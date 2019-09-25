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Газета № 146 (3101) (2509) Политика,
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И их осталось 10
Часть российской делегации не попала на Генассамблею ООН из-за проблем с визами
В день начала «высокой недели» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стало известно, что часть российской делегации, в том числе главы международных комитетов Федерального собрания, не получили визы США. Москва обещает жесткий ответ
Константин Косачев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Российская делегация вылетела не вся

В Нью-Йорке во вторник, 24 сентября, стартовала так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой с трибуны всемирной организации выступают главы государств и правительств. Открылась неделя традиционно — выступлением генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, за которым последовали выступления президента Бразилии Жаира Болсонаро и президента США Дональда Трампа. Россию на неделе высокого уровня сейчас представляет министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого ожидается в пятницу, 27 сентября.

Во вторник, за час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк, стало известно, что американские визы не получили десять российских делегатов. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Среди тех, кто не получил визы, как пояснил сенатор «Коммерсанту», он сам, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа. В их числе главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Все они должны были сопровождать Сергея Лаврова в поездке и работать в составе делегации. Как рассказал Косачев, он прибыл в аэропорт «Внуково», до последнего момента рассчитывая, что паспорт с проездным документом будет оформлен. Но в итоге самолет министра вылетел в США без части делегации.

Косачев пояснил РБК, что документы на визу десяти россиянам до сих пор находятся на рассмотрении посольства США, хотя поданы они были заблаговременно, и неоднократно на всех уровнях американское посольство информировали о необходимости их скорейшего оформления.

«Согласно нашим правилам, мы не комментируем частные случаи подачи заявок на получение визы в США», — прокомментировали РБК ситуацию в пресс-службе посольства США в России.

Официальная нота МИД России была направлена в посольство США 30 июля, за 55 дней до вылета, и этого времени более чем достаточно, чтобы рассмотреть любые возникающие вопросы, полагает Косачев. По его мнению, неоформление виз в срок является очередным антироссийским решением, которое нельзя рассматривать как техническое.

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При этом сенатор не исключил, что визы могут быть выданы США позднее, даже на этой неделе. Решение о том, ехать ли в этом случае в Нью-Йорк, должно быть общим, говорит Косачев. Сам он не считает поездку теперь возможной: «Почему мы должны подстраиваться под график работы посольства США, добираться на перекладных?»

Москва заявила официальный протест

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «возмутительным примером» неуважения и «невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны» со стороны США, передает «РИА Новости». Ситуация будет главной темой беседы Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео, сообщила Захарова. Их разговор может пройти «на полях» Генассамблеи. Во вторник в МИД был вызван временный поверенный в делах США в России Барт Горман, которому был выражен протест.

Еще один сенатор США заявил об отказе во въезде в Россию
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Речь не идет о двустороннем визите, поэтому случившееся можно считать нарушением международных обязательств США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Америка предоставляет свою территорию в штаб-квартире ООН, и фактически единственное, что вправе сделать Америка, — это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорк».

Договор о пребывании ООН на территории США был подписан в 1947 году. С трудностями со въездом на американскую территорию российские парламентарии стали сталкиваться после присоединения Крыма к России и введения Вашингтоном визовых санкций. В 2015 году председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, намеревавшейся поехать на заседание Межпарламентского союза в Нью-Йорке, выдали визу с ограничениями — она не могла покидать пределы Манхэттена и отказалась от поездки. В том же году занимавший пост председателя комитета Совета Федерации по международным делам и внесенный Вашингтоном в санкционные списки Алексей Пушков также получил визу, ограничивавшую его пребывание на территории США территорией штаб-квартиры ООН, но он все-таки поехал. Сенатор Косачев в мае 2018 года был включен США в санкционный список, после чего его действовавшая виза была аннулирована. Однако осенью прошлого года он получил визу с ограничениями и принял участие в работе Генассамблеи.

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Регулярно с визовыми проблемами сталкиваются представители Ирана, Венесуэлы и других стран, в отношении которых США ввели санкции. Незадолго до начала нынешней сессии Генассамблеи в ответ на сообщения о том, что иранская делегация в очередной раз может столкнуться с трудностями со въездом, Дональд Трамп заявил, что считает необходимым выдать визы всем официальным лицам из Ирана.

В прошлогоднем отчете о выполнении США своих обязательств перед ООН представители России, Ирана, Сирии указали на неоднократные случаи нарушений. Они жаловались на то, что визы дипломатам и другим лицам, которым было необходимо принять участие в работе ООН, выдавались с правом однократного въезда, что создавало неудобства при планировании работы.

Россия обещает жесткий ответ

В Москве считают, что ответные меры должна принять не только Россия, но и ООН. «Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Скорее всего, этот шаг Вашингтона не останется незамеченным, в том числе будет обсуждаться на полях Генассамблеи ООН. «Рано или поздно встанет вопрос о переносе заседаний Генассамблеи ООН в Швейцарию или Австрию», — допустил в разговоре с РБК сенатор Владимир Джабаров. По его словам, члены российской делегации могут работать на Генассамблее с помощью видеосвязи, но делать этого не стоит: «Мы же не какие-то изгои». Джабаров также напомнил, что после того, как в 2015 году были сложности с визой для Валентины Матвиенко, Межпарламентский союз принял решение больше не проводить заседания в США.

«Любой такой сбой приобретает политическую окраску, ведь причин ситуации с невыдачей виз мы не знаем. Сбой порождает политические сложности, особенно в таких непростых отношениях, как у России и США», — сказал РБК Иван Тимофеев, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее проблемы с выдачей виз посольство США объясняло нехваткой кадров из-за решения Москвы сократить количество работающих в дипмиссии сотрудников. Нынешняя задержка может быть связана с этим, допускает Тимофеев, указывая, что если бы в визах было отказано на основании санкций, то об этом бы было заявлено и была бы дана ссылка на соответствующие документы.

Авторы: Полина Химшиашвили, Наталия Анисимова, Любовь Порываева.
Теги: Генассамблея ООН , Констанин Косачев , визы
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