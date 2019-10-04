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Беспилотники уходят в рейсы
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Газета
Беспилотники уходят в рейсы
Газета № 153 (3108) (0410) Технологии и медиа,
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Беспилотники уходят в рейсы
В России разрабатывается проект организации воздушного движения для дронов
Власти одобрили проект системы для контроля совместного движения самолетов и беспилотников. Она должна предотвратить риски столкновений в небе и открыть перспективный рынок на $35–40 млрд, рассчитывают авторы «дорожной карты»
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Во вторник, 1 октября, на заседании межведомственной рабочей группы под руководством помощника президента Андрея Белоусова и вице-премьера Максима Акимова был утвержден проект организации воздушного движения для беспилотных авиационных систем — дронов — под названием RUTM (Russian Unmanned aircraft system Traffic Management). Об этом РБК рассказали эксперт ICAO (International Civil Aviation Organization, Международная организация гражданской авиации) Андрей Яблоков и глава рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Аэронет» Сергей Жуков. В секретариате Максима Акимова подтвердили, что проект был одобрен.

Как будут летать беспилотники

Проект предусматривает разработку технологической инфраструктуры, которая позволит:

— выделять для беспилотников воздушные коридоры в автоматическом режиме;

— соблюдать интервалы между полетами;

— связывать беспилотники друг с другом без диспетчеров;

$40 млрд в воздухе

Согласно «дорожной карте» «Аэронет», в России должен появиться рынок информационных и логистических услуг, предоставляемых флотом беспилотников, постоянно находящихся в воздухе и на низких космических орбитах. К 2035 году объем российского рынка беспилотников должен составить $35–40 млрд. В 2018 году в России было продано 160 тыс. дронов на сумму 1,9 млрд руб., оценивала группа «М.Видео-Эльдорадо».

По словам Яблокова, рабочая группа — последняя стадия согласования проектов в НТИ, и теперь исполнитель — АО «Аэронавигационные спутниковые технологии и разработки в авиации» (АСТРА, контролируется концерном «Международные аэронавигационные системы») займется его реализацией. В ближайший месяц на проект должны выделить 492 млн руб. из бюджета, еще 61 млн руб. планируется привлечь от внебюджетных источников.

Кому нужна подобная система и что даст ее внедрение, разбирался РБК.

Зачем нужна система

В рамках работы над проектом будут создаваться географические зоны совместного аэронавигационного и информационного обслуживания как беспилотной, так и пилотируемой авиации. Со временем эти зоны будут расширяться.

На первом этапе, который продлится три-четыре года, эксперты займутся разработкой технологий для предупреждения воздушных столкновений, планирования полетов и авторизации участников движения. На этом этапе в одном пространстве смогут летать только беспилотники, пилотируемые воздушные суда присоединятся к ним на следующих стадиях проекта. Тогда же планируется стандартизировать системы контроля и управления беспилотниками, обеспечить доступность метеорологической информации и другие мероприятия.

Участниками движения в зонах смогут быть летательные аппараты любых размеров и веса, так как на них не придется устанавливать дополнительное оборудование для навигации — все вычисления будут проводиться на земле.

В первую очередь в системе организации полетов заинтересован бизнес — доставка, промышленность, в будущем — аэротакси, считает Яблоков. Обычные пользователи также смогут подавать планы полетов в систему, если этого будут требовать законы.

Органы надзора и контроля, спасения, страхования и расследования происшествий смогут получать всю информацию о находящихся в воздухе судах и их состоянии. Кроме того, система в автоматическом режиме будет проверять наличие регистрации и лицензии у воздушного судна, запрашивающего разрешение на полет.

Как летали до сих пор

«Сейчас воздушное пространство разделено на контролируемое — зона полетов пассажирских самолетов и военной авиации, где все находится под контролем диспетчеров, и неконтролируемое — частная или, например, сельскохозяйственная гражданская авиация. Небольшие беспилотники необходимо интегрировать в эту систему, минимизировав риски для остальных участников движения», — пояснил Яблоков. Чтобы дрон поднялся в воздух, по его словам, сейчас владельцу устройства необходимо заранее подать заявку в местные органы власти с указанием маршрута и времени полета. Если заявку одобрят, для дрона выделят воздушное пространство — на момент его полета там будет запрещено другое воздушное движение. В случае несанкционированного запуска беспилотника, по ст. 11.4 Административного кодекса, физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 тыс. руб., юридическое — на сумму до 500 тыс. руб.

Как власти сейчас пытаются регулировать полеты дронов

В мае Минтранс опубликовал проект изменений в Федеральных правилах использования воздушного пространства России, в котором предложил разрешить запускать беспилотники без одобрения местных властей и прерывания движения для других желающих, но с ограничениями. В частности, предлагается разрешить свободный запуск в прямой видимости для летательных аппаратов весом до 30 кг в дневное время суток и на высоте не более 150 м. Дронам будет запрещено летать в местах проведения публичных, а также официальных спортивных мероприятий, в диспетчерских, запретных и специальных зонах, в районах аэродромов и др. По словам Сергея Жукова, проект получил положительное заключение Минюста и в ближайшее время будет направлен в правительство.

С 27 сентября в силу вступили правила регистрации беспилотных воздушных судов — каждый, кто покупает дрон, должен зарегистрировать его в Росавиации в течение десяти дней после приобретения или ввоза в Россию. На регистрацию уже находящихся на территории страны беспилотников отводится 30 дней.

В середине сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий полеты дронов над охраняемыми объектами и зонами. ФСБ, МВД и другие силовые ведомства будут иметь право уничтожать дроны, находящиеся в воздушном пространстве несанкционированно.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: мониторинг , дроны , Россия
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