Власти высказали полярное мнение

Правительство ищет альтернативы льготам для арктических проектов

Вместо налоговых льгот новые арктические проекты «Роснефти» и «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова могут получить поддержку в виде экспериментального налога, а старые — субсидии

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Системные меры вместо «лоскутного одеяла льгот»

Вице-премьер Дмитрий Козак и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов 8 октября обсудили стимулы для развития нефтегазовых проектов в Арктике. На совещании также ожидали вице-премьера Юрия Трутнева (курирует Дальний Восток и Арктику), но он не смог присутствовать «из-за сложного графика». О встрече РБК рассказали два источника в правительстве и подтвердили представители Козака и Трутнева.

Как поясняют источники РБК, чиновники обсудили стимулы для развития Арктики. Это делается в преддверии совещания у президента Владимира Путина о предоставлении льгот для проектов в регионе: планировалось, что оно может состояться на следующей неделе, но пока перенесено на неопределенный срок, рассказывает один из источников РБК. «Совещание в подготовке. Пока даты нет», — сказал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Козак и Козлов решили, что нефтегазовые проекты могут получить два вида поддержки: новые — перейти на уплату экспериментального нефтяного налога, налога на добавленный доход (НДД), а старые, возможно, получат бюджетные субсидии, рассказали РБК два собеседника, близких к участникам совещания. НДД позволяет компаниям платить налог не с выручки (так взимаются НДПИ и экспортная пошлина), а с финансового результата. Таким образом компании не платят налог, пока проект не выйдет на положительный финансовый результат. Налог применяется в пилотном режиме первый год, результаты эксперимента пока не раскрыты. Каким может быть размер субсидии для старых проектов, собеседники РБК не говорят.

О том, что на совещании обсуждали применение НДД к новым проектам, позднее рассказал и директор департамента Минфина Алексей Сазанов. «Действительно, обсуждалось не расширять лоскутное одеяло льгот, которое сейчас есть. [Вместо этого предлагается] системная мера — НДД. Соответственно, новые арктические проекты предложили также рассматривать в рамках проекта НДД», — отметил он (цитата по «Интерфаксу»). По словам Сазанова, с учетом сложности разработки этих месторождений могут быть скорректированы некоторые параметры НДД.

Представители Козака и Трутнева отказались комментировать итоги совещания. Представитель Козлова сказала РБК, что «мнений звучит много, и пока окончательное решение не принято, можно и говорить, и спорить, и предполагать». По ее словам, «точку в вопросе арктических преференций в нашей стране может поставить только один руководитель. Но когда это произойдет, пока говорить рано».

Поддержка для нефтяников

Правительство должно стимулировать разработку арктических проектов, чтобы выполнить указ президента и обеспечить грузопоток по Северному морскому пути в объеме 80 млн т к 2024 году. Для этого Минвостокразвития подготовило законопроект, который предполагает полное освобождение от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) новых нефтегазовых месторождений, а для уже работающих — налоговый вычет из НДПИ на сумму инвестиций, писали «Ведомости». Еще одна инициатива — нулевые ставки налога на имущество, земельного налога, снижение налога на прибыль до 7% (сейчас 20%) и страховых взносов до 7,6% (сейчас базовая ставка 30%) на 30 лет.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин предложил Путину увеличить поддержку за счет распространения льгот по НДПИ на действующее Ванкорское месторождение компании. Он выступил за создание в Арктике нефтегазового кластера «Восток Ойл» на базе старых и новых месторождений «Роснефти», а также масштабного нового Пайяхского проекта «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову. Партнеры могут инвестировать в этот проект больше 5 трлн руб. (на эти деньги будут построены новые трубопроводы, морские терминалы, аэропорты и линии электропередачи), но его невозможно реализовать при действующих ставках на заемное финансирование, поэтому глава «Роснефти» и просил льгот, которые оцениваются в 2,6 трлн руб., писали «Ведомости».

Как утверждает источник РБК, близкий к одной из нефтяных компаний, подход Козлова и Козака бизнес пока не слишком устраивает: по оценкам компаний, инвестиции в проекты слишком велики и поддержки в виде НДД недостаточно.

Налоговая нагрузка при НДД будет зависеть от его параметров, которые исчисляются по формуле, сказал РБК аналитик S&P Александр Грязнов. Теоретически на первом этапе реализации проекта налоговая нагрузка при НДД может быть сопоставимой с той, которая сложится при обнулении НДПИ: пока расходы проекта больше доходов, НДД он не платит, говорит аналитик. По его словам, налоги, похожие на НДД, успешно используются в мире для разработки месторождений, в том числе в Арктике. «Но для нефтяников льготы по НДПИ выглядят намного боле понятным механизмом поддержки, их просто администрировать. НДД более сложный в прогнозировании: сумму налога нужно рассчитывать ежемесячно с учетом инвестиций. Кроме того, нефтяники только начали тестировать НДД, и какой в итоге будет налоговая нагрузка, непонятно», — заключил Грязнов.

Представитель «Нефтегазхолдинга» отказался от комментариев. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос РБК.