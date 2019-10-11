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Минтруд требует должного ухода
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Газета
Минтруд требует должного ухода
Газета № 158 (3113) (1110) Экономика,
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Минтруд требует должного ухода
Ведомство Максима Топилина предложило новую схему выдачи пособий на детей до полутора лет
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет должен получать тот, кто фактически ухаживает за ним, считают в Минтруде. Ведомство подготовило поправки к законодательству, уточняющие условия получения этой выплаты
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Минтруд подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день, уточнили РБК в ведомстве.

Министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается». На предложение министерства обратила внимание член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека политолог Екатерина Шульман.

Пособие за фактический уход

Сейчас согласно закону выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.

Если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход за ним осуществляет другой член семьи, не находящийся в отпуске по уходу за ребенком, например, отец или бабушка, то именно он имеет право на получение выплаты и должен ее получать, считают в Минтруде. Соответственно, мать ребенка в случае, если работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет отец, права на получение указанного пособия не имеет, считают в министерстве.

«Действующее законодательство не предусматривает каких-либо ограничений по продолжительности неполного рабочего времени для застрахованного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком и работающего на условиях неполного рабочего времени, но право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет сохраняется за ним только при условии, что данное лицо само осуществляет уход за ребенком и при этом у него достаточно времени на осуществление данного ухода», — пояснили в ведомстве.

  • Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком со дня начала отпуска и до достижения ребенком возраста полутора лет. Хотя ухаживать за ним могут несколько членов семьи, пособие выплачивается только одному из них.
  • Размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка застрахованного лица, но не может быть меньше 3,3 тыс. руб. на первого ребенка и 6,6 тыс. руб. на второго. Максимальный размер пособия — 26,2 тыс. руб.
  • За 2018 год выплачено 16,5 млн пособий по уходу за ребенком до полутора лет, а за первое полугодие 2019 года — более 7 млн пособий, сообщили РБК в Фонде социального страхования. Расходы фонда на 2019 год на выплату этого пособия запланированы в объеме 167,1 млрд руб.

Борьба со злоупотреблениями

Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в министерстве. Максимальная продолжительность неполного рабочего времени сейчас никак законодательно не регламентирована, отмечают в Минтруде. Такое время устанавливается по соглашению между работником и работодателем в каждом конкретном случае. Но если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем это нужно для полноценного ухода, пособие в таком случае они получать не должны, считают в Минтруде.

«Сокращение рабочего времени на 5, 10, 30, 60 минут в день не может расцениваться как мера, позволяющая продолжать осуществлять уход за ребенком и повлекшая утрату заработка», — считают в министерстве. При незначительном уменьшении рабочего времени, причем в некоторых случаях сокращение рабочего дня имеет только документальное оформление, застрахованное лицо работает практически полный рабочий день и не осуществляет фактически уход за ребенком, эквивалентный тому, который мог бы быть, если бы он не работал, уточнили в Минтруде. «У застрахованного лица остается право как на получение заработной платы практически в полном объеме, так и на получение пособия», — отмечает ведомство, выступающее против такой практики.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», — считают в Минтруде, отмечая, что аналогичной позиции придерживается Верховный суд.

Очевидно, что, если родитель работает почти полный рабочий день, за ребенком в это время должен ухаживать кто-то другой.

В ответ на запрос РБК в Минтруде уточнили, что получателя пособия можно менять, если фактический уход за ребенком начинает осуществлять другой родственник вместо того, кто выходит на неполный рабочий день.

Экономия бюджетных средств

Размер пособия сегодня недостаточен для того, чтобы семья могла бы полностью освободить женщину от работы; ее продолжение во время отпуска по уходу за ребенком — это во многом вынужденная мера, утверждает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. «Доказать наличие злоупотребления правом не представляется возможным, в данном случае инициатива связана с экономией бюджетных средств. Если бы власти хотели добиться того, чтобы женщины полноценно воспитывали детей, то нужно было бы повышать пособие», — считает он.

Предложенная Минтрудом мера может снизить расходы государства на выплаты пособий, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. «Такие изменения призваны усложнить пути получения пособия со стороны работающих родителей, однако они не являются панацеей в этом вопросе, поскольку родители и работодатель могут договориться между собой и документарно рабочие отношения не оформлять, а в таком случае по факту поправка бессильна», — заметил РБК эксперт.

Естественная убыль населения признается властями катастрофической, и в 2019 году она продолжает ускоряться: за январь—август текущего года убыль оценивается в 219,2 тыс. человек против 169,1 тыс. человек за аналогичный период 2018 года, следует из данных Росстата. Главная причина — значительное падение рождаемости при низких темпах снижения смертности.

Рождаемость сокращается из-за снижения числа женщин в репродуктивном возрасте, сейчас в основном это представительницы малочисленных поколений 1990-х годов. Преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, что сокращает возможности рождения вторых и третьих детей. «Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Автор: Юлия Старостина.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Минтруд , пособие
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