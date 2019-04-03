Голикова сообщила о росте смертности в каждом третьем регионе страны

Смертность по итогам 2018 года выросла в трети всех субъектов РФ, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Самые высокие темпы роста смертности фиксируются на Дальнем Востоке — Чукотка, Сахалин, Забайкалье, сообщает Росстат

Татьяна Голикова (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Смертность выросла в каждом третьем регионе России по итогам 2018 года, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе правительственного часа в Госдуме. РБК следил за трансляцией заседания нижней палаты парламента.

«Должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла. Но я должна отметить также и то, что ресурс в регионах для снижения смертности есть», — сказала вице-премьер, выступая перед депутатами.

В 2018 году население России впервые за десять лет сократилось. Миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. По словам Голиковой, убыль населения России по итогам прошлого года составила 99,7 тыс. человек. На 1 января 2019 года в России проживали 146 млн 780 тыс. 720 человек, следует из данных Росстата.

Голикова подчеркнула, что возможности для обеспечения естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены, поскольку в России снижается число женщин в репродуктивном возрасте, оно не превышает 35 млн человек. Кроме того, преимущественный возраст первых рождений для матерей сейчас составляет 25–34 года, это сокращает возможности рождения вторых и третьих детей. «Важно стимулировать первые рождения, чтобы женщины не боялись рожать в молодом возрасте», — сказала вице-премьер.