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Хрущевка бизнес-класса
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Газета
Хрущевка бизнес-класса
Газета № 158 (3113) (1110) Экономика,
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Хрущевка бизнес-класса
«Такском» выявил в Москве дом, в котором зарегистрировано 1113 организаций
В московской пятиэтажке зарегистрировано свыше 1 тыс. юрлиц, выяснил «Такском». Это втрое больше, чем в небоскребе «Империя» в «Москва-Сити». Большинство юрлиц из хрущевки уже ликвидировано или вскоре будет, заверили в ФНС
Фото: Владислав Шатило / РБК

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24. Место массовой регистрации выявила автоматическая проверка «Такском-Досье» (анализирует реестры ЕГРЮЛ и ЕГРИП), результаты исследования есть у РБК.

«Жители хрущевки на Вернадского даже не подозревают, что живут в самом большом бизнес-центре Москвы», — отмечает «Такском».

Если 24 сентября по этому адресу было зарегистрировано 522 организации, то к 10 октября их количество удвоилось. «Сейчас по этому адресу зарегистрировано 1113 организаций», — рассказали РБК в «Такском». Для сравнения, в 60-этажной башне «Империя» в «Москва-Сити» оформлено 366 юрлиц.

Деловой центр в пятиэтажке

Эта панельная хрущевка 1962 года постройки включена в программу реновации (под снос). Больше всего юрлиц по этому адресу зарегистрировано в офисе 3 и помещении 3 (в комнате 3).

Объявление в интернете предлагает за плату от 35 тыс. руб. (на 11 месяцев) зарегистрировать юрлицо по этому адресу и «не беспокоиться о неожиданных проверках налоговой службы или прочих органов контроля, поскольку помещение всегда готово к любым «гостям». Исходя из этого, можно оценить, что регистрация тысячи фирм приносит не менее 39 млн руб.

Массовый адрес регистрации — один из главных признаков фирм-однодневок, которые существуют только на бумаге и создаются для мошеннических операций и ухода от налогов. Но нельзя однозначно утверждать, что все зарегистрированные в хрущевке организации являются фирмами-однодневками. Другие признаки — массовый директор (числится учредителем от шести фирм), отсутствие сотрудников, регистрация юрлица незадолго до сомнительной сделки, убыточность и т.д.

Как оценили в «Такском» по просьбе РБК, у зарегистрированных в хрущевке компаний не прослеживаются массовые директора. Учредители организаций по этому адресу в среднем руководят двумя-пятью организациями, хотя редко, но встречаются руководители свыше 60 организаций.

«У большинства организаций по этому адресу прослеживаются налоговые нарушения, действующие взыскания налогов. У большинства компаний признано, что адрес недостоверен, то есть по этому адресу была назначена выездная проверка, которая показала, что по данному адресу такой компании нет. Большинство компаний по этому адресу ликвидировано», — показал мониторинг «Такском-Досье».

По данным ФНС, в доме на проспекте Вернадского всего было зарегистрировано 802 юридических лица, из них на сегодняшний день статус «действующее» имеют только 147, говорится в комментарии пресс-службы ведомства, поступившем в РБК. «655 [юридических лиц] прекратили деятельность по различным основаниям либо находятся в стадии исключения/прекращения/ликвидации», — отметили в ФНС. По большинству оставшихся также запущен процесс ликвидации, заверили в налоговом ведомстве.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Офис в общественном туалете

В 2017 году СМИ обнаружили «бизнес-центр» в общественном туалете на Тверском бульваре. Сейчас по этому адресу (Тверской бульвар, 3, стр. 1) зарегистрирована 291 компания, большинство из них ликвидировано, оценил «Такском». Продолжают действовать семь зарегистрированных в туалете организаций: ЧОП «Вымпел-Мон», юрфирма «Фемида», «Стройпроект», «Геоэкоизыскания», «Гидроэнергопроект Инжиниринг», фирма по оптовой торговле бытовыми товарами «Меридиан».

«У большинства компаний есть или была задолженность по налогам, у некоторых компаний руководитель руководит значительным количеством организаций, учредители тоже руководят или учреждают значительное количество организаций. Можно предположить, что практически все организации брошены», — отмечают в «Такском».

«Фокусы» при регистрации юрлиц

Такое количество в одном доме — это нонсенс. Неизвестно ни одного подобного случая, прокомментировал РБК гендиректор компании по финансово-правовому консалтингу «Империум Легис» Дмитрий Куцев.

Закон не запрещает регистрировать юрлица в квартирах, но для реального бизнеса — это скорее исключение. «Регистрация по месту жительства — минус для самого собственника, потому что в случае выездной проверки налоговая придет к нему домой. Также адрес регистрации бизнеса в квартире вызовет подозрения у контрагентов», — объяснил юрист.

Такие «фокусы» были возможны несколько лет назад, когда налоговый контроль и информатизация налоговых органов были не на таком высоком уровне, пояснил РБК партнер практики налоговых споров «МЭФ Аудит» Дмитрий Кириллов. «Сейчас информационные ресурсы ФНС позволяют сразу при подаче заявления о регистрации по определенному адресу определить его массовый характер, а сама регистрация часто сопровождается осмотром офиса налоговым инспектором», — отметил эксперт.

Фото: Владислав Шатило / РБК

Ранее процветала следующая схема регистрации фирм-однодневок в квартирах: компании, занимающиеся регистрацией юридических лиц, находили собственника квартиры, переведенной в нежилой фонд, и договаривались с ним. Он десятками штамповал гарантийные письма или договоры аренды для фирм-однодневок. Как вариант — сам собственник выступал «массовым учредителем» таких фирм и указывал адрес принадлежащего ему жилого помещения в качестве юридического. После этого документы подавались на регистрацию в налоговые органы.

После этого случая с регистрациями в хрущевке в налоговой инспекции, которой подведомственен этот адрес, должна пройти проверка, считает Куцев. «Существует вероятность некой заинтересованности сотрудников налоговой, которые регистрировали эти юрлица. Такое большое число юрлиц в хрущевке просто не может не вызывать вопросы у вышестоящего руководства. Необходимо проверить, насколько обоснованна регистрация юрлиц в этой хрущевке», — считает юрист.

Однодневки маскируются

Борьба с фирмами-однодневками, по последним данным ФНС, привела к снижению их доли до 4% от общего числа юрлиц из ЕГРЮЛ. Полгода назад доля неблагонадежных компаний составляла 4,7%. Еще в начале 2016 года число юрлиц с признаками фиктивности достигало 1,6 млн — практически половины всех зарегистрированных компаний.

Уменьшению числа однодневок способствовали поправки в закон о госрегистрации: с 2017 года ФНС может без обращения в суд исключать из реестра юрлицо с недостоверными сведениями. ФНС также отказывает в регистрации компаний лицам, причастным к нарушениям за последние три года.

После ужесточения контроля недобросовестные предприниматели стали осмотрительнее и маскируют фирмы-однодневки. «Впрок создаются формально чистые, но «спящие» компании: несколько лет они подают нулевую отчетность, но у них накапливается стаж, и через некоторые время такие организации выставляются на продажу. Если некое недобросовестное лицо хочет совершить незаконные операции, оно покупает организацию «с историей», к которой не возникало вопросов у контролирующих органов, и после необходимых сделок и расчетов такая организация ликвидируется», — рассказал Кириллов.

Как оценил ранее РБК на основе открытых данных ФНС за 2017 год, в 15% зарегистрированных в России компаний нет ни одного сотрудника, в 50% фирм работают по одному-два человека. Как минимум 19% юрлиц убыточны, 25% сдали отчетность с нулевыми доходами и расходами.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: фирмы-однодневки , фиктивные фирмы , уход от налогов
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