Минфин на первый-второй рассчитал

Ведомство Антона Силуанова предложило увеличить субсидии крупнейшим телеканалам

В 2020 году «Первый канал» может получить 6,5 млрд руб. из бюджета на производство и закупку контента. На финансирование ВГТРК Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб.

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минфин опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для независимой антикоррупционной экспертизы законопроект «О федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

АО «Первый канал», как следует из документа, в следующем году может получить традиционную компенсацию расходов на трансляцию своего сигнала в городах с населением менее 100 тыс. человек и субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и приобретением программного продукта, наполнением им телеэфира и с обеспечением мероприятий по доведению его до телезрителей. Размер этой субсидии определен в 6,5 млрд руб. Минфин полагает, что она понадобится вещателю только в следующем году, в 2021–2022 годах она пока не предусмотрена.

С начала 2000-х годов «Первый канал» такие субсидии из федерального бюджета на закупку и производство контента получал дважды: в 2017 и 2019 годах. Они утверждались поправками в уже принятый и действующий закон о федеральном бюджете. В 2017 году субсидия составила 3 млрд руб., в 2019-м — 2,5 млрд руб.

Чистый убыток АО «Первый канал» по РСБУ в 2017 году составил, по данным базы СПАРК, 6,8 млрд руб. при убытке от основной деятельности 13,1 млрд руб. и выручке 32,8 млрд руб. Кредиторская задолженность головной компании вещателя на конец 2018 года составляла 21,1 млрд руб.

По итогам 2018 года доля аудитории «Первого канала» составляла 11,8%.

Контрольный пакет АО «Первый канал» принадлежит государству: 38,9% — у Росимущества, 9,1% — у ФГУП «ИТАР-ТАСС», 3% — у ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». Национальная медиа группа является владельцем 29% вещателя, оставшиеся 20% с марта этого года у ВТБ.

РБК направил запросы в пресс-службы «Первого канала» и Минфина. Представитель Минкомсвязи, выступающей для СМИ распорядителем бюджетных средств, отказался от комментариев.

Размер субсидии на распространение сигнала в городах только «Первому каналу» в проекте бюджета не указан. Приводится общая сумма для шести каналов из так называемого первого цифрового мультиплекса (пакета из десяти каналов, которые в рамках перехода с аналогового на цифровое вещание должны быть доступны практически всему населению страны). Вместе «Первый канал», НТВ, «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель» и «Матч ТВ» вправе рассчитывать в 2020 году на 7,4 млрд руб. господдержки. В 2019 году сумма была меньше — 7,1 млрд руб.

Четыре других канала первого мультиплекса — входящие в ВГТРК «Россия 1», «Россия 24» и «Россия К», а также Общественное телевидение России — получают из бюджета средства сразу и на распространение сигнала, и на производство и закупки контента. В 2020 году на финансирование деятельности всей ВГТРК (управляет также радиостанциями и интернет-ресурсами) Минфин предлагает выделить 24,2 млрд руб., что на 15% больше, чем в 2019-м. Общественное телевидение России может получить из бюджета в следующем году, как и в этом, 3,1 млрд руб. Но вещателю дополнительно планируется выделить еще разовые 1,5 млрд руб., для того чтобы в эфире канала могли появиться врезки региональных телестанций.

Летом в своих методических указаниях по распределению базовых бюджетных ассигнований на плановый период 2020–2022 годов Минфин отмечал, что приоритетом для него является господдержка каналов второго цифрового мультиплекса. В него входят коммерческие, преимущественно развлекательные вещатели: СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница», «Муз ТВ», «Звезда», «Мир», «Спас». Они финансировали строительство инфраструктуры для своего вещания в цифровом формате и теперь должны платить суммарно около 13 млрд руб. год (или 1,3 млрд руб. каждый) за распространение сигнала «в цифре».

В опубликованном проекте бюджета субсидии каналам второго мультиплекса не упоминаются.

Распространение телеканалов в населенных пунктах, имеющих менее 100 тыс. жителей, является важной социальной задачей, но для вещателей экономически неоправданно, отметил представитель Национальной медиа группы, которая управляет тремя каналами из второго мультиплекса — РЕН ТВ, СТС и «Домашний». Сегодня перед вещателями стоит важная задача создания и развития новых платформ и форматов контента в соответствии с интересами аудитории, напомнили в пресс-службе Национальной медиа группы. Поэтому, по мнению холдинга, вопрос государственной поддержки телеканалов второго мультиплекса, ориентированных на молодую аудиторию, на распространение в городах с численностью населения менее 100 тыс. человек в таких условиях еще более актуален.

Представители других каналов второго мультиплекса не ответили на запросы РБК.