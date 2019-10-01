Премьер опять опережает президента

Абдулла Абдулла объявил о победе на выборах главы Афганистана

Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил о своей победе на прошедших 28 сентября президентских выборах. Официальные итоги будут оглашены позже, и, если Абдулла победит, вывод войск США из страны может быть ускорен

Абдулла Абдулла (Фото: EPA / ТАСС)

Премьер снова заявил о победе над президентом

59-летний глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла на пресс-конференции, состоявшейся в Кабуле в понедельник, сообщил, что, по данным его штаба, он лидирует на президентских выборах. Заявление премьера цитирует Al Jazeera. Основным соперником премьера был действующий президент Мухаммад Ашраф Гани.

«У нас большинство голосов. <...> Результаты будут объявлены Независимой избирательной комиссией, но у нас большинство. Второго тура не будет», — утверждает Абдулла. Его команда сформирует новое правительство, также заявил он. При этом, по его словам, некоторые должностные лица незаконно вмешивались в избирательный процесс.

«Никто из кандидатов не имеет права объявлять себя победителем», — отреагировал на заявление представитель избирательной комиссии Хабиб Рахман Нанг. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирком планирует объявить предварительные результаты 19 октября, а окончательные подвести к 7 ноября. Если никто из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, предварительно назначенный на 23 ноября. Всего в выборах участвовали 15 кандидатов, голосовать могли 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны.

Абдулла третий раз участвует в президентских выборах. В 2009 и 2014 годах он проиграл, хотя сразу после выборов тоже заявлял о своей победе. В 2014 году подведение результатов затянулось на несколько месяцев, затем прошел второй тур, в котором победил Мухаммад Ашраф Гани. Он набрал 56,44%, Абдулла — 43,56% и потребовал пересчитать все голоса. После нескольких недель препирательств это было сделано, а Абдулла и Гани подписали договор о разделе власти: Гани стал президентом, а Абдулла — премьером.

Заявление Абдуллы стоит воспринимать серьезно, считает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар: «Слова Абдуллы подкреплены цифрами, которые указывают на его превосходство на севере и в центре страны». Абдулла не первый раз упреждает события, заявил РБК директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. «В прошлый раз решение было принято не в пользу Абдуллы, так что и его нынешнему заявлению не стоит придавать слишком серьезного значения», — утверждает этот эксперт.

Как итоги выборов повлияют на афганское урегулирование

Выборы сопровождались террористическими атаками — несколько человек погибли в результате взрывов возле избирательных участков в городах Джелалабад, Кундуз, Кандагар. Ранее о непризнании выборов заявило запрещенное в России террористическое движение «Талибан», борющееся за власть в стране.

Более года его представители ведут с США переговоры об условиях вывода американских войск из Афганистана. За это время удалось сформулировать четыре главных условия мирного соглашения: «Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей; США обязуются вывести с территории страны войска; конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог; в стране устанавливается бессрочное перемирие.

Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщали, что базовый сценарий соглашения предусматривает вывод части американского контингента (около 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс.) и отзыв оставшихся в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники привели The Washington Post и The New York Times. Но президент Гани выступает против такого соглашения.

Если Абдулла одержит верх на выборах, он займет более открытую позицию на переговорах с «Талибаном», чем нынешние власти, считает Нессар. «Еще до выборов Абдулла заявлял о готовности идти на компромиссы, чтобы достичь мира. Конечно, после возможной победы он попытается заручиться широкой легитимностью и для этого может скорректировать свою позицию, но все равно будет проявлять больше активности на переговорах», — сказал эксперт.

Заявление Абдуллы стоит рассматривать как проявление межэтнического кризиса в афганском правительстве, считает Казанцев. «Кроме гражданской войны между властями Афганистана и «Талибаном» происходит конфликт между пуштунами и таджиками внутри правительства», — пояснил он. Как уточнил аналитик, межэтнические противоречия усилились в последнее время, и Абдулла представляет в этом противостоянии таджиков. «Нынешние беспокойства таджиков связаны в том числе с их опасениями, что процесс по урегулированию афганского конфликта — это попытка сговора между пуштунами внутри правительства и внутри «Талибана» за счет национальных меньшинств», — уточнил Казанцев. В этом контексте победа Абдуллы помешает пуштунам прийти к консенсусу, а большее значение в переговорах будет отведено интересам нацменьшинств, в частности таджиков, заключил эксперт.