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Газета
Глубинная переоценка ценностей
Газета № 142 (3097) (1909) Экономика,
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Глубинная переоценка ценностей
Минприроды пересмотрело стоимость запасов полезных ископаемых России
Минприроды переоценило запасы полезных ископаемых в России на конец 2018 года: стоимость нефтяных ресурсов увеличилась почти в два раза, до 74,5 трлн руб. Общая стоимость полезных ископаемых приближается к 100 трлн руб.
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Министерство природных ресурсов и экологии второй раз в истории оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых России — нефти, газа, угля, золота, меди, железной руды и алмазов. Их общая стоимость на конец 2018 года достигла 93,4 трлн руб. — по сравнению с 55,2 трлн руб. в конце 2017 года, следует из данных Минприроды, обновленных 17 сентября.

Основная часть ресурсного богатства страны приходится на запасы нефти — 74,5 трлн руб. За прошлый год они возросли на 88% (с 39,6 трлн руб.).

Рост запасов нефти в натуральном выражении оказался не таким внушительным — 8,7%, с 9,04 млрд до 9,83 млрд т. Это означает, что единица нефтяных запасов подорожала, по оценке Минприроды, сразу на 73% за год. РБК направил запрос в министерство.

Стоимость запасов нефти достигла 71,7% ВВП за 2018 год. В долларовом выражении запасы российской нефти увеличились на $385 млрд и достигли $1,07 трлн.

Как считает Минприроды

Минприроды впервые оценило рыночную стоимость запасов полезных ископаемых в России в конце прошлого года за 2017 год, писал РБК. Для этого министерство использует собственную методологию, утвержденную соответствующим приказом. Объектом являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ», то есть оценка Минприроды включает в себя не все разведанные запасы, а только коммерчески извлекаемые.

Для оценки используется доходный метод, основанный на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Стоимостью ресурсов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых.

Оценка Минприроды сделана на основе формы статистической отчетности № 1-РСПИ, которая содержит сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых, напомнил директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков. Но, по его словам, к оценке Минприроды серьезно относиться не нужно, так как формула оценки содержит ошибки: налоги не вычитаются, а прибавляются, выручка считается через цену реализации, а не через нетбэк, так что результат получается завышенным, сказал Клубков. Кроме того, Минприроды составляет оценку на основе сбора разнородных данных самих недропользователей.

$15 за баррель

Из оценки Минприроды следует, что себестоимость барреля российской нефти составляет около 1 тыс. руб., или $15,5 по текущему курсу. Это сопоставимо с оценкой, приведенной в феврале 2019 года заместителем министра энергетики Павлом Сорокиным: в интервью «Ведомостям» он сказал, что себестоимость российской нефти низкая, $8–20 за баррель (без учета транспортировки).

«Страна постепенно переходит к освоению более дорогих запасов. Это означает, что себестоимость будет расти, и налоговая система под это должна подстраиваться. Если вчера и сегодня $25 за баррель было достаточно, чтобы развиваться, то для освоения запасов завтра при цене на нефть ниже $60–70 этого уже не хватит», — сказал тогда Сорокин.

Некоторые из нефтегазовых компаний публикуют расчетные будущие поступления денежных средств от добычи нефти и газа, исходя из доказанных запасов на конец года. В большинстве случаев они сопоставимы с расчетами Минприроды.

Например, три крупнейшие нефтегазовые компании в стране — «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть» — в 2018 году существенно увеличили эту оценку.

  • Стоимость будущих поступлений «Роснефти» возросла на 21%, почти до 11 трлн руб.;
  • ЛУКОЙЛа — на 71%, до 4,9 трлн руб.;
  • «Газпром нефти» — на 47%, до 2,9 трлн руб. Остальные компании эти данные не раскрывают.
  • Для расчета нефтяники используют ставку дисконтирования в 10% — как и Минприроды, среднюю цену на нефть в отчетном году, которая может быть ограничена ценами в контрактах, и будущие расчетные затраты.
  • Долларовая средняя цена реализации Urals в 2018 году возросла на 31,4%, до $69,8 за баррель, рублевая — на 41,2%, до 4,38 тыс. руб. за 1 т.

Некоторые компании обязаны рассчитывать будущие денежные поступления, исходя из доказанных запасов, но эта оценка не имеет большого смысла. Во-первых, не известно, какие именно параметры (налоги, затраты) компании учитывают при расчете. Во-вторых, сами эти параметры могут измениться, сказал аналитик S&P Александр Грязнов. По его словам, ориентироваться нужно только на изменение самих запасов, а не на денежную оценку.

Запасы газа тоже возросли

Минприроды пересчитало и стоимость запасов природного газа — с 11,3 трлн до 14,1 трлн руб. В натуральном выражении они увеличились на 3,6%, до 15 трлн куб. м. Это существенно меньше, чем запасы газа всех категорий в России — 73 трлн куб. м, сообщал 18 сентября глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Из-за границы запасы кажутся больше

Британская BP, самый авторитетный корпоративный поставщик данных о нефти и газе, оценила доказанные запасы нефти в России на конец 2018 года в 14,6 млрд т — на 48% выше оценки Минприроды. Доказанные запасы газа BP оценивает в 38,9 трлн куб. м — в 2,6 раза больше, чем Минприроды.

Увеличилась и оценка запасов золота — с 480 млрд до 614 млрд руб., железной руды — с 808 млрд до 1,2 трлн руб., алмазов — с 505 млрд до 546 млрд руб. В то же время запасы меди и угля в стоимостном выражении незначительно снизились.

Зачем это нужно

Правительство России еще в 2012 году распорядилось включить природные ресурсы в баланс активов и пассивов национальных счетов России (природные ресурсы понимаются с этой точки зрения как нефинансовый непроизведенный экономический актив). Этого требуют международные стандарты, в частности нормы ОЭСР и методология национальных счетов СНС 2008.

Правда, власти несколько лет откладывали стоимостную оценку природных ресурсов — впервые Росстат включил ее в национальные счета в 2019 году за 2017 год. До этого природные ресурсы в масштабах страны учитывались только в натуральном выражении.

С точки зрения статистики, стоимостная оценка всех экономических активов позволяет измерить «национальное богатство» страны. Эта работа еще не закончена, так как Росстат продолжает, например, взаимодействовать с Росреестром в целях получения оценки текущей рыночной стоимости земли в России — ее предполагается осуществить по итогам 2019 года.

Всемирный банк последний раз оценивал в 2018 году стоимость минеральных и энергетических полезных ископаемых России (нефти, газа, всех видов угля, металлов и минералов) в $5,5 трлн в постоянных долларах 2014 года, в том числе нефти — в $3,4 трлн.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева.
Теги: нефть , газ , полезные ископаемые , природные ресурсы , Минприроды
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