Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,32 63,90 EUR Нал. 71,26 70,04 USD Бирж. 65,09 +0,23 EUR Бирж. 70,87 +0,20 USD ЦБ. 64,64 +0,23 EUR ЦБ. 70,72 +0,40 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 8405,10 +602,54 IMOEX 2754,25 +0,26% RTSI 1332,70 -0,09% Brent 59,52 -2,25% DJIA 26916,83 +0,36% Nasdaq 7999,34 +0,75%
Премьер опять опережает президента
Лента новостей
Пальто, плащи, куртки, шубы: гид по верхней одежде этого сезона 10:10, Pink Bitcoin резко подорожал: цена криптовалюты снова превысила $8 тыс. 10:06, Крипто 6 госкомпаний решили приватизировать: стоит ли покупать их акции? 10:04, Quote Власти изменят правила предоставления российского гражданства 10:03, Экономика В Кузбассе суд признал недействительным брак с мужчиной без сознания 10:02, Общество Четыре якутских кейса: украшения, газ, туризм и овощи 10:00, Партнерский материал ЦБ выдаст Сбербанку предписание из-за опоздания с подключением к СБП 09:57, Финансы Россия попала в «глубокую ложбину» североатлантического циклона 09:49, Общество Как антиполетные идеи корпораций бьют по авиаперевозчикам — Bloomberg 09:33, PRO Более трети россиян стали чаще ездить на такси 09:32, Общество ОСАГО изменилось с 1 октября: как теперь ездить 09:32, Авто Скучную работу — машинам: как победить в экономической гонке 09:30, РБК и SAP В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли затворы дамбы 09:30, Общество Си Цзиньпин посчитал невозможным остановить продвижение Китая 09:27, Политика Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией 09:02, Политика Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 09:00, РБК и Subaru Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян 09:00, Экономика Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме 09:00, Политика Итоги трех кварталов: S&P 500 показал максимальный за 22 года рост 09:00, Quote В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний 08:31, РБК и ВТБ Россия и Белоруссия начнут разработку единого Налогового кодекса 08:00, Политика Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад» 08:00, Политика В Минфине назвали объем выплат увольняемым чиновникам на ближайшие годы 07:56, Финансы В сенате напомнили об условиях рассмотрения импичмента Трампу 07:49, Политика Джорджо Армани: «Работа — самая эффективная антивозрастная сыворотка» 07:45, PRO Умные решения: 3 гаджета для делового человека 07:01, РБК и HUAWEI Летевший в Нерюнгри самолет вынужденно сел в Иркутске из-за снегопада 07:00, Общество Рекордные покупки «Атлетико» и фактор Симеоне. Главное о сопернике «Локо» 07:00, Спорт
Газета
Премьер опять опережает президента
Газета № 150 (3105) (0110) Политика,
0
Премьер опять опережает президента
Абдулла Абдулла объявил о победе на выборах главы Афганистана
Премьер Афганистана Абдулла Абдулла заявил о своей победе на прошедших 28 сентября президентских выборах. Официальные итоги будут оглашены позже, и, если Абдулла победит, вывод войск США из страны может быть ускорен
Абдулла Абдулла (Фото: EPA / ТАСС)

Премьер снова заявил о победе над президентом

59-летний глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла на пресс-конференции, состоявшейся в Кабуле в понедельник, сообщил, что, по данным его штаба, он лидирует на президентских выборах. Заявление премьера цитирует Al Jazeera. Основным соперником премьера был действующий президент Мухаммад Ашраф Гани.

«У нас большинство голосов. <...> Результаты будут объявлены Независимой избирательной комиссией, но у нас большинство. Второго тура не будет», — утверждает Абдулла. Его команда сформирует новое правительство, также заявил он. При этом, по его словам, некоторые должностные лица незаконно вмешивались в избирательный процесс.

«Никто из кандидатов не имеет права объявлять себя победителем», — отреагировал на заявление представитель избирательной комиссии Хабиб Рахман Нанг. Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Избирком планирует объявить предварительные результаты 19 октября, а окончательные подвести к 7 ноября. Если никто из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, предварительно назначенный на 23 ноября. Всего в выборах участвовали 15 кандидатов, голосовать могли 9,6 млн зарегистрировавшихся заранее граждан страны.

Абдулла третий раз участвует в президентских выборах. В 2009 и 2014 годах он проиграл, хотя сразу после выборов тоже заявлял о своей победе. В 2014 году подведение результатов затянулось на несколько месяцев, затем прошел второй тур, в котором победил Мухаммад Ашраф Гани. Он набрал 56,44%, Абдулла — 43,56% и потребовал пересчитать все голоса. После нескольких недель препирательств это было сделано, а Абдулла и Гани подписали договор о разделе власти: Гани стал президентом, а Абдулла — премьером.

Заявление Абдуллы стоит воспринимать серьезно, считает директор Института изучения современного Афганистана Омар Нессар: «Слова Абдуллы подкреплены цифрами, которые указывают на его превосходство на севере и в центре страны». Абдулла не первый раз упреждает события, заявил РБК директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев. «В прошлый раз решение было принято не в пользу Абдуллы, так что и его нынешнему заявлению не стоит придавать слишком серьезного значения», — утверждает этот эксперт.

Как итоги выборов повлияют на афганское урегулирование

Выборы сопровождались террористическими атаками — несколько человек погибли в результате взрывов возле избирательных участков в городах Джелалабад, Кундуз, Кандагар. Ранее о непризнании выборов заявило запрещенное в России террористическое движение «Талибан», борющееся за власть в стране.

Более года его представители ведут с США переговоры об условиях вывода американских войск из Афганистана. За это время удалось сформулировать четыре главных условия мирного соглашения: «Талибан» гарантирует, что не позволит международным террористическим группировкам вроде «Аль-Каиды» использовать Афганистан как тренировочную площадку для атак за границей; США обязуются вывести с территории страны войска; конфликтующие афганские стороны должны начать внутриполитический диалог; в стране устанавливается бессрочное перемирие.

Два источника РБК, знакомые с ходом переговоров, сообщали, что базовый сценарий соглашения предусматривает вывод части американского контингента (около 5 тыс. военнослужащих из 14 тыс.) и отзыв оставшихся в течение двух лет. Аналогичную информацию со ссылкой на источники привели The Washington Post и The New York Times. Но президент Гани выступает против такого соглашения.

США договорились с «Талибаном» об условиях вывода войск из Афганистана
Политика

Если Абдулла одержит верх на выборах, он займет более открытую позицию на переговорах с «Талибаном», чем нынешние власти, считает Нессар. «Еще до выборов Абдулла заявлял о готовности идти на компромиссы, чтобы достичь мира. Конечно, после возможной победы он попытается заручиться широкой легитимностью и для этого может скорректировать свою позицию, но все равно будет проявлять больше активности на переговорах», — сказал эксперт.

Заявление Абдуллы стоит рассматривать как проявление межэтнического кризиса в афганском правительстве, считает Казанцев. «Кроме гражданской войны между властями Афганистана и «Талибаном» происходит конфликт между пуштунами и таджиками внутри правительства», — пояснил он. Как уточнил аналитик, межэтнические противоречия усилились в последнее время, и Абдулла представляет в этом противостоянии таджиков. «Нынешние беспокойства таджиков связаны в том числе с их опасениями, что процесс по урегулированию афганского конфликта — это попытка сговора между пуштунами внутри правительства и внутри «Талибана» за счет национальных меньшинств», — уточнил Казанцев. В этом контексте победа Абдуллы помешает пуштунам прийти к консенсусу, а большее значение в переговорах будет отведено интересам нацменьшинств, в частности таджиков, заключил эксперт.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: Афганистан , выборы , «Талибан»
Материалы по теме
При взрыве на избирательном участке в Афганистане пострадали 15 человек Общество
Рядом с посольством США в Афганистане произошел взрыв Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter