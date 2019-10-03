Каким может быть компромисс «Газпрома» и Украины

На ближайшую зиму «Газпрому» понадобится масштабный украинский транзит, а Киев сделает все возможное, чтобы монетизировать эту ситуацию и добиться хотя бы среднесрочного контракта

До окончания, пожалуй, одного из самых обсуждаемых за всю историю газовой отрасли контрактов, российско-украинского соглашения 2009 года о транзите газа в Европу, осталось всего три месяца. Этот документ был тесно связан с другим контрактом на поставку газа на Украину и, с одной стороны, символизировал окончание эпохи лихих газовых посреднических сделок, а с другой — был ее продуктом. В январе 2009 года, после «газовой войны» и труднейших переговоров, контракт был подписан премьерами двух стран — Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко. Сейчас, после прошедших 19 сентября в Брюсселе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС, стороны допускают, что поставки будут осуществляться вовсе без контракта.

Обходные маршруты

За эти десять лет европейский газовый рынок кардинально изменился. Если к моменту подписания документа украинский маршрут фактически был транзитной монополией (в 2009 году «Газпром» поставил в Европу около 140 млрд куб. м газа, из них 70% прошло через ГТС Украины), то в 2018-м на долю украинского маршрута пришлось 43% из 201,8 млрд куб. м.

Резко изменилась и ситуация в Европе. Десять лет назад европейские политики и эксперты предупреждали о практически стопроцентной зависимости Восточной Европы от российского газа. Сейчас стресс-тесты на устойчивость энергосистем стран ЕС к возможным перебоям поставок из России показывают, что серьезной проблемой они станут только для Болгарии, да и то при многих допущениях. Развитая система соединительных газопроводов позволяет газу свободно перемещаться по Европе, и не за горами день, когда с этой системой будут соединены и самые отдаленные уголки, такие как Молдавия.

Так что, несмотря на высокую рыночную долю «Газпрома» в Европе (более 35%), сегодня у ЕС есть набор инструментов для нивелирования краткосрочных перебоев поставок газа с Востока. А украинский маршрут становится лишь одним из вариантов транспортировки российского газа на Запад, сохраняя после запуска обходных газопроводов в основном балансирующую роль.

Поэтому в преддверии «часа Ч» настроения трейдеров на европейском рынке спокойные, а переговоры в Брюсселе показали усталость сторон от этой бесконечной саги и их готовность к компромиссу.

Зима близко

Каким он может быть? Стратегически у сторон сохраняется два мощных аргумента: у «Газпрома» — почти достроенные «Турецкий поток» и «Северный поток-2», у «Нафтогаза» — решение Стокгольмского арбитража о выплате российской компанией $2,56 млрд задолженности за недопоставку газа по транзитному договору.

Тактически переговорные позиции примерно равны. «Газпром» пока не получил разрешение Дании на строительство проходящего через ее территориальные воды участка «Северного потока-2», а половина регулируемых мощностей газопровода OPAL в Германии для российской компании заблокирована. Так что ближайшей зимой «Газпрому» понадобится масштабный украинский транзит. И украинская сторона сделает все возможное, чтобы трансформировать эту временную нужду хотя бы в среднесрочный контракт.

Пока блокировка OPAL не создает проблем для «Газпрома», но ситуация может измениться в период пикового зимнего спроса. В январе—марте 2019 года, когда все газопроводы работали стабильно, через Украину поставлялось в среднем 250 млн куб. м газа в сутки, а, например, в январе 2017-го этот показатель превышал 300 млн куб. м в сутки.

В плюсе у «Газпрома» будущей зимой — достроенная первая нитка «Турецкого потока» и беспрецедентный собственный резерв в европейских подземных хранилищах (ПХГ) — свыше 11 млрд куб. м газа к началу отопительного сезона. До 40 млн куб. м в сутки «Газпром» может сразу направить через «Турецкий поток». Учитывая слабый спрос со стороны турецких компаний, появляется вариант частично использовать Трансбалканский газопровод в реверсном режиме, чтобы снабжать Болгарию, Грецию, Северную Македонию, Румынию — страны, «сидящие» на украинской трубе. ПХГ дадут на пике отбора еще до 150 млн куб. м в сутки.

Но если не будет достроен «Северный поток-2», у «Газпрома» в период зимнего повышенного спроса образуется дефицит — не менее 100 млн куб. м в сутки. Это много, и свести экспортный газовый баланс в ноль без украинского маршрута не получится.

Новые правила

На трехсторонней встрече 19 сентября стороны впервые заговорили о временном компромиссном решении, когда в рамках принятия норм Третьего энергопакета Украина сможет выставлять мощности своей ГТС для краткосрочного бронирования на европейской электронной площадке для торговли газом Prisma. Других поставщиков со стороны России нет, так что бронировать будет «Газпром» в отсутствие контракта. Однако для этого за оставшиеся несколько месяцев Украине надо перейти на правила работы европейского энергорынка, в частности создать независимого оператора рынка. Это сложнейшая техническая и юридическая задача, которую нужно выполнить до 1 декабря (крайний срок бронирования мощностей на месяц вперед с 1 января, когда закончится действующий контракт). Тем не менее при наличии политической воли это возможно.

Далее можно ожидать и более устойчивых договоренностей об условиях транзита. Конечно, это не будет 60 млрд куб. м в год на десять лет, о которых говорит вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Скорее можно ожидать среднесрочного соглашения сроком до пяти лет с гибкими условиями и постепенным переходом к бронированию мощностей по модели Prisma. Высокая гибкость — это высокая стоимость, и украинский маршрут со временем станет самым дорогим для «Газпрома». Украина же, отказавшись от долгосрочных фиксированных гарантий загрузки своей ГТС, сможет получать значительный доход в моменте, продолжая интеграцию в европейское энергетическое пространство. Украинские газопроводы давным-давно окупились, и единственное, что им требуется, — поддержание в рабочем состоянии. В этом их отличие, например, от создаваемых новых или глубоко модернизируемых систем под «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в Германии, Чехии, Болгарии или Сербии. Этим странам еще предстоит окупить инвестиции, им нужны твердые гарантии загрузки и фиксированная норма доходности, которая может быть гораздо меньше, чем в случае с будущей гибкой украинской ГТС.

Похоже, что необходимость компромисса хорошо понимают и в Москве, и в Киеве. С украинской стороны уже робко звучат рассуждения о возможности закупок напрямую газа в России, правда, не у «Газпрома», а в последнее время и в российском Минэнерго все аккуратнее подбирают формулировки насчет будущего транзита и допускают вариативность решений в отличие от предыдущего настроя исключительно на продление действующего контракта.

Таким образом, если не произойдет серьезных политических потрясений, что тоже нельзя исключать, то газового апокалипсиса 1 января ждать не стоит. Новые пакетные договоренности дадут Украине возможность исполнить решение Стокгольмского арбитража (предметом расчета, скорее всего, станет газ в форме поставки или транзита). «Газпром» же, согласившись на высокую стоимость загрузки украинской ГТС, избавится от необходимости фиксирования высоких экспортных объемов на этом направлении на десятилетия вперед и получит карт-бланш для достройки «Северного потока-2». Ну, а европейским политикам достигнутые договоренности, возможно, помогут преодолеть негативное отношение к газу как важному источнику энергии для Европы.