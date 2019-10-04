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«Мечелу» нужны деньги на Новый год
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Газета
«Мечелу» нужны деньги на Новый год
Газета № 153 (3108) (0410) Бизнес,
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«Мечелу» нужны деньги на Новый год
Игорь Зюзин получил отсрочку на выкуп Эльгинского месторождения до 20 января
У «Мечела» Игоря Зюзина появилось четыре месяца на выкуп 34% Эльгинского угольного месторождения у Газпромбанка за 31 млрд руб. Но долг компании составляет 411 млрд руб., а на счетах у нее всего 2,8 млрд руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
У «Мечела» Игоря Зюзина есть еще четыре месяца на выкуп 34% Эльгинского проекта в Якутии у Газпромбанка, дедлайн — 20 января 2020 года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Компания, которой уже принадлежит 51% Эльги, действительно получила 120 дней на приобретение этого пакета с момента, как акцептовала оферту Газпромбанка. Срок истечет в районе 20 января, сообщили РБК два источника, близких к разным сторонам переговоров.

О том, что «Мечел» принял оферту Газпромбанка, стало известно в понедельник, 30 сентября. Реально оферта была акцептована раньше — 18—20 сентября. С момента акцептации и начинается отсчет 120 дней, утверждают оба собеседника РБК. Банк направил эту оферту в конце августа, после того как получил предложение стороннего претендента — компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберта Авдоляна. По акционерному соглашению у «Мечела» есть преимущественное право на выкуп доли Газпромбанка.

Но, если компания Зюзина не успеет в срок заплатить Газпромбанку, пакет будет продан Авдоляну и его партнеру Сергею Адоньеву (они вместе создали Yota), сообщает агентство Bloomberg. В этом случае «Мечел» лишится преимущественного права и банк сможет продать долю в Эльге стороннему покупателю, подтвердил один из собеседников РБК.

Представитель Газпромбанка отказался комментировать дедлайн и последствия его срыва, но сообщил РБК, что «банк ожидает неукоснительного выполнения «Мечелом» своих обязательств в соответствии с законодательством и подписанной документацией». В понедельник он отметил, что акцепт на оферту означает «возникновение юридической обязанности компании группы «Мечел» выкупить у ГПБ долю в Эльге».

Представитель «Мечела» отказалась от комментариев, сославшись на конфиденциальное соглашение с банком.

«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Бизнес


Общий долг «Мечела» на 30 июня 2019 года составлял 411 млрд руб., а на счетах компании было лишь 2,9 млрд руб. Пакет в Эльге, выставленный на продажу Газпромбанком, оценивается примерно в 31 млрд руб., говорил РБК источник, близкий к одной из сторон переговоров. Банк просит за свой пакет около 30 млрд руб., подтверждает Bloomberg.

Угроза для «дочки» «Мечела»

«Совершение сделки [по покупке доли Газпромбанка в Эльге] принесет обществу («дочка» «Мечела» — «Якутуголь», которая владеет 51% Эльги. — РБК) убытки, так как, насколько мне известно, ООО «Эльгауголь» в 2019 году покажет убытки и в обозримой перспективе (до десяти лет) будет являться убыточным предприятием, развитие которого требует значительных ресурсов, которых общество не имеет и привлечь не сможет», — говорится в письме члена совета директоров «Якутугля» Дарьи Правдиной, направленном другим директорам компании, с которым ознакомился РБК. Сделка по приобретению доли Газпромбанка в Эльге также будет противоречить положениям кредитно-обеспечительной документации, заключенным между «дочкой» «Мечела» и банками-кредиторами, включая Газпромбанк, в том числе в части выполнения ковенант, связанных с запретом на привлечение нового финансирования, совершение крупных сделок, указывает она. «Совершение сделки может повлечь дефолт общества из-за понесенных обществом убытков и нарушения положений КОД (кредитно-обеспечительной документации. — РБК). <...> Есть все основания полагать, что совершение сделки с учетом вышеуказанного может с высокой степенью вероятности быть расценено как доведение общества до банкротства», — заключает Правдина. Правдина является представителем Газпромбанка в совете директоров «Якутугля», говорила РБК представитель «Мечела», отказавшись комментировать ее письмо по существу.

Компания ищет деньги на рынке, сообщают источники РБК. Но без согласия крупнейших кредиторов — Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка (на них приходится 347,5 млрд руб. долга) — «Мечел» не может привлекать новые долги и отчуждать активы. Долг перед тремя крупнейшими кредиторами должен быть выплачен в ближайшие три года. В июне 2019 года «Мечел» предложил им реструктурировать его. «Несмотря на то что компания стабильно работает и генерирует денежный поток, достаточный для выполнения всех своих текущих финансовых обязательств, обслуживания долга и финансирования капитальных затрат, в текущих обстоятельствах этого денежного потока не хватит, чтобы в период 2020–2022 годов выполнить все обязательства по погашению долга», — говорится в отчете компании за первое полугодие 2019 года.

«Цены на уголь упали, а у «Мечела» сейчас нет денег на покупку доли в Эльге. Без привлечения партнера сделка нереалистична для компании с таким большим долгом», — говорил РБК старший аналитик БКС Олег Петропавловский. Он предполагает, что основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин может обзавестись состоятельным партнером, который поможет ему осуществить эту сделку.

Эльгинское месторождение — крупнейшее в России месторождение коксующегося угля: его запасы составляют 2,2 млрд т. Представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова ранее говорила, что владелец компании Альберт Авдолян со своим давним партнером Сергеем Адоньевым планомерно формирует промышленный кластер в Якутии, который включает, в частности, Якутскую топливно-энергетическую компанию (20 сентября Авдолян получил контроль над этой компанией, скупив ее долги у кредиторов) и угольный проект «Огоджа». Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии», заметила Харитонова. Источник, близкий к участникам переговоров, сказал РБК, что в случае приобретения доли Газпромбанка партнеры планировали затем выкупить и контроль в Эльгинском проекте у «Мечела». В четверг, 3 октября, Харитонова отказалась от комментариев.

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Мечел» , Зюзин
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