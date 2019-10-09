«Седьмая студия» набирает новый состав

Мосгорсуд вернул дело студии Кирилла Серебренникова на рассмотрение в первую инстанцию

Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру. Судебный процесс начнется сначала. Юристы предполагают, что идет аппаратная борьба за то, кто прекратит резонансное дело

Кирилл Серебренников (справа) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Как Мосгорсуд отреагировал на апелляцию прокуратуры

Московский городской суд отменил решение районного суда о возврате в прокуратуру дела «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова для устранения нарушений. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Апелляционное представление удовлетворено частично. Суд постановил отменить постановление Мещанского районного суда Москвы в части возвращения дела прокурору, вернуть уголовное дело в суд первой инстанции», — отметили в пресс-службе.

По закону вторая инстанция может отправить дело тому же судье, что рассматривал его; тогда процесс продолжается на той же стадии, на которой был прерван. Однако Мосгорсуд поручил рассмотреть дело «Седьмой студии» в ином составе суда — это значит, что слушания начнутся с самого начала.

В сентябре Мещанский суд Москвы после девяти месяцев слушаний вернул дело в прокуратуру. Одновременно он освободил обвиняемых от подписки о невыезде, оставив их без меры пресечения. Опрошенные РБК эксперты тогда называли это тихими похоронами громкого дела.

«Когда суд вернул дело прокурору, меня это не радовало, потому что ничего хорошего в этом не было. С моей точки зрения, суд должен вынести оправдательный приговор. Для этого есть все основания. Сейчас дело возвращается в суд, будем продолжать доказывать невиновность», — сказала РБК Ирина Поверинова, адвокат Софьи Апфельбаум, одной из обвиняемых по этому делу. По мнению Повериновой, нет оснований считать, что дело может быть прекращено.

Дело «Седьмой студии» Дело в отношении сотрудников АНО «Седьмая студия» было возбуждено в мае 2017 года. Его фигурантами стали художественный руководитель АНО Кирилл Серебренников, генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин, главбух Нина Масляева, уехавшая за границу продюсер Екатерина Воронова и начальник департамента Минкультуры Софья Апфельбаум. Следствие считало, что они в 2011–2014 годах похитили 133 млн руб. из субсидий, которые Минкультуры выделило АНО на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Обвинение утверждало, что сотрудники «Седьмой студии» обналичивали средства через фиктивные договоры с номинальными фирмами, завышали затраты на проект и присваивали деньги, а Апфельбаум содействовала им. Обвиняемые настаивают, что все государственные средства расходовались строго на мероприятия в рамках «Платформы». Они не отрицали, что отчетность «Седьмой студии» была плохого качества, а часть ее была утеряна. Свою вину признала только Масляева, давшая показания на других. Бухгалтер была уволена из «Седьмой студии» после того, как вскрылась пропажа из кассы АНО 5 млн руб., рассказывали другие обвиняемые.

Что последует за решением Мосгорсуда

«Решения об отмене возврата дел довольно редко принимаются апелляционной инстанцией, ну так и дело это довольно редкое», — сказал РБК директор коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Андрей Князев.

В последнее время апелляционные инстанции стали гораздо чаще отменять возвраты дел, отметил адвокат Алхас Абгаджава. Для следственного органа возврат дела — крайне нежелательное событие, и «следственная корпорация сейчас вполне в состоянии продавить решение об отмене возврата», объяснил юрист.

По его словам, наиболее вероятный сценарий теперь сводится к тому, что иной состав суда заново рассмотрит дело, вынеся в благоприятном случае «компромиссный приговор — признание виновности в какой-то части или по более мягкой квалификации». Возможно, от Мещанского суда ожидают вместо половинчатого решения оправдательный приговор, допускает Абгаджава. По его мнению, это логичное решение, но адвокат сомневается, что Мосгорсуд исходил из этой логики.

Так или иначе, ни следствие, ни суд «не хотят принимать решение, которое в этом деле больше всего подходит, но, мягко говоря, не делает [им] чести» с корпоративной точки зрения, считает Абгаджава. По его мнению, речь может идти о закулисной борьбе за то, кто именно будет прекращать дело.

Чем Мещанский суд обосновывал возврат дела

11 сентября, возвращая дело в прокуратуру, судья Ирина Аккуратова объяснила свое решение тем, что обвинительное заключение содержит «существенные противоречия относительно обстоятельств преступления», которые не могут быть устранены в ходе судебного процесса.

В частности, гособвинение не конкретизировало, «в чем выразились противоправные действия обвиняемых», какова была роль каждого из них в преступной группе, какие именно мероприятия, на которые выделялось госфинансирование, не были выполнены, какая часть отчетности не соответствовала действительности. Также заявленная в деле сумма хищений (133 млн руб.) не соответствует при сложении отдельным суммам предположительно преступных операций. Прокуратура обжаловала возврат дела.

Вернуть дело на доследование Аккуратова постановила после оглашения результатов повторной комплексной экспертизы по делу. Исследование было назначено судом и заняло пять месяцев. Центр судебной экспертизы при Минюсте, замдиректора МХТ им. Чехова Марина Андрейкина и доктор искусствоведения из Государственного института искусствознания Видмантас Силюнас пришли к выводу, что не представляется возможным установить, расходовала ли «Седьмая студия» бюджетные средства нецелевым образом.

Эксперты подтвердили, что сотрудники АНО обналичивали средства через цепочки подконтрольных юрлиц и вносили в отчетность недостоверные сведения. Однако на проект «Платформа», скорее всего, было потрачено даже больше денег, чем выделило государство. Такой проект требует не менее 300 млн руб., а «Седьмая студия» получила 217 млн, заключили специалисты, назвав «Платформу» важным социально-культурным явлением в российском искусстве.

Первоначальную экспертизу, проведенную на стадии следствия, на которой основывался вывод о хищении 133 млн, подвергала сомнению не только защита обвиняемых, но и представитель Минкультуры, признанного потерпевшим.