больше программирования и искусства

Фонд президентских грантов подвел итоги второго за 2019 год конкурса. По его результатам 2,1 тыс. организаций получили из бюджета гранты на общую сумму 4,35 млрд руб. плюс почти 2,5 млрд руб. внебюджетных средств. Список грантополучателей был сформирован 14 октября на заседании координационного комитета конкурса, возглавляемого первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко.

По его словам, с момента проведения первого конкурса в 2017 году количество НКО, претендовавших на гранты, в общей сложности увеличилось почти в два раза и к настоящему времени составляет почти 22 тыс. «Это больше 10% от всех НКО страны», — подчеркнул Кириенко. На последний конкурс было подано 9073 заявки от 7846 НКО (с момента основания Фонда президентских грантов было проведено уже шесть этапов конкурса).

Самую крупную сумму, более 75 млн руб., на этот раз получил Фонд развития физтех-школ из Подмосковья — на проведение Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC, подсчитал РБК. На втором месте — получившая самый большой грант два года назад НКО «Золотая маска». Ей выделили 50 млн руб. на проведение одноименного театрального фестиваля. «Золотая маска» получила уже третий грант размером 50 млн руб. с момента создания Фонда президентских грантов.

Третий по размеру грант — 29,5 млн руб. — достался Фонду развития современного искусства на поиск и поддержку молодых талантов в области искусства (президиум фонда возглавляет телеведущий Иван Демидов, недавно возглавивший парк «Зарядье», среди членов попечительского совета фонда — режиссер Тимур Бекмамбетов и актер Евгений Миронов). Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб.

На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко. Средства пойдут на курсы повышения квалификации работников русскоязычных зарубежных СМИ.

За ним следует Союз художников России с 27,4 млн руб., которые будут потрачены на Всероссийский молодежный арт-фестиваль «Молодость России». На шестом месте с 27,3 млн руб. московский фонд культурных и образовательных программ «Открытое море». Грант будет направлен на развитие общественной дипломатии и поддержку соотечественников в рамках проекта «Музыка мира». Фонд планирует организовывать концерты симфонической музыки «для широких слоев общества как в городах Западной (Берлин и Вена) и Восточной Европы (София), так и в России (Курск)».

На благотворительный проект для слепоглухих «Видеть сердцем» Фонду памяти преподобномученицы великой княгини Елизаветы Феодоровны выделено 25,4 млн руб. Еще 25,3 млн получила общественная организация инвалидов Федерация спортивных танцев на колясках — на программу создания системы развития таких танцев в России. Более 21,8 млн руб. выделено Инклюзивному ресурсному центру в Самарской области на работу Центра развития инклюзии регионов России.

Замыкает десятку получателей крупнейших грантов информационный проект «Агентство социальной информации» объемом 21,2 млн руб., выделенных на инициативу поддержки некоммерческих организаций «НКО. События. Люди». Еще 20,3 млн руб. выделено Союзу кинематографистов России, возглавляемому Никитой Михалковым, на продвижение дебютантов.

Больше грантов в одни руки

На этом этапе на президентские гранты претендовали некоммерческие организации из всех регионов страны. 87% НКО, получивших гранты, — это не столичные организации, подчеркнул первый замглавы кремлевской администрации.

Увеличилось число проектов, касающихся исторической памяти, и в первую очередь это связано с предстоящим празднованием 75-летия Победы, отметил также Кириенко. В целом, по его словам, растет количество проектов, связанных с поддержкой традиционной культуры, краеведением, — на поддержку такого рода инициатив было выделено более 1 млрд руб. «Очень много проектов в маленьких населенных пунктах, которые находятся далеко от больших городов», — сказал Кириенко, в качестве примера приведя проект «Командоры — песнь моя», направленный на развитие языка и культуры алеутов на Командорских островах. По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, на этом этапе было получено 122 заявки на проекты, связанные с краеведением.

Существенную поддержку также получили театральные проекты, отметил Чукалин, «возможно, из-за того, что 2019-й — Год театра в России». «Еще одна тенденция: объем средств у нас остался прежним по сравнению с прошлым годом, а вот количество поддержанных проектов — на 199 больше, — сказал эксперт. — Это означает, что все больше небольших региональных организаций обращаются со своими заявками на относительно маленькие суммы».

Многие крупные гранты на этом этапе достались организациям, имеющим явную политическую аффилированность или же возглавляемым доверенными лицами кандидатов в президенты на прошлых выборах, отметил в разговоре с РБК директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин. Также он обратил внимание на то, что многие победители получают гранты не в первый раз, — Всемирная ассоциация выпускников вузов за три года существования Фонда президентских грантов становились победителем конкурса четыре раза.

Из числа нынешних победителей 1119 организаций уже побеждали ранее, 458 ранее в конкурсах не участвовали и победили с первой попытки, 551 НКО участвовала, но никогда не побеждала, 249 победили со второй попытки, 143 — с третьей, 79 — с четвертой, 41 — с пятой, 39 — с шестой.

Среди победителей конкурса всегда будут те, кто выиграл, потому что научился правильно готовить проекты и составлять заявки на прошлых этапах, уверен Чукалин. «На нынешнем этапе конкурса половина победителей — это новички, которые никогда у нас ничего не получали, — заявил он. — Это понятно: механизма взять и не дать гранты тем, кто уже побеждал, у нас нет, а предыдущее участие в конкурсах мы специально не отслеживаем».

Больше бонусов самым лучшим

14 октября также были названы 100 проектов, которые стали лучшими по итогам 2017 года (их реализация завершилась в 2018 году).

Лучшую сотню выбирали по трем критериям, пояснил Илья Чукалин: «Первый — качество реализации проекта, второй — достижение социальных результатов, то есть чтобы был эффект на той территории, на которой реализуется проект. Третий — информационная открытость (проекта)».

Кириенко добавил: «Выбирая между двумя или тремя хорошими проектами, мы старались выбрать такой, чтобы его можно было распространить на территорию других населенных пунктов».

НКО, чьи проекты вошли в лучшую сотню, будут приглашены на ежегодный форум волонтеров и смогут провести там мастер-классы, сообщил первый замглавы администрации президента. При участии в следующих конкурсах президентских грантов у представителей лучшей сотни будет бонус, поскольку проекты оцениваются в том числе по критерию «опыт успешности реализации» предыдущих проектов. У НКО из лучшей сотни по этому критерию будет стоять максимальный балл, подчеркнул Кириенко. Лучшая сотня проектов будет выбираться ежегодно.