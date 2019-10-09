Когда назначать единовременную выплату накопительной пенсии

Использование прожиточного минимума пенсионера для определения схемы выплаты накопительной пенсии выглядит нарушением базовых принципов пенсионной системы. А вот индивидуальный расчет срока дожития кажется вполне обоснованным

Выплата по минимуму

Пенсионный фонд России пришел к выводу, что подавляющая часть накопительных пенсий, которые должны получить будущие пенсионеры, настолько мала, что лучше выдавать их сразу, в виде единовременной выплаты. Сейчас при назначении накопительной пенсии необходимо заблаговременно получить расчет страховой пенсии в ПФР. В дальнейшем Пенсионный фонд берет все накопленные средства человека и делит их на так называемый период дожития, который сейчас составляет 252 месяца, а в 2020 году вырастет до 258 месяцев. Если результат превышает 5% от размера рассчитанной ПФР с учетом всех доплат страховой пенсии, то назначается выплата ежемесячной пожизненной накопительной пенсии. В противном случае производится единовременная выплата.



В свое время из накопительной системы исключили людей старше 1967 года рождения, успевших отложить лишь небольшую сумму. Расчеты показывают, что для подавляющего большинства из них ежемесячная накопительная пенсия не превысит 5% от страховой, поэтому пенсионные фонды практически всегда выплачивают накопленные средства целиком. Такая ситуация будет продолжаться до 2023 года, когда на пенсию станут выходить люди, родившиеся после 1967 года, — с куда большими сбережениями.

В ПФР предложили пойти дальше и рассчитывать единовременные выплаты не от размера страховой пенсии, а от прожиточного минимума пенсионера. И если накопительная пенсия при расчете оказывается меньше 20% от этого показателя — выдавать все накопленное единовременной выплатой. Прожиточный минимум пенсионера в 2020 году составит 9311 руб. Предлагаемая методика приведет практически к полному отказу от назначения пожизненной накопительной пенсии даже после 2023 года. Для получения пенсии нужно будет накопить порядка 480 тыс. руб. Такие суммы есть лишь приблизительно у 0,1% участников накопительной системы.

Можно предположить, что ПФР предложил новую методику только из-за повышения пенсионного возраста. Теперь при назначении выплат из пенсионных накоплений (в этом случае применяется прежний возраст) требуемый расчет стал носить условный характер, так как он делается до фактического назначения этой самой страховой пенсии. Однако в остальном для госфонда ничего не изменилось. На мой взгляд, нельзя менять базовые принципы пенсионной системы только из-за возникновения условности расчета. Ведь в новых реалиях применение «старого» пенсионного возраста — это льгота для смягчения последствий пенсионной реформы.

Понятно, что если накопления невелики, то единовременные выплаты выглядят предпочтительнее в том числе и для НПФ, поскольку расходы на обеспечение многолетних мизерных выплат чрезмерно велики. Но давайте вспомним, что пенсия — это пожизненные выплаты, предназначенные для страхования человека от риска бедности. Единоразовые выплаты даже крупных сумм такую проблему не решают.

Не нарушить принцип

Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) предложила свой вариант — брать для расчета не 20%, а 10% от прожиточного минимума. Казалось бы, это более приемлемый порог — надо накопить около 240 тыс. руб., что способно устроить и фонды, и клиентов. Но в обоих вариантах, и ПФР, и НАПФ, озадачивает сама логика. Фактически речь идет об уходе от базовых принципов пенсионной системы. Предлагается делать расчеты не на основе заработанных пенсионных прав граждан (страховой пенсии), а на основе социальных обязательств государства (прожиточного минимума пенсионера) без обоснования выбора новой базы для расчета. В случае реализации идеи система пенсионных накоплений будет искажена в очередной раз, что добавит еще одну порцию недоверия к правилам игры в рамках анонсированного Минфином «гарантированного пенсионного продукта» (ГПП).

Более уместным видится вариант предоставления фондам права повышать текущий коэффициент расчета накопительной пенсии с 5 до 10% от страховой. По нашим расчетам, для получения единовременных выплат пенсионерам надо будет накопить примерно 350 тыс. руб., что даже больше, чем в варианте НАПФ. Можно пойти и другим путем — позволить НПФ самостоятельно определять период дожития. Дело в том, что этот установленный в законе показатель сродни средней температуре по больнице — он одинаков для россиян по всей стране от Дагестана до Магаданской области. А у фондов клиентская база разная и по возрасту, и по полу. Было бы справедливее, чтобы НПФ самостоятельно рассчитывали период дожития, исходя из статистики своей клиентской базы, как делают это в рамках добровольной пенсионной системы, в которую, к слову, чиновники и хотят передать пенсионные накопления в рамках проекта ГПП. Подобным образом поступают и страховые компании, ведь это базовые принципы индустрии. Такой вариант ускорил бы сглаживание диспропорций в системе, вызванных ростом продолжительности жизни после 55–60 лет.

И главное, такие изменения не затронут фундаментальных принципов пенсионной системы и позволят достичь тех же целей — повысить объем единовременных выплат, избавить фонды от ненужных расходов и усилить конкуренцию за клиентов предпенсионного возраста.