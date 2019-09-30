ПСБ получил звание международного коллектора

Специальный оборонный банк станет агентом по исполнению обязательств другими странами перед Россией

Правительство наделит новыми полномочиями опорный для оборонки Промсвязьбанк. Он будет агентом правительства и обеспечит исполнение долговых обязательств иностранных государств перед Россией

Фото: Андрей Любимов / РБК

Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин. Источник РБК на финансовом рынке уточнил, что речь идет об оборонных контрактах.

В прошлом ПСБ не был агентом правительства при финансовых отношениях с другими странами. Более того, в бюджете прошлого года не было предусмотрено роли агента, отвечающего за обеспечение исполнения долговых обязательств иностранных государств перед Россией.

Кто должен России за вооружения

Индивидуальные долги иностранных государств перед российским правительством в общем случае засекречены, не говоря уже о долговых обязательствах в рамках военно-технического сотрудничества. Минфин в июне раскрыл, что общая задолженность иностранных государств и организаций перед Россией составляет $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд — долги республик бывшего СССР.

Задолженности по контрактам на поставку военной продукции возникают либо в связи с тем, что Россия предоставляет целевые кредиты на закупку своей техники, либо если Москва поставляет вооружения авансом. Экспортные военные кредиты она, например, выдавала Венесуэле (в 2011 году в объеме до $4 млрд, затем долг был неоднократно реструктурирован), Индонезии, Армении. Индия, согласно официальным данным ее Минфина, должна России около $1,1 млрд по военным кредитам времен СССР.

Другой источник задолженностей в последнее время был связан с задержками в платежах в адрес России за поставленные или находящиеся в процессе поставки вооружения из-за санкций США. Так, в апреле 2018 года Государственный банк Индии прекратил платежи за поставки российских вооружений, после того как США ввели санкции против «Рособоронэкспорта», сообщали индийские СМИ. Вопрос не был урегулирован более года, однако в итоге стороны нашли альтернативу долларовым платежам. Индия уже все выплатила, сообщил в недавнем интервью РБК глава «Ростеха» (владеет «Рособоронэкспортом») Сергей Чемезов.

Традиционными покупателями российского оружия являются Индия, Китай, Вьетнам, Алжир, Ирак, Египет. Эти страны потенциально могут иметь долговые обязательства перед Россией.

В этом году в проекте бюджета на ближайшую трехлетку Минфин также впервые указал «Рособоронэкспорт» в качестве бенефициара госгарантий на сумму до $500 млн по экспортным контрактам на поставку продукции военного назначения в 2020 году. Промсвязьбанк в 2019 году был назначен агентом по вопросам предоставления и исполнения госгарантий и сохранит эту функцию в 2020 году, следует из проекта бюджета.

Кто следит за долгами Сейчас сопровождение всех долгов иностранных государств перед Россией, то есть внешних финансовых активов страны, ведет ВЭБ.РФ. Госкорпорация занимается учетом, использованием, обслуживанием и погашением кредитов, предоставленных бывшим СССР и Россией иностранным заемщикам, проводит соответствующие банковские операции, говорится на ее сайте. ВЭБ также предоставляет свою экспертизу властям насчет согласования возможных условий и схем предоставления и реструктуризации государственных кредитов иностранным заемщикам. ВЭБ сопровождает и долги по оборонным контрактам. Например, он вел учет по кредиту, предоставленному Венесуэле на поставки вооружений, следовало из данных Счетной палаты. Комиссионный доход ВЭБа по агентским соглашениям в прошлом году составил 500 млн руб., следует из отчетности госкорпорации по МСФО. ВЭБ сохранит за собой статус агента правительства, следует из поправок в бюджет: несмотря на новую роль Промсвязьбанка, упоминание функций ВЭБа из документа не исчезло. В пресс-службе ВЭБа, отвечая на вопрос, действительно ли управление долгами иностранных государств по оборонному комплексу перейдет Промсвязьбанку, сказали, что «ВЭБ.РФ продолжает выполнять функции агента правительства России». В Промсвязьбанке отказались от комментариев, РБК направил запрос в Минфин.

Зачем ПСБ новые функции

Как следует из документа, новые полномочия даются Промсвязьбанку пока что на 2020 год. «Думаю, что ПСБ, став агентом, рассчитывает получать дополнительный комиссионный доход», — говорит аналитик Moody's Петр Паклин. «Промсвязьбанк активно работает с оборонной промышленностью, часть предприятий которой находится под санкциями. Дополнительная роль агента правительства России вряд ли добавит что-то существенное к его риск-профилю», — пояснил он. Промсвязьбанк получил статус опорного банка для оборонного комплекса в 2018 году. Правительство долго выбирало подходящий банк, среди кандидатов называли «Глобэкс» и Связь-банк. Опорный банк для ОПК потребовался, так как крупнейшие кредиторы оборонки оказались под риском санкций.

«Доходы ПСБ от выполнения новых функций, скорее всего, будут незначительными. В этой связи понятно желание правительства России минимизировать риски госбанков и госкомпаний, которые не связаны или слабо связаны с ОПК и имеют значительный объем публичного долга. К этой категории как раз и относится ВЭБ.РФ», — считает управляющий директор НКР Станислав Волков.

Сначала список допущенных к работе с деньгами ОПК банков был засекречен, а затем кредитные организации стали передавать ПСБ портфели кредитов оборонным предприятиям. Процесс пока не завершился, портфель оборонных кредитов Промсвязьбанка превышает 200 млрд руб., говорил глава ПСБ Петр Фрадков «Коммерсанту» в июне. Первый вице-премьер Антон Силуанов оценивал портфель кредитов, которые должен получить ПСБ, в 1 трлн руб. Крупнейшие портфели были у Сбербанка и ВТБ. Помимо ПСБ финансировать оборонку будут Новикомбанк и банк «Россия», но опорный банк будет обеспечивать 70% потребностей ОПК. Промсвязьбанк создавался, чтобы обезопасить другие кредитные организации от возможных санкций, и сам под санкции пока так и не попал. В банке к ним готовятся и особых сложностей не ждут, говорил Фрадков.

С точки зрения санкционных рисков все зависит от страны, с которой будет работать ПСБ, замечает советник Pen & Paper по санкционному праву Сергей Гландин. «Россия продает оружие таким странам, которые находятся не только под американскими санкциями. Если это, например, Сирия или Иран, то санкционные риски возрастут», — пояснил Гландин.

По мнению Волкова, уровень санкционных рисков для Промсвязьбанка и компаний российской оборонки «в большей степени определяется не столько их конкретными действиями, а внутриполитической и внешнеполитической повесткой США».