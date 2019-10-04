Реальные доходы подвели весь класс

Экономисты ВШЭ проанализировали благосостояние россиян со средним достатком

Средний класс составляет около 38% россиян, и его доходы падают с 2014 года, а социальная незащищенность растет, считают в ВШЭ. Рождение ребенка или выход на пенсию способны выбросить россиян за пределы этого класса

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Средний класс современной России насчитывает 38,2% населения, однако его внутренний состав неоднороден и абсолютно всем характеристикам среднего класса соответствуют только 7% населения, следует из доклада «Российский средний класс в фокусе разных теоретических подходов: границы, состав и специфика» (есть у РБК), представленного в рамках российско-французской конференции в Высшей школе экономики 3 октября.

Падение доходов

Благосостояние среднего класса в России ухудшается, а поляризация внутри него усиливается, сказала автор доклада, профессор НИУ ВШЭ Наталия Тихонова на конференции. Реальные доходы представителей среднего класса сокращаются с 2014 года — у половины из них (50,6%) зарплата с учетом ее реальной покупательной способности снижается в течение последних пяти лет, отмечено в ее докладе. Доля, приходящаяся на группы населения со средним доходом, сократилась с 18,8% от совокупных денежных доходов в 1990 году до 15,1% в 2018 году, следует из данных Росстата.

Модель общества среднего класса сегодня сдает свои позиции во многих европейских странах, отметил профессор социологии университета Люксембурга Луи Шовель. Во Франции снижение покупательной способности зарплат на фоне растущей роли владения имуществом приводит к социальной напряженности, констатировал он. «Все больше и больше ресурсов основывается на обладании имуществом и все меньше — на регулярных доходах, что провоцирует разочарование. И движение «желтых жилетов» явилось одним из последствий этого», — отметил Шовель в своем докладе в ВШЭ.

Состояние российского среднего класса будет определять политическое и экономическое развитие страны, считает Тихонова. «Ситуация со средним классом, особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей ее развития — и не только в политической области, но и в экономический области», — утверждает она.

Специфика среднего класса

Российский средний класс неоднороден: выделяется его ядро (7% населения), ближняя (11,2%) и дальняя периферия (19,5%) этого ядра в зависимости от соответствия 16 социально-экономическим характеристикам. Среди них, например, денежные доходы выше медианы по стране, наличие загородного дома или крупных сбережений, обладание властным ресурсом (подчиненные на работе), использование платных медицинских услуг в последние три года, самоидентификация со средним классом и др. Всем характеристикам отвечают только 10,3 млн граждан, то есть 7%, именно они формируют ядро среднего класса в России.

Границей относительного материального благополучия выступает 125% от медианы денежных доходов (ниже и выше этого уровня доходы имеют по 50% населения). В среднем по стране это около 18,8 тыс. руб. в месяц, говорится в докладе. Большая часть среднего класса (82%) имеют доходы выше указанного порога. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб. Это выше показателя среднедушевых денежных доходов россиян за второй квартал 2019 года (34,4 тыс. руб.), следует из данных Росстата.

Средний класс сконцентрирован в средних и крупных городах — 54,4% среднего класса живут в городах с численностью населения от 100 тыс. человек. Каждый десятый представитель среднего класса живет в Москве, сообщила Тихонова. Средний класс почти поровну состоит из мужчин (51%) и женщин (48,9%), говорится в результатах исследования.

Для оценки среднего класса в докладе были совмещены два подхода: экономический, согласно которому к среднему классу относятся домохозяйства со среднедушевыми доходами не ниже 1,25 медианных по стране;

социологический подход, в котором главным образом индикаторами среднего класса выступают профессиональный статус (престиж деятельности, место человека в иерархии власти), а также уровень образования. Эмпирическая база исследования основывается на общероссийском опросе Левада-центра, проведенном в январе 2019 года по репрезентативной выборке по всем федеральным округам в поселениях с разной численностью жителей.

Главные риски

Наличие детей играет решающую роль для попадания в состав среднего класса, сказала Тихонова. Шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падает в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза, отмечено в докладе. «Это говорит о том, что зарплаты представителей среднего класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства, выбрасывая при рождении ребенка на его периферию или за пределы», — пояснила профессор ВШЭ. Еще один демографический риск — это выход на пенсию, представители среднего класса теряют в доходах после завершения трудовой деятельности.

Темпы роста числа граждан с высшим образованием опережают динамику появления новых рабочих мест для них. Доля россиян, имеющих высшее образование, резко возросла среди безработных — более чем в полтора раза, с 13,3% в 2000 году до 20,6% в 2017 году. Как следствие, многие россияне с высшим образованием работают не по специальности, качество рабочих мест для представителей среднего класса ухудшается, а их социальная незащищенность растет, подводит итог Наталия Тихонова.