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Счетная палата установила ущербность помощи инвалидам
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Газета
Счетная палата установила ущербность помощи инвалидам
Газета № 143 (3098) (2009) Общество,
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Счетная палата установила ущербность помощи инвалидам
Государственные аудиторы критикуют институт медико-социальной экспертизы в России
Счетная палата назвала недостаточно эффективной работу системы медико-социальной экспертизы в стране. Аудиторы говорят о проблемах с доступностью бюро и слабом использовании закупленного дорогого оборудования
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Институт медико-социальной экспертизы (МСЭ) в России работает недостаточно эффективно, поскольку недостаточно продуман, а нормативно-правовая база содержит значительное число пробелов. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о проверке эффективности использования выделенных на МСЭ средств федерального бюджета (есть у РБК).

Что такое МСЭ

Медико-социальная экспертиза устанавливает больным инвалидность и ее степень, определяет необходимые процедуры по реабилитации и другие меры социальной защиты. Бюро МСЭ подчиняются Министерству труда

Сколько в России инвалидов

К началу 2019 года доля инвалидов составила 8,1% от общего населения России, или 11,947 млн человек, в том числе 5,6% — дети-инвалиды. По данным Росстата, ежегодно детская инвалидность растет на 18 тыс. человек.

Москва занимает первое место по числу инвалидов, на 1 января 2019 года это 1 069 977 человек. Самый высокий уровень первичной инвалидности среди взрослых — в Чечне  (82,7 на 10 тыс. населения), самый низкий — в Ямало-Ненецком автономном округе (22,6). Самый высокий уровень первичной детской инвалидности также в Чечне — 73,6 на 10 тыс. детей, на втором месте — Ингушетия (56,9), на третьем — Дагестан (38,3); самый низкий — в Астраханской области (16,2). Единственным регионом, в котором отмечался рост числа инвалидов среди взрослых, оказался Дагестан.

Нездоровый регион

В 2018 году были задержаны несколько руководящих сотрудников бюро Медико-социальной экспертизы в Дагестане. Их подозревают в массовой выдаче справок об инвалидности. «За 2017 год в результате необоснованного признания инвалидами 300 жителей республики из Пенсионного фонда России было похищено около 24 млн руб.», — сообщал Следственный комитет.

Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования. Причиной детской инвалидности в эти годы становились психические расстройства, врожденные аномалии и другие болезни.

В 2018 году основными причинами первичной инвалидности у взрослых стали злокачественные образования и болезни системы кровообращения. У детей психические расстройства остались основной причиной инвалидности.

Счетная палата обращает внимание на правовой пробел: Минтруд не устанавливает отдельные критерии для установления инвалидности у детей, в результате чего к ним применяются «взрослые» классификации и не учитывается детская специфика.

Необязательная инвалидность

Как обращает внимание Счетная палата, зачастую больные вынуждены устанавливать инвалидность для получения необходимых лекарств. Например, больным ревматоидным артритом требуется пожизненная лекарственная терапия, которую они получают при оформлении инвалидности. В период ремиссии при повторном освидетельствовании инвалидность снимается, и бесплатные препараты больные получают уже из другого списка, который был утвержден в 2002 году и не содержит современных препаратов.

Вследствие отмены лекарственных препаратов у больных ревматоидным артритом наступает обострение, они снова становятся инвалидами, но в более тяжелой стадии, отмечает Счетная палата. Несмотря на поручение президента России от декабря 2018 года, проблема не решена.

Проблема с кадрами

Другой уязвимостью существующей системы Счетная палата называет отсутствие единого свода требований к организации бюро МСЭ на федеральном уровне, в результате чего в рамках бюро в регионах работает разный состав специалистов.

Еще одна проблема, отмечает Счетная палата, заключается в том, что врачи бюро МСЭ относятся к медицинским работникам, но при этом находятся с ними в разных условиях. Такие специалисты не имеют возможности досрочно выйти на пенсию, на них не распространяется право на сокращенную рабочую неделю. В результате дефицита кадров в Московской области в 2019 году была временно прекращена работа 31 бюро. Количество действующих бюро в 2018 году было в два раза меньше расчетного.

Неиспользуемое оборудование

К 2019 году Минтруд закупил специальное диагностическое оборудование для оснащения бюро на общую сумму более 2 млрд руб. Оно должно было повысить достоверность выявления нарушений функций организма и позволить специалистам бюро более объективно выносить решения об инвалидности. По данным проверки Счетной палаты, новое оборудование либо используется с низкой загруженностью, либо не используется вовсе. Кроме того, в Счетной палате выявили завышение или недостоверность отчетных данных об использовании этого оборудования.

В некоторых районах, в том числе отдаленных, люди с инвалидностью имеют ограниченный доступ к новому диагностическому оборудованию. Например, в Ставропольском крае расстояние от города Нефтекумска до бюро со специальным диагностическим оборудованием составляет 300 км, в Московской области из Шатуры или Дубны необходимо преодолеть около 170 км до бюро с диагностическим оборудованием.

В Счетной палате считают, что оснащение бюро МСЭ диагностическим оборудованием не сказалось на повышении уровня объективности решений экспертов, аудиторы также сомневаются в эффективности решения о приобретении этого оборудования.

Недоступность для инвалидов

«Вследствие ненадлежащего контроля за организацией деятельности учреждений МСЭ выявлены риски нарушения прав граждан на получение доступной и качественной услуги», — говорится в отчете Счетной палаты.

Проверка выявила, что только в Московской области 17 бюро работают без лицензий на осуществление медицинской деятельности.

Также проверка показала и проблему доступности для инвалидов зданий бюро. К примеру, в ставропольском селе Кочубеевское филиал МСЭ расположен на втором этаже здания, не оборудованного ни пандусами, ни подъемниками. В подмосковном Щелково в бюро отсутствует пандус, не оборудовано санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов, входная дверь открывается с трудом.

Среди других претензий Счетной палаты — незаконченное строительство поликлиники с блоком восстановительного лечения Протезно-ортопедического восстановительного центра на улице Ивана Сусанина в Москве. Здание строили с 1992 года, в 2011 году строительство приостановили. В нарушение закона консервация строительства не была обеспечена, что может привести к причинению ущерба бюджету России на 132 млн руб., отмечают аудиторы.

Также проверка выявила, что бюро не удалось перейти на электронное взаимодействие с другим ведомствами. Даже в Москве, где высокий уровень цифровизации, передача направлений осуществляется на бумажном носителе.

Президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский в разговоре с РБК отметил, что наибольшее количество жалоб на систему МСЭ приходится на реабилитационные мероприятия для инвалидов. По его словам, жалоб на сферу МСЭ очень много и их число не сокращается. В 2015 году было около 130 тыс. обращений на сайте президента. Жалобы касаются как определения статуса инвалидности, к примеру занижения группы, так и отсутствия доступа к реабилитационным мероприятиям.

«Мы сталкиваемся с тем, что сотрудникам МСЭ безразлично, что происходит с пациентами. Кроме того, мы не имеем возможности провести оценку принятых бюро МСЭ решений. В 2017 году мы предлагали правительству передать полномочия бюро врачебным комиссиям именно из-за этой проблемы. Если человек находится в лечебном учреждении, пациента знают и лечат. Кроме того, часть полномочий МСЭ, к примеру направление человека на инвалидность, врачебные комиссии уже осуществляют», — пояснил Саверский.

РБК направил запрос в Минтруд и администрации Подмосковья и Ставропольского края, где аудиторами проводилась выборочная проверка.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: МСЭ , инвалидность , Счетная палата
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