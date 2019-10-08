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Газета
До единого сотового пространства осталось два шага
Газета № 155 (3110) (0810) Технологии и медиа,
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До единого сотового пространства осталось два шага
Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией
В сентябре министерства связи России и Белоруссии планировали утвердить «дорожную карту» отмены роуминга между странами. Сторонам до сих пор не удалось договориться о снижении оптовых цен, а от них и зависит тариф для абонентов
Фото: Олег Харсеев / «‎Коммерсантъ»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в июле 2019 года заявила, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией. Страны планировали подписать «дорожную карту» отмены роуминга не позднее начала сентября. С момента подписания документа фактический процесс отмены должен занять шесть-девять месяцев, заявляли ранее представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минкомсвязи) и Министерства связи и информации Белоруссии.

Но работа над «дорожной картой» до сих пор не завершена: стороны пока не смогли договориться о двух принципиальных моментах, касающихся межоператорских расчетов, и взяли паузу. Таковы итоги последней встречи главы Минкомсвязи Константина Носкова, главы белорусского министерства Константина Шульгана, а также представителей крупнейших операторов двух стран, которая состоялась 3 октября, рассказали РБК несколько участников рынка и прошедшей встречи.

РБК разбирался, в чем суть разногласий.

Все ли входящие звонки будут бесплатными

Чтобы отменить роуминг, необходимо в первую очередь, как отмечал Носков, снизить ставку интерконнекта в Белоруссии, то есть суммы, которую один оператор платит другому за каждую минуту разговора абонента вне своей сети. От размера ставки, поясняет представитель одного из операторов, принимавшего участие в совещании, зависит и цена для абонентов на входящие звонки в международном роуминге.

Сейчас ставка интерконнекта в Белоруссии самая высокая в СНГ и составляет $0,30 за минуту. Причина в особенности инфраструктуры связи в стране: российские операторы не имеют прямого соединения с мобильными компаниями Белоруссии, а подключаются к их сети через посредников — республиканские унитарные предприятия «Белтелеком» и «Национальный центр обмена трафиком».

Ставка российских операторов значительно ниже — от $0,14 до $0,19 за минуту. «Отмена роуминга без выравнивания ставок на интерконнект приведет к снижению выручки и прямым экономическим потерям каждого российского оператора от 1,5 млрд до 2 млрд руб. ежегодно», — заявил министр. После того как будут выравнены условия, можно будет приступить к снижению тарифов для абонентов, отметил он.

Как рассказали РБК участники заседания, стороны договорились о снижении ставки интерконнекта до $0,015 за минуту. Но разногласия возникли о том, на какие звонки этот тариф должен применяться. Белорусская сторона считает, что пониженная ставка должна применяться, только если российский абонент, находящийся в роуминге в Белоруссии, получает входящий звонок от абонента любого российского мобильного оператора. Для всех других типов звонков, если, например, звонок был с городского телефона, ставка должна применяться прежняя, то есть $0,30 за минуту.

Российская сторона выступает за то, чтобы все входящие звонки российскому абоненту, находящемуся в роуминге в Белоруссии, тарифицировались по сниженной ставке интерконнекта. «Предлагаемый белорусской стороной вариант будет непонятен абоненту, у него будет несколько тарифов с существенной разницей в размере платы. Абоненты будут получать «шоковые» счета, появится негатив из-за того, что роуминг как бы отменен, но на самом деле нет», — поясняет позицию один из собеседников РБК. Российские операторы связи также высказали сомнения в технической возможности реализации раздельного применения ставки интерконнекта.

Как снизить цены на исходящие звонки

Второй вопрос, вызвавший принципиальные разногласия, — межоператорские роуминговые тарифы, это плата между компаниями в тот момент, когда абонент находится в роуминге и использует «чужую» инфраструктуру для звонка. Размер этого тарифа каждый оператор устанавливает самостоятельно.

Белоруссия выступает за введение регулирования верхнего предела этой платы, поскольку опасается злоупотреблений со стороны российских операторов связи.

У российских участников переговорного процесса мнения по этому вопросу разделились. Ведомство Константина Носкова предлагает зафиксировать межоператорские роуминговые тарифы на уровне пониженной ставки интерконнекта, то есть $0,015 за минуту. Крупнейшие российские операторы против регулирования цен в принципе. «Это создаст прецедент, который потом можно будет тиражировать на другие случаи и сферы: отмену роуминга в ЕАЭС и других странах, снижение ставки российского интерконнекта и т.п.», — пояснил собеседник РБК в одном из российских операторов связи.

Что будет дальше

Представитель Минсвязи Белоруссии подтвердил факт совещания об интерконнекте и о роуминговых тарифах и отметил, что стороны «выходят на подписание «дорожной карты» по отмене роуминга». Деталей встречи он не раскрыл.

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков признал, что из-за расхождения во взглядах на интерконнект и роуминговый тариф «дорожную карту» пока не подписали, но по остальным пунктам договорились. «И в этих двух пунктах Россия готова на компромисс. Фактически предложили Белоруссии выбрать один пункт из этих двух, либо все входящие из любых стран бесплатно, либо никакого регулирования оптовых цен за трафик», — отметил он.

По итогам совещания был объявлен перерыв на неделю-две, после чего дискуссия должна продолжиться, рассказали два собеседника РБК.

По словам представителя «МегаФона», в ходе обсуждения стороны рассматривали «различные потенциальные варианты изменения работы операторов двух стран, которые в будущем отразят в «дорожной карте» и после согласования сторонами представят Высшему государственному совету Союзного государства». Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) отметил, что на совещании был решен ключевой вопрос — регулирование ставки межоператорских расчетов, отказавшись уточнить детали. Представители МТС и «ВымпелКома» отказались от комментариев.

Авторы: Анна Балашова, Мария Коломыченко, Петр Канаев.
Теги: роуминг , Российская Федерация , Республика Беларусь
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