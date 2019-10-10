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Прогнозный пессимизм
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Газета
Прогнозный пессимизм
Газета № 157 (3112) (1010) Экономика,
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Прогнозный пессимизм
Депутаты раскритиковали представленный правительством сценарий развития российской экономики
Прогноз правительства до 2022 года предполагает инерционный путь развития России, считают депутаты Госдумы. В нем не заложен переход к инновационной экономике, сохраняется ориентир на экспорт сырья как основной драйвер роста
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Правительственный прогноз развития России на ближайшие три года не содержит прорыва, он фактически воспроизводит инерционный тренд развития экономики, который не позволяет ожидать повышения качества жизни россиян и роста их благосостояния. К такому выводу пришел комитет Госдумы по экономической политике в заключении на прогноз социально-экономического развития России на 2020–2022 годы.

Без роста качества жизни

В прогнозе не заложены существенные изменения в технологической, отраслевой и пространственной структуре экономики России, «не обозначен вектор на формирование новой экономики, базирующейся на цифровизации и инновациях», отмечают депутаты. Это означает, что в ближайшие три года не произойдет повышения конкурентоспособности экономики России. «Не будет заложена основа для перехода к инновационной модели развития экономики, а следовательно, нет оснований ожидать значительного повышения уровня благосостояния и качества жизни россиян», — говорится в заключении.

Прогнозируемые темпы роста экономики не позволят увеличить ВВП на душу населения к 2024 году в полтора раза. Такую цель ставил президент в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. С учетом прогнозируемой (по базовому и целевому вариантам) численности населения для этого необходимо, чтобы среднегодовые темпы прироста ВВП России в 2019–2024 годах составляли 7,2%, в то время как даже по целевому варианту они в 2,6 раза ниже (порядка 2,8%), указывают депутаты. Динамика ВВП, предусмотренная в прогнозе, не обеспечит и повышение доходов населения, отмечают парламентарии.

Депутаты используют заключения на прогноз и проект бюджета как возможность высказаться по поводу текущей экономической ситуации, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. «Макропрогноз должен быть максимально реалистичным. В этом смысле упрек тому, что макроэкономическая составляющая бюджета консервативна, на мой взгляд, не очень справедлив. Она такой и должна быть», — сказала она РБК. Экономист согласна, что прогноз отражает «совершенно инерционный» сценарий. «Это наиболее вероятный сценарий, по которому мы будем идти», — подчеркнула она. «Если мы там (в прогнозе) заложим бурный экономический рост, рост доходов и это не сбудется, то фактически это будет создание для экономики избыточно оптимистичных ожиданий, которые потом приведут к разочарованию», — пояснила экономист.

Официальный прогноз правительства, на основе которого формируется трехлетний бюджет, готовило Минэкономразвития. Согласно документу, темпы роста ВВП России в 2020 году ожидаются на уровне 1,7%, а в 2021–2024 годах они должны ускориться до 3%. Предполагается, что основой для ускорения ВВП станут «рост инвестиций в основной капитал, повышение конкурентоспособности российской экономики и реализация внешнеэкономического потенциала». Инфляция замедлится до 3% в 2020 году, а затем вернется к целевым 4%. Динамика реальных располагаемых доходов населения ускорится с 0,1% в 2019 году до 1,5% в следующем году, и в 2021–2022 годах показатель будет расти темпами 2,2–2,3%, следует из прогноза.

Ошибочный ориентир

Стагнация российской экономики продолжается на протяжении десяти лет: с 2008 по 2018 год среднегодовые темпы роста реального ВВП России не превышают 0,8% в год, пишут депутаты со ссылкой на данные Всемирного банка. Главной причиной слабой динамики российской экономики остается высокая зависимость от экспорта нефти и газа — основным источником инвестиций является приток иностранной валюты, полученной от продажи углеводородов, полагают депутаты.

Динамика национального ВВП будет зависеть от состояния мировой экономики, которая имеет высокие риски замедления и сжатия рынков, считают парламентарии. И в этих условиях правительство видит драйвером экономического роста именно расширение экспорта, что, с точки зрения депутатов, нелогично и ошибочно. В прогнозе планируется, что в категории «экспорт» должно будет произойти частичное замещение сырьевого экспорта несырьевым, однако не приводятся конкретные инструменты, с помощью которых такие структурные сдвиги были бы возможны, указывают парламентарии.

Для стимулирования экономики необходимо ориентировать производство на внутренний, а не на внешний спрос, уверены депутаты. Для этого необходимо развивать обрабатывающую промышленность и обеспечивать рост доходов работающего населения. Сейчас доля зарплат в структуре российского ВВП находится на уровне около 51%, в то время как в развитых странах ОЭСР этот показатель в среднем составляет 65%, говорится в заключении.

Разрастание госсектора

Совокупный спрос в экономике замедляется из-за продолжающегося падения реальных доходов, замедления потребительского кредитования и усиления налоговой нагрузки, указывают депутаты. Согласно прогнозу, в 2020 году ожидается торможение темпов роста потребительского спроса до 0,6% после 1% в 2019 году.

Сокращающийся вклад потребительского спроса в прирост ВВП правительство предполагает компенсировать увеличением бюджетных расходов, что продолжит увеличивать долю государственного сектора в экономике, предупреждают депутаты. «Представляется не вполне ясным, с помощью каких мер предполагается повышать конкурентоспособность в ситуации возрастающего присутствия государства в экономике», — сетуют парламентарии.

В российской экономике действительно происходит увеличение доли госсектора, говорит Орлова. «Но это вопрос структурных компонентов. Фактически мы говорим о том, что макроэкономические предпосылки для расчета бюджета не революционные, а просто экстраполируют текущие тренды», — заметила она.

Что предлагают депутаты

Для стимулирования роста экономики парламентарии предлагают отказаться от модели «экономической стабильности» и профицита федерального бюджета, вместо этого увеличить бюджетные расходы вплоть до дефицита на уровне 2–3% ВВП. Федеральный бюджет на 2020–2022 годы будет профицитным на протяжении всей трехлетки. Положительное сальдо федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, что составляет 880,8 млрд руб. Увеличение дефицита до 3% ВВП эквивалентно увеличению расходов приблизительно на 4,3 трлн руб.

Дополнительные средства депутаты предлагают направить, например, на создание системы непрерывного образования и на увеличение зарплат врачей и медицинского персонала в первичном звене здравоохранения. Кроме того, в думском комитете считают необходимым ввести новые налоговые льготы для реинвестирования, обновления фондов и улучшения условий труда.
 

Авторы: Юлия Старостина, Анна Гальчева.
Теги: правительство , прогноз , федеральный бюджет , Госдума
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