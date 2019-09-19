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Продуктивное объединение на 800 миллиардов
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Газета
Продуктивное объединение на 800 миллиардов
Газета № 142 (3097) (1909) Бизнес,
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Продуктивное объединение на 800 миллиардов
На каких условиях состоялось слияние торговых сетей «Дикси» и «Красное & Белое»
В России официально появился новый розничный игрок — «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»: миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев закрыли сделку по объединению своих активов с сетью «Красное & Белое» Сергея Студенникова
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

О завершении сделки по объединению розничных активов в среду, 18 сентября, объявил основатель сети «Красное & Белое» Сергей Студенников, передает корреспондент РБК. Новая компания — «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» — зарегистрирована на Кипре в мае.

Об объединении стороны договорились в январе. В рамках сделки в СП вошли ГК «Дикси» и «Альбион 2002» (управляет сетью алкомаркетов «Бристоль»), бенефициары которых — миллиардеры Игорь Кесаев и Сергей Кациев, а также группа «Красное & Белое», принадлежащая Студенникову.

Что известно про «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед»

  • Контроль в новой компании (51%) — у Кесаева и Кациева, оставшиеся 49% — у Студенникова. Еще летом Сергей Студенников перестал напрямую владеть основными операционными компаниями своей группы: бизнес в рамках сделки был переведен на кипрскую Amelior Investments Limited.
  • Новой компании принадлежит более 13 тыс. магазинов, из которых у «Красного & Белого» на текущий момент 8141.
  • Бренды всех сетей будут сохранены, поскольку «должна быть конкуренция за покупателя», считает Студенников.
  • Классического due diligence бизнесов не проводилось. В рамках сделки, по словам Студенникова, «никакие дополнительные средства» в пользу одной из сторон не вносились: была проведена внутренняя оценка бизнесов, и стоимость компаний оказалась равной. «Оценить «Красное & Белое» и «Дикси» сегодня можно в рубль, очень волатильно все, — поясняет Студенников. — Мы исходили из комфорта друг друга. Уникальность моих партнеров в том, что у них есть компетенции в отрасли, в которой мы работаем».
  • Управлять сетями — «Дикси» (в группу входят одноименные магазины, а также сети «Виктория» и «Мегамарт»), «Бристоль» и «Красное & Белое» — будут по-прежнему разные команды. «Каждая компания [входящая в новый розничный холдинг] со своей экспертизой, мы сможем получать лучшие условия, но пересечений не будет, — говорит Студенников. — «Дикси» не будет покупать для нас яблоки, а мы для них — алкоголь».
  • Совокупный оборот объединенной компании по итогам 2019-го ожидается на уровне 800 млрд руб. Новая компания становится третьей по обороту розничной группой в России после X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»; оборот по итогам 2018-го — 1,525 трлн руб.) и «Магнита» (1,2 трлн руб.).
  • Создание нового розничного игрока еще в апреле было одобрено Федеральной антимонопольной службой.

Контекст

В конце прошлого года, незадолго до объявления о создании СП, в «Красном & Белом» прошли обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. Многие участники рынка тогда говорили о возможном недружественном характере поглощения. Но Студенников эту версию опровергает: «Невозможно не по любви жениться». По его словам, обсуждение возможного совместного ведения бизнеса стороны начали еще семь лет назад, но решили двигаться «параллельно, чтобы наработать экспертизу». Сеть «Красное & Белое» была создана Студенниковым в 2006 году. «Бристоль», аналогичная по формату сеть алкомаркетов, появилась значительно позже, в 2012-м. Этот проект от Кациева и Кесаева участники алкогольного рынка называли ответом рознице Студенникова, хотя сам Кациев тогда же приезжал в Челябинск вместе с бывшим президентом «Дикси» Ильей Якубсоном для консультаций с уральским бизнесменом.

Переговоры, которые в итоге привели к объединению, по словам Студенникова, акционеры возобновили полтора года назад. Их инициаторами были партнеры, уточняет бизнесмен.

Что будет дальше

  • Планов провести IPO или привлечь еще партнеров у новой компании нет, Студенников оценивает это как «крайнюю меру». Он также не считает текущую ситуацию в потребительском секторе кризисной: «Если ты профессионал, то должен уметь работать и при Сталине, и при Брежневе. Сегодня доход у населения такой, а завтра — другой».
  • «Красное & Белое» планирует ускорить темпы открытия магазинов с текущих трех-четырех в день до пяти-шести (объем вложений в один объект — около 10 млн руб.).
  • Главное, что изменится для потребителя от сделки, по версии Студенникова, цена на полке: «Цена варьируется от объема и условий, и все процедуры оплачивает потребитель. Мы [в рамках сделки и при совместном ведении бизнеса] улучшаем себестоимость захода товара на полку».
  • «Ретейл — заложник своего развития, — считает Студенников. — Он умирает, если не развивается. Через три-четыре года страна закончится для всего сетевого ретейла».

«В розничной торговле очень важен эффект масштаба. Только благодаря ему компании могут быть прибыльными: чем больше сеть — тем меньше раcходы на каждый квадратный метр», — размышляет инвестиционный менеджер «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Он считает создание объединенной компании в условиях работы на одном из самых зарегулированных розничных рынков в мире большим преимуществом, ведущим к снижению многих отраслевых рисков. «Все крупнейшие игроки приходят к диверсификации бизнеса, «Магнит» развивает косметику, аптечное направление и приобрел фармдистрибьютора», — приводит пример эксперт. Бизнес «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед» уже диверсифицирован. Кроме того, он получит огромные преимущества за счет увеличения закупочной силы.

В подобных объединениях основная синергия возникает на уровне закупочных условий, объясняет независимый аналитик рынка ретейла Наталья Колупаева. Если новый игрок объединит и оптимизирует логистику и транспорт, это также может стать источником повышения операционной эффективности. В целом объединение бизнесов отвечает ключевому тренду рынка — консолидации активов. Но эксперт подчеркивает, что увеличение масштаба бизнеса может обострить проблемы, которые есть у каждого из игроков. «Нет вопросов с точки зрения компетенций команд и экспертизы на потребительских рынках, но вместе с тем рынок движется дальше в сторону усиления конкуренции, и основные конкуренты — X5 Retail Group и «Магнит» — сейчас имеют более четкое позиционирование и стратегию, сильные управленческие команды и, как видится со стороны, более высокий уровень автоматизации», — перечисляет Колупаева. Она считает, что, если «Дикси» не найдет свою нишу и четко не обозначит конкурентные преимущества, компании придется все время подстраиваться под лидеров рынка, то есть иметь более слабые финансовые результаты.

«Ключевой вопрос — не концептуальный, в полезности объединения, а в том, каким будет качество менеджмента у «Дикси» в дальнейшем. Ранее оно было невысоким, и, соответственно, низкой была эффективность. У сети «Красное & Белое» она куда лучше», — резюмировал Тимур Нигматуллин.

Автор: Анна Левинская.
Теги: «Красное & Белое» , «Дикси» , «Бристоль» , Сергей Студенников , Сергей Кациев , Игорь Кесаев ...
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