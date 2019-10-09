Сезон торжествующего одобрения

Центр политической конъюнктуры проанализировал статистику голосований в Думе за последний год

За последний год доля голосов «против» при голосованиях в Думе составила менее 1%, подсчитали в Центре политической конъюнктуры. В Госдуме критически отнеслись к исследованию и предложили авторов «выдвинуть на премию Шнобеля»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Не место для дискуссий

За последний год Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей избирателей превратились в «заверителей» — к такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе «Бездействующая Госдума», с которым ознакомился РБК.

В рамках этого исследования в ЦПК изучили данные API (application programming interface — интерфейс прикладного программирования) сайта нижней палаты и подсчитали, что всего с 11 сентября 2018 года по 30 сентября 2019 года 450 депутатов имели возможность проголосовать 3325 раз — как по законопроектам, так и по регламентным и другим вопросам. При голосовании у парламентария четыре варианта — «за», «против», «воздержался» и не нажимать кнопку вообще. Как оказалось, в подавляющем числе случаев депутаты голосовали «за» — 1,08 млн раз (72% от суммарного числа голосований). Кнопка «против» использовалась 10,9 тыс. раз (0,7%), «воздержался» — 875 раз (0,06%). В 393 тыс. случаях (26%) депутаты кнопку не нажимали.

Самый большой процент голосований «за» — у депутатов «Единой России» (более 882 тыс. раз, 81% от общего числа), далее идут фракции КПРФ — 80 тыс. раз (7%), ЛДПР — 70 тыс. (6,4%), «Справедливой России» — 43 тыс. раз (3,9%).

Эксперты также подсчитали среднее число депутатов разных фракций, которые голосовали «за», «против», «воздержался» или не голосовали на заседаниях. В этом случае на первом месте по среднему проценту голосов «за» также идут депутаты от «Единой России», на втором — от «Справедливой России», на третьем — от КПРФ.

192 депутата имеют процент голосов «за» выше 80% (в остальных случаях они, как правило, вообще не нажимают кнопку).

Чаще остальных фракций занимали позицию «против» коммунисты (3,8% голосований). В топ-20 депутатов, больше всего голосующих «против», исключительно представители Компартии. Следом идет «Справедливая Россия» — 2,8% голосований «против», у ЛДПР — 1,2%, у «Единой России» — 0,15%.

Лидерами по игнорированию голосования стали депутаты от ЛДПР, далее идет «Справедливая Россия», на третьем месте — КПРФ. Реже всего не голосуют депутаты «Единой России».

Почему депутаты не голосуют

У парламентария всегда остается возможность проголосовать «против» или воздержаться, если он сомневается в законопроекте, но в таком случае его позиция будет различима как для авторов инициативы, так и для избирателей. Неучастие в голосовании эксперты ЦПК называют «островком безопасности» для депутата, скрывающего свою позицию по резонансным законам.

В десятку чаще всего избегающих голосования депутатов вошли Сергей Иванов (ЛДПР), Александр Некрасов (КПРФ), Рифат Шайхутдинов (внефракционный), Александр Ющенко (КПРФ), Игорь Лебедев (ЛДПР), Дмитрий Новиков (КПРФ), Андрей Свинцов (ЛДПР), Ваха Агаев (КПРФ), Ольга Епифанова (СР), Алексей Корниенко (КПРФ). Они не голосовали минимум 1,9 тыс. раз. Часть депутатов не голосовали в знак протеста, другие — в силу отсутствия на самих заседаниях по уважительным причинам (например, из-за болезни), в этой группе есть и прогульщики, замечают в ЦПК.

Борьба за дисциплину В 2016 году ставший председателем Госдумы Вячеслав Володин ужесточил регламент работы нижней палаты. Депутатам запретили голосовать друг за друга, ввели три пленарные недели в месяц вместо двух и начали штрафовать за прогулы заседаний (до 60 тыс. руб.). Нижняя палата благодаря отмененным закупкам и штрафам за прогулы только за 2017 год сэкономила 706,32 млн руб., отмечал Володин. В апреле 2019 года СМИ сообщали, что спикер нижней палаты проголосовал за законопроект о суверенном интернете. Но он в это время находился в Саратовской области. Процедура заочного голосования в Думе была отменена. Руководство Госдумы боролось и за строгость высказываний депутатов. Зимой 2019 года стало известно, что в нижней палате планируют создать «доску позора» — раздел на сайте Госдумы, предназначенный для публикации депутатских заявлений, дискредитирующих палату.

Проблемы с имиджем

Эксперты говорят о сохранении проблем с имиджем нижней палаты, несмотря на попытки руководства Думы улучшить ее репутацию.

Согласно августовским данным Левада-центра, Госдума имеет одни из самых высоких рейтингов неодобрения (60%) среди всех госинститутов. По опросам ВЦИОМа, одобрение деятельности нижней палаты в последние годы колеблется в коридоре 33–40%, уступая аналогичным показателям Совета Федерации. По данным ФОМа от июля 2017 года, 78% респондентов не знают, кто занимает пост председателя нижней палаты парламента, только 15% помнят депутатов по своим округам.

Имиджевые проблемы Думы в ЦПК связывают с коммуникационным кризисом депутатов и разрывом их позиций с запросами граждан. Парламентарии принимали непопулярные решения о повышении пенсионного возраста и НДС, законы о суверенном интернете, оскорблении власти и т.п. Но объяснить целесообразность этих мер избирателям парламентарии не смогли. Например, во время обсуждения пенсионной реформы депутат от «Единой России» Елена Ямпольская говорила, что противники инициативы «не хотят выходить из зоны комфорта», а ее коллега Андрей Макаров настаивал на том, что, повышая пенсионный возраст, депутаты отодвигают границы «дряхлости» для пожилого населения.

С учетом приближающихся парламентских выборов 2021 года эксперты прогнозируют рост протестного голосования в оппозиции. Напротив, внутри партии власти доля голосов «за» станет еще больше (в расчете обмена лояльности на мандаты в новом созыве), а доля тех, кто не голосует, уменьшится, говорят эксперты.

Расчеты с серьезными оговорками

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов не согласен с оценкой уровня представительства Госдумы по общей статистике голосов «за» или «против», учитывая, что в эту статистику попадает большое число принимаемых технических поправок. Госдума этого созыва намного чаще, чем «бешеный принтер» прошлой пятилетки, брала на себя авторство социально значимых законопроектов по вопросам, которые ранее считались правительственными, указывает политолог. Это вопросы социально-трудовых прав, защиты дольщиков и развития жилищного рынка и т.п. А за такие законы активно голосуют депутаты всех фракций.

Другим важным отличием палаты последнего созыва Пожалов называет курс на вовлечение разных фракций в подготовку законопроектов. В среднем от 25 до 30% (раньше только 10–12%) новых депутатских законопроектов за сессию вносятся коалиционно. Доля консолидировано принимаемых законопроектов, за которые голосуют большинство в каждой из четырех фракций, доходит до 55–65% в зависимости от чтения и сессии. Голосами одной только «Единой России» принимается от 5 до 10% законопроектов — наиболее резонансные и конфликтные инициативы, подчеркнул политолог.

Практику отказа от голосования Пожалов связал с тем, что «Единая Россия» не голосует за не согласующиеся с бюджетной политикой поправки, а оппозиция не хочет прямо выступать против правительства по не самым приоритетным для себя инициативам.

Появление доклада политолог связал с приближением активной фазы подготовки к избирательной кампании в Госдуму, в рамках которой власть постарается максимально обновить состав нижней палаты. Он считает, что исследование призвано подтолкнуть депутатов к более активному голосованию «против» и усилению политической конфликтности в Госдуме, которая пока функционирует достаточно слаженно.

На просьбу РБК прокомментировать исследование советник спикера Госдумы по взаимодействию со СМИ Анастасия Кашеварова отметила, что Алексей Чеснаков ее «любимый политолог, потому что уникальный». «Я восхищаюсь глубиной его исследований на четыре страницы, достигающих самого дна, — пояснила она. — Его имя должно стать нарицательным в политологии, может, стоит учредить премию имени Алексея Чеснакова либо выдвинуть на Шнобеля. Знаете, он ведь сам своего рода ученый. Желаю творческих успехов и больших бюджетов».